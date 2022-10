Marco Odermatt : itinéraire d’un génie

Comme tant d’autres, Didier Defago, champion olympique de descente à Vancouver en 2010, est bluffé par le talent hors norme de Marco Odermatt, l’incontestable meilleur skieur du monde. « Il est en pleine spirale de confiance. Ce qui est fascinant techniquement c’est que ses skis restent toujours en contact avec la neige, il est très stable. Cette saison, comme on l’a vu à Sölden, les Norvégiens seront très forts mais croyez-moi, Marco, il faudra aller le chercher. »

Marco Odermatt après sa victoire à Kitzbühel © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

La saison dernière du Nidwaldien (25 ans) avait frôlé la perfection, avec une victoire au classement général de la Coupe du Monde et un titre olympique en Géant à Pékin. Et dès l’ouverture de cette saison, il a frappé un grand coup en remportant fin octobre le premier Géant de Sölden, manière de prouver à ses adversaires qu’il est toujours le patron, l’homme à battre. Il l’a enlevé avec une belle marge, malgré quelques frayeurs en deuxième manche. « J’ai attaqué, fait quelques fautes, mais je sois resté sur mes pieds, c’est un début de saison parfait », se réjouissait-il avec ce sourire qui ne le quitte presque jamais ». Qu’il soit le grand favori à sa succession en Coupe du Monde ne la stresse pas plus que ça. « Je suis plus tranquille car j’ai déjà gagné le grand globe et je sais que je suis capable de récidiver. Mes ambitions sont très élevées » affirme-t-il avec ce mélange d’ambition et de décontraction qui le caractérise. A Sölden, il s’est aussi vu remettre le Ski d’Or, un trophée qui récompense les champions de légende, Jean-Claude Killy, Marcel Hirscher Alberto Tomba et d’autres avant lui.

Pour lui, le ski reste un plaisir

Malgré les succès qui s’accumulent, des sollicitations permanentes, une popularité qui ne cesse de croître, Marco Odermatt ne change pas : il reste d’une spontanéité, d’une fraîcheur qui apportent une bouffée d’air frais au monde un peu rigide du ski alpin. A lui seul, il rajeunit à l’image un peu vieillissante de la Coupe du Monde. Il ne se prend pas au sérieux tout en en tutoyant les sommets. Il a ce côté cool qu’on croyait l’apanage des freestylers. Une aubaine qui réjouit les spécialistes à l’image de Hugues d’Ansermoz, l’ex-responsable de l’équipe féminine suisse. «Marco fait un bien fou au ski. Les jeunes s’identifient à lui et la Suisse est très excitée au départ de chacune de ses courses ». Interrogé récemment sur Odermatt par le journal L’Equipe, le Français Johan Clarey (41 ans), le vétéran de la Coupe du Monde, louait aussi bien son talent que sa personnalité. « Marco ? C’est un sacré phénomène sur les skis, mais c’est aussi un bon type qui a toujours la banane, qui salue tout le monde. »

Marco Odermatt à Beaver Creek © Erich Spiess

Loin d’être une posture, le côté décontracté de Marco Odermatt fait tout simplement partie de sa personnalité. Il est comme ça. Chez lui, le ski, au-delà des résultats, reste un plaisir. « Je suis peut-être un peu plus relax que les autres, confiait-il récemment. Mais je sais quand je dois mettre les gaz. Je veux me donner à fond et m’amuser en même temps, Si je me prends trop la tête, cela ne fonctionne pas bien chez moi ». A côté des courses, il s’offre des moments de détente, il n’a pas en permanence le nez dans ses spatules. « « J’aime jouer au stock avec mes collègues, boire une ou deux bières, j’ai besoin de décompresser de temps à autre » déclare-t-il avec cette philosophie qui lui réussit si bien.

Le successeur de Federer ?

Les marques s’arrachent ce champion qui séduit tant le public. Red Bull, son principal sponsor depuis 2018, mettait récemment en avant, et avec humour, la modestie intacte de « Marco qui a gardé les pieds sur terre quand d’autres s’envolent. » Stöckli, le fabricant suisse de ski, vient de resigner avec lui un contrat de quatre ans. « "Cela fait plus de 11 ans qu’on équipe Marco. Il y a eu les courses FIS, la Coupe d’Europe,maintenant la Coupe du monde. On est toujours derrière lui, on fait tout ce que l’on peut pour qu’il soit performant" expliquait Mathieu Faure, responsable recherche et développement de la manufacture suisse.

Marco Odermatt, ambassadeur de la Wings for Life World Run 2022 © Romina Amato

Marco Odermatt se sent-il de taille à remplacer Roger Federer dans le cœur des Suisses, un peu orphelins depuis la retraite du Bâlois ? Il relativise. « Roger est si grand, on ne peut pas nous comparer. Comme beaucoup de monde, j’ai pleuré lors de son dernier match à Londres, en plus j’ai eu la chance d’être sur place. »

Et maintenant la descente

« Diamant brut » « Prodige » « Athlète le plus doué de sa génération » : la presse internationale manque de superlatifs pour parler du phénomène. Aux Mondiaux juniors 2018 à Davos, Marco, qui avait 18 ans, avait signé l’exploit retentissant de faire main basse sur cinq médailles d’or sur six, toutes sauf le slalom. Aujourd’hui, le surdoué a totalement confirmé. « Marco possède une intelligence folle sur les skis, il sait exactement quand et où déclencher les virages de façon optimale. C’est inné chez lui, cela ne s’apprend pas vraiment. Et il fait peur à tous ses adversaires » analyse Hugues Ansermoz. Pour l’heure, le Nidwaldien totalise 12 victoires en Coupe du Monde, 8 en Géant, sa spécialité et 4 en Super G. En descente, il a fini à quatre reprises à la plus frustrante des places, la deuxième, notamment sur la Streif en janvier dernier où avec Beat Feuz, ils avaient signé un doublé suisse. Pour décrocher e Graal dans cette discipline, Marco a passé une partie de l’été au Chili avec l’équipe suisse de descente.

Marco Odermatt © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

« J’aime la descente, une victoire au Lauberhorn ou à Kitzbühel doit être une sacré expérience », relevait Marco récemment Son talent si polyvalent rappelle forcément un certain Pirmin Zurbriggen, le plus mythique des skieurs suisses, quatre fois vainqueur de la Coupe du Monde à la fin des années 80. Le Haut Valaisan ne cache d’ailleurs pas son admiration pour Odermatt. « On va parler de Marco encore longtemps. Je le connais depuis l’âge de 10 ans Sur les skis, il fait preuve d’un instinct incroyable, toujours à la limite de ses possibilités. Et puis il a cette forme d’insouciante. ».

Enfance bucolique

Le jeune prodige est né à Buochs au pied du Mont-Pilate, au cœur de la Suisse centrale. Le ski, il l’a appris, avec son père Walti, président du ski club Hergiswil, dans la minuscule station dite du Langmattli, dotée d’un seul ski-lift et d’une seule piste offrant une vue panoramique sur le Lac des Quatre-Cantons. « Si vous voulez mieux me connaitre, écrit Marco sur son site internet, prenez un jour de congé et venez chez moi en Suisse centrale, vous y trouverez en endroit magnifique et profiterez de l’air pur comme mes ancêtres il y a plus de 600ans. ». Plus tard, il a pu conjuguer ski et études, jusqu’à la matu, à moins de 30 kilomètres de chez lui au gymnase d’Engelberg, l’un des centres de performance de Swiss ski. « Contrairement à une Lara Gut et sa cellule privée, Marco a toujours suivi la filière normale de la Fédération, ce qui est une excellente publicité », conclut Hugues Ansermoz, un fan parmi des milliers d’autres.

Jour 1 : Marco à la Klewenalp © Marco Odermatt