Man's World : l'événement populaire pour les adeptes de l'épicurisme

Depuis bientôt presque huit ans maintenant, Man's World se force de crée des univers d'expériences uniques, et de présenter de manière authentique, des produits, des services et autres renseignements soigneusement sélectionnés dans divers domaines de la vie. Le tout dans une atmosphère détendue aura lieu début février prochain pour la huitième fois à la Halle 550 à Zurich.

