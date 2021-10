Un pas de plus vers les sommets

Cela faisait une décennie, depuis 2010, que la Suisse n’avait plus compté deux skieurs dans le top 4 du classement général de la Coupe du monde de ski alpin. Il a donc fallu patienter 11 longues années pour dénicher les successeurs de Carlo Janka, qui avait remporté le grand Globe en 2010, et de Didier Cuche (4e), en les personnes de Marco Odermatt et de Loïc Meillard. Leur talent laissait augurer de belles promesses, mais le Nidwaldien et le Valaisan, respectivement 2e et 4e de la dernière Coupe du monde, se sont désormais totalement affirmés parmi les meilleurs skieurs de la planète, alors qu’ils n’ont pas encore soufflé leurs 25 bougies.

Neuf podiums en un hiver pour Marco Odermatt

«Je tire un magnifique bilan de mon dernier hiver, j’ai réalisé d’excellentes courses», se remémore fièrement Marco Odermatt, qui a terminé sur les talons d’Alexis Pinturault. Neuf podiums couronnent une saison remarquable dont trois victoires pour le skieur d’Hergiswil. Au final, il ne lui manque peut-être qu’un Globe de cristal – il termine 2e en géant et en super-G en plus du général – ou une médaille aux Championnats du monde de Cortina d’Ampezzo pour poser une cerise sur un très beau gâteau. «Ma carrière est encore longue et j’ai le temps de réaliser ces objectifs», relativise Marco Odermatt avec le sourire.

Marco Odermatt © Dom Daher

Pour le talentueux athlète helvétique, l’importance est de continuellement progresser sur les skis. «La saison précédente, je n’étais monté que sur deux podiums, et je me classais le plus souvent entre les rangs 5 et 10. D’un point de vue comptable, j’ai fait un grand pas en avant. Pour un jeune skieur comme moi, c’est un élément très important.»

Loïc Meillard couronne sa saison avec deux médailles mondiales

Un constat que partage Loïc Meillard qui a gagné en constance pour passer de la 10e à la 4e place dans la hiérarchie mondiale en l’espace de 12 mois. «Je suis devenu régulier dans toutes les disciplines. Je suis vraiment satisfait d’être parvenu à être performant sur la longueur de la saison, sans connaître de baisse de régime», mentionne le skieur d’Hérémence, qui a notamment garni son armoire à trophées de deux médailles mondiales en combiné et en parallèle. «Cela démontre que je suis capable de performer le jour J, sans que ce soit une question de pression. Je parviens désormais à me concentrer sur moi-même, et non pas sur ce qu’il se passe autour.»

Loïc Meillard © Philip Platzer

La marge de progression de Marco Odermatt et Loïc Meillard est encore importante. Nul doute qu’ils pourraient, dans un avenir proche, truster les deux premières places du classement général. Un doublé suisse pour un exploit jamais réalisé depuis 1967 et la première édition de la Coupe du monde…