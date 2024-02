Marco Odermatt conquiert le monde tout en s’amusant.

(26 ans) n’est pas rentré chez lui à Beckenried au bord du lac des Quatre-Cantons en hélicoptère ou en limousine privée, non il prit le car avec ses fans. « C’était le meilleur moyen de trinquer à la victoire avec eux », a-t-il raconté. Peu avant d’arriver à destination, la joyeuse bande s’est arrêté un moment au Jodlerwirt à Lucerne, temple de la musique folklorique, un endroit apprécié de Marco. « C’est mon côté rustique », plaisante-t-il.

: on a vu le champion Nidwaldien s’amuser au Londoner une célèbre boite de la station autrichienne avec le vainqueur du jour le Français Cyprien Sarazin, entourés d’une foule en délire. Ces images, qu’on a vues partout, ont bien fait sourire le Valaisan Julien Vuignier, entraîneur Coupe du Monde et qui connait Marco depuis des années. « Les gens peuvent être étonnés de de voir un champion d’une telle dimension fêter ainsi, en toute simplicité. Mais c’est du Marco tout craché. Malgré tout ce qui l’entoure, il a gardé ce côté foufou, très humain, il ne se cache pas, il n’a pas besoin de se protéger comme d’autres vedettes, il montre ses émotions, et il fait du bien au ski ».