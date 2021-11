Découvrez les coulisses de l’Ultimate Run signé Markus Eder

Le plus grand défi du projet, mais aussi son aspect le plus cool, était justement d’être le seul skieur du film.

Quand on tourne avec une grosse équipe, on prend des décisions ensemble, on ride ensemble, et on affronte les difficultés ensemble. Cette fois-ci, je vivais ces expériences en solo et c’était difficile de surmonter ça mentalement. J’ai réalisé que rider un rail effrayant est bien plus facile quand on est entouré d’autres skieurs tout aussi engagés que soi.

D'ailleurs, j’ai hâte de retourner rider en équipe, au lieu de rester isolé sur un projet individuel.