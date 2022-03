Un champion qui apaise une nostalgie suisse ? Portrait de Marco Odermatt

Il décide de changer de matériel pour la deuxième manche. De nouveaux skis. Et même une nouvelle fixation. Sur la piste où les meilleurs se succèderont, où la glace prend le pas sur la neige, le matériel est primordial. Ici, le chronomètre découpe la seconde en centièmes. Une avance en vert. Un retard en rouge. C’est la recherche de la perfection qui fera la différence , celle qui allie le sens de la meilleure trajectoire au meilleur matériel. Et ce perfectionnisme, Odermatt le maîtrise actuellement comme personne d’autre.

Il décide de changer de matériel pour la deuxième manche. De nouveaux skis. Et même une nouvelle fixation. Sur la piste où les meilleurs se succèderont, où la glace prend le pas sur la neige, le matériel est primordial. Ici, le chronomètre découpe la seconde en centièmes. Une avance en vert. Un retard en rouge. C’est la recherche de la perfection qui fera la différence , celle qui allie le sens de la meilleure trajectoire au meilleur matériel. Et ce perfectionnisme, Odermatt le maîtrise actuellement comme personne d’autre.

La Suisse attend la victoire, tous les autres coureurs la jugent inéluctable. Des centaines de personnes ont échoué à cause de cette pression. Mais Odermatt a toujours su rester zen dans ces moments-là. En haut de la piste, des écouteurs avec du rap sur les oreilles, il est seul. Concentré. Il se dirige ensuite vers le portillon de départ. Face à lui, les spatules de ses nouveaux skis et la ligne d’arrivée de la deuxième manche. Une minute six secondes plus tard, il décroche

Avant la course, Odermatt subit la pression de tous les grands favoris. La Suisse attend la victoire, tous les autres coureurs la jugent inéluctable. Des centaines de personnes ont échoué à cause de cette pression. Mais Odermatt a toujours su rester zen dans ces moments-là. En haut de la piste, des écouteurs avec du rap sur les oreilles, il est seul. Concentré. Il se dirige ensuite vers le portillon de départ. Face à lui, les spatules de ses nouveaux skis et la ligne d’arrivée de la deuxième manche. Une minute six secondes plus tard, il décroche sa première médaille d’or aux Jeux d’hiver en slalom géant.

Avant la course, Odermatt subit la pression de tous les grands favoris. La Suisse attend la victoire, tous les autres coureurs la jugent inéluctable. Des centaines de personnes ont échoué à cause de cette pression. Mais Odermatt a toujours su rester zen dans ces moments-là. En haut de la piste, des écouteurs avec du rap sur les oreilles, il est seul. Concentré. Il se dirige ensuite vers le portillon de départ. Face à lui, les spatules de ses nouveaux skis et la ligne d’arrivée de la deuxième manche. Une minute six secondes plus tard, il décroche sa première médaille d’or aux Jeux d’hiver en slalom géant.

Quelques semaines plus tard, Odermatt remporte le classement général de la Coupe du monde à Courchevel. Il déclare : « C’est la consécration ultime de notre sport ». Originaire de Buochs dans le canton de Nidwald, Odermatt est le cinquième Suisse à remporter le classement général de la Coupe du monde chez les hommes, après Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen, Paul Accola et Carlo Janka. Cela faisait douze ans que la Suisse attendait ce titre. Les observateurs se posent déjà la question : Odermatt pourra-t-il dominer la discipline dans les années à venir ?

Quelques semaines plus tard, Odermatt remporte le classement général de la Coupe du monde à Courchevel. Il déclare : « C’est la consécration ultime de notre sport ». Originaire de Buochs dans le canton de Nidwald, Odermatt est le cinquième Suisse à remporter le classement général de la Coupe du monde chez les hommes, après Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen, Paul Accola et Carlo Janka. Cela faisait douze ans que la Suisse attendait ce titre. Les observateurs se posent déjà la question : Odermatt pourra-t-il dominer la discipline dans les années à venir ?

Marco skie tellement à la limite que tu as peur en le regardant. Il doit se passer quelque chose dans sa tête qui est plus fort que tout.

Marco skie tellement à la limite que tu as peur en le regardant. Il doit se passer quelque chose dans sa tête qui est plus fort que tout.

Marco skie tellement à la limite que tu as peur en le regardant. Il doit se passer quelque chose dans sa tête qui est plus fort que tout.

Odermatt a alors deux ans et deux mois. Et bien sûr, rien ne le prédestine encore à une telle carrière. L’idée du père est plutôt de mettre en place à Nidwald des structures qui profiteront au plus grand nombre.

Le 8 décembre 1999, il met son fils sur des skis pour la première fois à Klewenalp. Odermatt a alors deux ans et deux mois. Et bien sûr, rien ne le prédestine encore à une telle carrière. L’idée du père est plutôt de mettre en place à Nidwald des structures qui profiteront au plus grand nombre.

Le 8 décembre 1999, il met son fils sur des skis pour la première fois à Klewenalp. Odermatt a alors deux ans et deux mois. Et bien sûr, rien ne le prédestine encore à une telle carrière. L’idée du père est plutôt de mettre en place à Nidwald des structures qui profiteront au plus grand nombre.

Odermatt a un bon niveau junior. Mais comme il le dit lui-même : « On ne peut pas dire que j’écrasais tout ». Et les entraîneurs n’observent pas non plus que de bons résultats. Mais ils voient avant

Odermatt a un bon niveau junior. Mais comme il le dit lui-même : « On ne peut pas dire que j’écrasais tout ». Et les entraîneurs n’observent pas non plus que de bons résultats. Mais ils voient avant tout un coureur « extrêmement concentré » pour son jeune âge et qui « fait preuve d’un calme impressionnant dans les courses », comme le formulera l’un d’eux.

Odermatt a un bon niveau junior. Mais comme il le dit lui-même : « On ne peut pas dire que j’écrasais tout ». Et les entraîneurs n’observent pas non plus que de bons résultats. Mais ils voient avant tout un coureur « extrêmement concentré » pour son jeune âge et qui « fait preuve d’un calme impressionnant dans les courses », comme le formulera l’un d’eux.

Et puis tout va s’enchaîner très vite : en 2018 cinq médailles d’or aux Championnats du monde juniors , en 2018 première place dans le top 10 en Coupe du monde , début 2019, premier podium , décembre 2019, première victoire : en super-G sur la redoutable piste de Birds of Prey à Beaver Creek.

Et puis tout va s’enchaîner très vite : en 2018 cinq médailles d’or aux Championnats du monde juniors , en 2018 première place dans le top 10 en Coupe du monde , début 2019, premier podium , décembre 2019, première victoire : en super-G sur la redoutable piste de Birds of Prey à Beaver Creek.

Après cette course, Odermatt déclare : « Quand on se sent bien, on est très fort, sur le fil de rasoir, et tout nous réussit ». Chez les skieurs de compétition, la confiance joue un rôle central : confiance en soi, en son matériel, et dans d’autres facteurs extérieurs. Pourtant, Odermatt précise : « Il est impossible de tout contrôler dans le ski de haut niveau ».

Après cette course, Odermatt déclare : « Quand on se sent bien, on est très fort, sur le fil de rasoir, et tout nous réussit ». Chez les skieurs de compétition, la confiance joue un rôle central : confiance en soi, en son matériel, et dans d’autres facteurs extérieurs. Pourtant, Odermatt précise : « Il est impossible de tout contrôler dans le ski de haut niveau ».

Après cette course, Odermatt déclare : « Quand on se sent bien, on est très fort, sur le fil de rasoir, et tout nous réussit ». Chez les skieurs de compétition, la confiance joue un rôle central : confiance en soi, en son matériel, et dans d’autres facteurs extérieurs. Pourtant, Odermatt précise : « Il est impossible de tout contrôler dans le ski de haut niveau ».

Beaucoup voient dans la carrière d’Odermatt une ascension prédestinée. Mais dans la réalité, il essuie aussi des revers : aux Championnats du monde 2021, il part favori. Mais il est éliminé lors de la première manche du slalom géant, qu’il qualifie de « jour le plus noir de ma carrière ». La même année, il accuse 31 points de retard au classement général de la Coupe du monde mais garde toutes ses chances de dépasser l’athlète français de Red Bull, Alexis Pinturault, lors de la finale de la Coupe du monde. En raison du mauvais temps, les courses de vitesse, ses disciplines de prédilection, sont annulées. Odermatt restera deuxième et déclarera : « J’aurais bien besoin d’une bière ou deux. Pour la suite, on verra plus tard. »

Beaucoup voient dans la carrière d’Odermatt une ascension prédestinée. Mais dans la réalité, il essuie aussi des revers : aux Championnats du monde 2021, il part favori. Mais il est éliminé lors de la première manche du slalom géant, qu’il qualifie de « jour le plus noir de ma carrière ». La même année, il accuse 31 points de retard au classement général de la Coupe du monde mais garde toutes ses chances de dépasser l’athlète français de Red Bull, Alexis Pinturault, lors de la finale de la Coupe du monde. En raison du mauvais temps, les courses de vitesse, ses disciplines de prédilection, sont annulées. Odermatt restera deuxième et déclarera : « J’aurais bien besoin d’une bière ou deux. Pour la suite, on verra plus tard. »

Beaucoup voient dans la carrière d’Odermatt une ascension prédestinée. Mais dans la réalité, il essuie aussi des revers : aux Championnats du monde 2021, il part favori. Mais il est éliminé lors de la première manche du slalom géant, qu’il qualifie de « jour le plus noir de ma carrière ». La même année, il accuse 31 points de retard au classement général de la Coupe du monde mais garde toutes ses chances de dépasser l’athlète français de Red Bull, Alexis Pinturault, lors de la finale de la Coupe du monde. En raison du mauvais temps, les courses de vitesse, ses disciplines de prédilection, sont annulées. Odermatt restera deuxième et déclarera : « J’aurais bien besoin d’une bière ou deux. Pour la suite, on verra plus tard. »

De plus, trois blessures aux ménisques freinent son ascension : une au genou gauche, deux au genou droit. Après la première blessure, Odermatt, 19 ans, met fin à sa saison et se rend au carnaval avec des amis. Il a toujours considéré qu’il n’y a pas que le ski dans la vie.

De plus, trois blessures aux ménisques freinent son ascension : une au genou gauche, deux au genou droit. Après la première blessure, Odermatt, 19 ans, met fin à sa saison et se rend au carnaval avec des amis. Il a toujours considéré qu’il n’y a pas que le ski dans la vie.