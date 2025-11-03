Ski alpin : les 5 exercices favoris de Marco Odermatt

Dans le ski de compétition, avoir des nerfs d’acier ne suffit pas : il faut aussi un corps solide. Peu de disciplines au monde exigent une telle combinaison de puissance, de force et de stabilité que le ski alpin – et personne ne le sait mieux que le champion en titre de la Coupe du monde, Marco Odermatt .

Véritable légende du ski, le héros suisse a décroché, durant la saison 2024/25, non seulement la Coupe du monde de descente, mais aussi celle de Super-G, le titre mondial de Super-G, la Coupe du monde de géant et une incroyable quatrième Coupe du monde générale consécutive.

Star du nouveau film de ski Downhill Skiiers: Ain’t No Mountain Steep Enough , Odermatt est déjà en pleine préparation pour défendre ses titres lors de la saison 2026 qui débutera les 25 et 26 octobre avec le premier géant de Sölden, en Autriche. Voici les cinq exercices auxquels il se fie pour être au top de sa forme avant l’hiver. Si vous voulez impressionner sur les pistes cette saison, inspirez-vous-en !

01 Ice Skater Jumps - Sauts du patineur

Ice Skater Jumps © Irene Sackmann

Ces sauts latéraux sont un excellent moyen d’améliorer l’explosivité et la coordination. Commencez en fente latérale, une jambe fléchie et l’autre tendue. Sautez ensuite de manière explosive de l’autre côté en étendant la jambe pliée et en fléchissant l’autre. La clé ici : une technique irréprochable. Marco réalise des séries de six sauts par répétition. Plus la position de départ et d’atterrissage est basse, mieux c’est.

02 Muscle-ups

Muscle-ups © Irene Sackmann

Le muscle-up combine tractions et dips pour une séance redoutable. Saisissez la barre, paumes tournées vers l’extérieur. Effectuez d’abord une traction, puis au lieu de redescendre, poussez votre corps vers le haut jusqu’à ce que vos bras soient presque tendus. Pas facile, mais ultra efficace pour renforcer tout le haut du corps. Les tractions sollicitent surtout le haut du dos et les biceps, tandis que la phase de dips fait travailler les pectoraux et les triceps.

03 Good mornings

Good Mornings © Irene Sackmann

Le nom est trompeur : cet exercice pour le dos n’a rien d’une promenade de santé ! Placez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, et saisissez la barre d’haltérophilie (avec ou sans poids selon votre niveau) derrière la tête. Sortez-la du rack, dos bien droit. Inclinez ensuite lentement le buste vers l’avant en gardant une légère cambrure, jusqu’à atteindre une position horizontale. Niveau de difficulté : élevé – tout comme le risque de blessure si la technique n’est pas maîtrisée. Mieux vaut donc commencer sous la supervision d’un coach.

04 Le Clean - épaulé

The Clean © Irene Sackmann

Marco Odermatt exécute ce mouvement classique directement depuis le sol. Placez vos pieds à la largeur des hanches, saisissez la barre d’haltérophilie à deux mains, redressez le dos et regardez droit devant vous. Tendez les jambes et tirez la barre vers le haut dans un mouvement fluide. Arrivé à la hauteur des épaules, faites pivoter les poignets et ramenez le poids contre votre poitrine, où il vient se stabiliser. Odermatt soulève jusqu’à 125 kg en fin de cycle d’entraînement, mais commencez bien plus léger et progressez doucement.

05 Nordic Hamstring Curls - Curl nordique des ischio-jambiers

Nordic Hamstring Curls © Irene Sackmann

Pour cet exercice, les jambes doivent être maintenues au niveau des chevilles ou des mollets. Odermatt s’attache à une échelle murale, si vous voulez suivre son exemple. Position de départ : à genoux (utilisez un tapis ou un coussin pour plus de confort), le dos légèrement cambré et le buste droit. Vous pouvez croiser les bras sur la poitrine ou les garder le long du corps, le regard vers l’avant. Descendez lentement le torse jusqu’à former une ligne horizontale avec vos cuisses. Expirez à la descente, inspirez en revenant à la position initiale. Ça va brûler, mais vos jambes seront prêtes à affronter n’importe quelle piste.

Ain’t No Mountain Steep Enough est un film du réalisateur primé Gerald Salmina qui plonge dans le monde de l’élite du ski alpin au cours de la saison 2024-25, jusqu’à l’apothéose des Championnats du monde à Saalbach-Hinterglemm. À découvrir en janvier 2026 sur Red Bull TV.