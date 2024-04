Marco Odermatt à bord du BoatOne d’Alinghi Red Bull Racing

Le triple champion du monde de ski Marco Odermatt est entré dans le cœur de la campagne d'Alinghi Red Bull Racing cette semaine en naviguant à bord de BoatOne , une semaine après le baptême de l’ AC75 .

La venue du skieur suisse est un grand événement pour toute l'équipe d'Alinghi Red Bull Racing qui accueillait pour la première fois un invité sur le nouveau bateau de course. Après une visite de la base et un entraînement sur la sécurité, Marco a eu l'honneur de sonner la fameuse cloche de l’équipe signalant la sortie du bateau.

Marco Odermatt a rejoint le power group pour un jour © Olaf Pignataro / Alinghi Red Bull Racing

“Je me souviens de l'équipe d'Alinghi il y a 15 ans ! Les Suisses étaient tellement fiers. Tout le monde portait une casquette Alinghi pour montrer son soutien", explique Marco. "Je ne suis pas un spécialiste de la voile mais je me souviens les avoir suivi du début à la fin".

Le skieur a participé à l'entraînement au poste de cyclor avec trois autres membres du Power Group. Toute sa force a été mise à contribution pour aider à régler les voiles et le mât.

“Marco est une véritable légende en Suisse", confie le cyclor Franco Noti. "Probablement le plus grand skieur du pays actuellement. C'était un très grand honneur de l'accueillir à bord du bateau et lui permettre de découvrir notre campagne pour l' America's Cup ".

Skieur le plus rapide du monde, les qualités sont très proches des compétences requises à bord dans les deux groupes de l'équipage : le Driving Group (la cellule pensante) et le Power Group (la cellule énergie).

"C'était formidable d'accueillir Marco et de lui donner la chance de goûter un peu à notre sport", confie le skipper Arnaud Psarofaghis. "Pendant la navigation, je me suis retourné et j'ai pu voir qu'il était concentré et qu'il pédalait dur. Je l'ai aussi vu sourire et j'ai compris qu'il avait eu du plaisir avec nous à bord. Tout le monde a apprécié sa présence".

Marco Odermatt © Olaf Pignataro / Alinghi Red Bull Racing Voler au-dessus de l'eau est vraiment une sensation incroyable Marco Odermatt

Pendant l’entraînement mercredi, la mer était un peu agitée mais il y avait suffisamment de vent (12-13 nœuds) pour que le bateau navigue sur ses foils. "Voler au-dessus de l'eau est vraiment une sensation incroyable", confie Odermatt. "Quand on est sur le foils en AC75, c'est un mouvement très doux, le bateau fend les vagues. Je me suis senti très à l'aise à ce poste dans le cockpit, on est dans une petite bulle de protection".

Pour terminer son immersion dans l'équipe, la star du ski suisse a passé du temps avec les marins et a dédicacé un de ses casques de course pour compléter la collection d'autographes du Wall of Fame de l'équipe.

Marco Odermatt est le premier guest à bord de BoatOne © Olaf Pignataro / Alinghi Red Bull Racing

ILS ONT DIT :

Marco Odermatt, champion de ski

“Je suis venu ici pour découvrir l’univers d’Alinghi Red Bull Racing. J’ai pu voir l'importance de cette campagne et combien de personnes y contribuent avec un seul et même objectif. Je ne m'attendais pas à cela, c'est très impressionnant. Dans mon sport, vous êtes votre propre patron et vous devez tout gérer : votre matériel de ski, votre niveau d'énergie, mais aussi les aspects techniques et tactiques en course.

Marco à bord du Boat One © Olaf Pignataro / Alinghi Red Bull Racing

Je ne sais pas si je peux comparer la voile à une course de descente mais c'était tellement fluide, on fendait les vagues. Je me suis senti totalement stable et en sécurité. Avec les foils, c'est une sensation très différente du ski.

C'est incroyable de voir toute la technologie et le développement mis en œuvre dans la construction d'un bateau comme BoatOne. Il n'y a rien de mieux en termes de technologie de pointe pour faire voler un bateau de cette taille".

Arnaud Psarofaghis, skipper

“Marco est un des plus grands noms du sport en Suisse et il est actuellement le meilleur skieur mondial. C'est très motivant pour tous les fans de ski dans l'équipe de le voir ici."

Arnaud Psarofaghis © Olaf Pignataro / Alinghi Red Bull Racing C'est important pour nous d'avoir le soutien et le retour d'expérience d'un athlète qui court au plus haut niveau. Arnaud Psarofaghis

Nous lui avons expliqué comment l'équipage est séparé en deux groupes à bord, avec quatre Power Group et quatre Driving Group. Marco était du côté des cyclistes pour produire l'énergie nécessaire au réglage des voiles et donc à la vitesse du bateau. Je crois qu'il a tout donné à bord pour suivre la cadence de l'équipage et il a apprécié cette expérience".

Franco Noti, cyclor

Franco Noti © Oriol Castello / Alinghi Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

“Marco a pris le poste de cyclor aujourd'hui. Il devait pédaler pour fournir l'énergie afin de régler les voiles et le mât. Je suis bien placé pour vous dire que ce n'est pas simple ! Il n'a pas ménagé ses efforts à bord, mais plusieurs fois je l'ai vu lever la tête pour regarder autour de lui, la mer et la ville. Je pense que c'était agréable de changer d'environnement pour lui qui est toujours sur la neige.

Je ne connaissais Marco qu'à la télévision en regardant les épreuves de ski. En Suisse, nous le voyons souvent car il a remporté de nombreuses victoires ces dernières années. C'était un grand honneur et un plaisir de discuter un peu avec lui en personne".