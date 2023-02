L’incroyable vie de Marc Márquez, superstar du MotoGP

Il est sur le point d’entamer sa 17ème saison en MotoGP avec comme objectif l’obtention d’un neuvième titre mondial (le septième dans la catégorie reine). Mais malgré ces multiples succès, qui comprennent entre autres 59 victoires et 100 podiums, tout n’a pas été facile pour le pilote Catalan. Voici l’histoire de Marc Márquez .

Des débuts en fanfare

Né à Cervera en 1993, Marc Márquez a toujours eu la moto dans le sang. Dès l’âge de 4 ans, il en demande une à ses parents, Juliá et Roser. C’est le début d’une (très) longue histoire d’amour.

En 2001, à l’âge de 7 ans, il remporte son premier titre : le Championnat de Catalogne d’Enduro (dans sa catégorie, évidemment). Malgré ce succès, le jeune pilote change de cap : c’est décidé, sa carrière se fera sur le bitume. Il change alors de catégorie dès l’année suivante et remporte son premier titre sur route à l’âge de 10 ans.

2007 est une année importante pour Marc, qui décide de quitter le circuit catalan dans le but de s’inscrire au Championnat Espagnol de Vitesse. Après une seule petite saison au guidon d’une KTM 125 RRF marquée par une neuvième place au classement général et sa toute première victoire nationale en course, il décide de passer à l’étape supérieure.

Marquez lors de sa première victoire aux Championnat du Monde 125cc © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

À l’assaut du monde

Márquez n’a que 15 ans et 127 jours lorsque, au sein de la team KTM Repsol, il finit sur le podium de l’édition 2008 du Championnat du Monde 125cc (que l’on appelle désormais “MotoGP 3”). Avec cette performance, celui que l’on surnomme désormais “la Fourmi de Cervera” devient le plus jeune Espagnol de l’histoire de son sport à terminer sur un podium.

Toujours plus rapide, Marc enchaîne un podium et deux pole positions pour sa deuxième saison en 125cc avec sa nouvelle équipe, la Red Bull KTM Motorsport. Mais c’est véritablement en 2010 que Marc Márquez attire l’attention du grand public. Au sein de la team Derbi qu’il rejoint pour l’année, il fait forte impression dès les tests de pré-saison durant lesquels sa vitesse ne passe pas inaperçue. Rapidement placé parmi les favoris pour le titre mondial 125cc, il confirme ce statut en réalisant une saison complètement dingue. Sur 17 courses, il en démarre 11 en pole et en gagne 10, dont 5 de suite. Des chiffres fous qui lui permettent de glaner son premier titre de champion du monde ainsi qu’une promotion en Moto2.

Márquez passe deux saisons en Moto2 et, après s’être fait la main sur une 600cc en 2011, il remporte le titre de champion en 2012. Son passage dans la deuxième catégorie se finit d’ailleurs en apothéose avec une incroyable victoire qui rentre instantanément dans les annales de son sport. À Valence, le pilote démarre la course à la 33ème place. Alors que peu de monde ne mise sur lui, il parvient à refaire son retard en un temps record, dépassant pas moins de 20 motos lors du premier tour pour terminer la course premier. Pas mal, non ?

En route vers son premier titre mondial de Moto2 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Dans la cour des grands

Si plus grand monde ne doute des capacités de Marc Márquez à performer au plus haut niveau, le MotoGP reste un test d’une toute autre envergure. Les raisons ? Il allait, d’une part, challenger les plus grands noms de la discipline comme Valentino Rossi , Jorge Lorenzo, Nicky Hayden et Dani Pedrosa , mais surtout le faire au sein de l’une des meilleures équipes du monde : Repsol Honda.

Lors des deux premières courses de la saison au Qatar et au Texas (ses toutes premières en MotoGP), le prodige finit respectivement 3ème… Et 1er. À partir de là, plus rien n’arrête le pilote qui finit à la première marche du podium 5 fois de plus durant la saison, devenant ainsi le premier rookie à remporter un titre de MotoGp depuis Kenny Roberts en 1978.

Pour sa deuxième saison dans l’élite, Marc marche sur l’eau et remporte le titre avec 67 points d’avance sur Valentino Rossi, bien aidé par ses 10 victoires lors des 10 premières courses. En 2015, malgré 7 victoires, il ne peut rien faire face à Jorge Lorenzo et Valentino Rossi et termine troisième au classement général.

Contrarié par sa troisième place en 2015, le natif de Cervera revient encore plus fort en 2016 et ne laisse aucune chance à ses concurrents, s’offrant le luxe de remporter sa troisième couronne MotoGP trois courses avant la fin. Eh ouais.

Un cinquième titre MotoGP fêté dignement © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2017 et 2018 sont des années fastes pour le Catalan qui remporte ses 4èmes et 5èmes titres de MotoGP. À 25 ans, il devient alors le plus jeune pilote de l’histoire à compter 7 titres mondiaux, dont 5 dans la plus prestigieuse des catégories.

En 2019, sa saison est tout aussi impressionnante malgré des doutes sur son état de santé suite à une opération à l’épaule survenue durant la trêve. Après une “presque-victoire” lors de la première course de la saison, Marc remporte 12 des 19 courses de l’année et s’offre le luxe de mettre 151 points dans la vue de la Ducati d’Andrea Dovizioso.

Pause forcée

Les courses de moto sont dangereuses et peu sont les pilotes qui terminent leur carrière sans quelques égratignures.

Tout Marc Márquez qu’il est, le pilote ibérique ne fait pas exception. Fin 2018, il subit une opération de l’épaule. Mais par chance, il parvient à retrouver sa mobilité pour le début de la saison 2019.

Regardez ce superbe documentaire à propos de son retour au plus haut niveau suite à sa blessure.

Malheureusement, tout cela n’est que de courte durée. En 2020, lors du premier GP de la saison à Jerez, en Espagne, la Honda de Marc fait un terrible highside. Il est propulsé en l’air et retombe lourdement sur le gravier. Résultat des courses : une fracture de l'humérus qui le force à subir une opération dans la foulée. De retour pour la seconde manche de la saison, il participe aux essais libres mais est contraint de faire une croix sur la course… et sur le reste de la saison pour se concentrer sur sa rééducation. Coup dur.

Márquez en pleine réhabilitation suite à sa blessure © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

En 2021, toujours blessé, le pilote ne participe qu’à 14 courses. S’il parvient à en remporter 3, il déclare forfait à deux GP de la fin, trop gêné par la douleur.

Lors de la deuxième course de 2022, Márquez se crashe trois fois lors des essais libres et une fois lors de l’échauffement juste avant le top départ. Dépêché à l’hôpital par précaution, aucune blessure grave n’est détectée… Mais le pilote est quand même déclaré inapte à rouler. À la suite d’un autre check-up, les médecins découvrent que Marc souffre également de diplopie (double vision), ce qui nécessite une (nouvelle) intervention. Plus tard, il est de nouveau mis sur le côté suite à une nouvelle opération de l’humérus, cette fois pour corriger une rotation de 30° de son os. Aïe.

Après des mois de galères médicales, le Catalan fait son grand retour à six courses de la fin de la saison et parvient à décrocher le 100ème podium de sa carrière en Australie sur le circuit de Phillip Island.

Des records à la pelle

Marc, avec ses nombreux titres, a cumulé pas mal de records durant sa carrière.

Un huitième titre en poche © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Nous n’avons évidemment pas le temps de tous les lister ici mais certains de ses honneurs incluent : le record de pole positions toutes catégories confondues, le record du nombre de victoires pour une première saison, le le record du nombre de victoires sur une saison et bien d’autres… Ah oui, il détient aussi de nombreux records liés à l’âge, comme celui du plus jeune vainqueur d’une course, du plus jeune pilote à atteindre 100 podiums et évidemment le record du plus jeune pilote à gagner un titre de champion du monde de MotoGP.

Personne ne pilote une moto comme Marc ! Cal Crutchlow

Les deux familles de Marc

“J’ai deux familles qui me soutiennent : ma mère, mon frère et ma mère ainsi que mon équipe de course”, déclare Marc. Si ses parents sont présents à toutes ses courses, son plus proche confident n’est autre que son frère, Alex, lui aussi pilote de MotoGP.

Marc and Alex Márquez racing together in 2020 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Sa team Repsol Honda joue aussi un grand rôle dans sa quête de succès : “Quand il y a une bonne ambiance dans l’équipe, c’est plus facile de progresser”, explique-t-il.

Et après ?

Testing the 2023 Repsol Honda machine © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Marc sera de retour sur les circuits en 2023 au guidon de la Honda RCV213V. S’il n’est pas encore pleinement satisfait de la moto, le champion assure qu’il est au top physiquement et “prêt à concourir”. Un sentiment partagé par l’ancien pilote MotoGP Cal Crutchlow : “Personne ne pilote une moto comme Marc !”

