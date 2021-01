Markus Keller est l'un des riders de halfpipe les plus respectés au monde et une référence du snowboard suisse. Vous pouvez donc être certain de le rencontrer au Laax Open. Cependant, cette année, il y vient pour la première fois dans son nouveau rôle de coach de l'équipe suisse de halfpipe. Nous lui avons demandé quelles étaient ses attentes pour l'événement de cette année.

Ne jamais sortir du Pipe sans une bonne figure © Ahriel Povich/Red Bull Content Pool

Salut Markus, comment s'est passé ton hiver jusqu'à présent ?

Jusqu'à présent, c'est relativement calme. J’ai eu quelques jours où j’ai pu skier juste pour moi. Entre-temps, j'ai travaillé en tant que coach encore et encore et, récemment, j'étais en déplacement pour les premiers jours de tournage.

Pas mal ! Nous attendons avec impatience les prises de vue... Comment se déroule la transition du statut de concurrent à celui de coach ?

C'est une conversion très excitante. En particulier le combo entre un ancien concurrent, un rider actif et maintenant un coach. C'est intéressant de voir comment j’assiste à certaines choses que je ne connais que trop bien d’autrefois, et alors que beaucoup d'autres se sont aussi produites entre-temps. C'est passionnant d’expérimenter et de découvrir tout ça.

De manière générale, je pense que c'est un très bon combo pour le moment et je peux donner un feedback à mes riders peut-être d'une manière légèrement différente parce que j'ai déjà vécu beaucoup de choses par moi-même.

Moins de distractions, un style de vie plus sain, plus de concentration. Peut-être. Markus Keller sur le Laax Open 2021

Leur premier grand test sera le Laax Open. Toutefois, l'ambiance ne sera probablement par la même que d’habitude cette année en raison des restrictions imposées par la Covid. Peut-on encore trouver quelque chose de positif dans cette situation ?

Moins de distractions, un style de vie plus sain, plus de concentration. Peut-être.

Franchement, c'est vraiment dommage et une grande partie de cette bonne ambiance qui régnait jusque-là ici s'est perdue, et cela lors de mon événement préféré de l'année. Mais nous devons nous féliciter que l'événement puisse avoir lieu et je suis très reconnaissant à Laax de travailler sans relâche et d'organiser le meilleur événement possible en toute sécurité.

Le run vainqueur de Scotty James en halfpipe au Laax Open 2020

Shaun White a annoncé sa venue cette année, ce qui en surprend plus d'un. Sur qui miserais-tu : Shaun ou Scotty James ?

... sur Jan Scherrer.

C’est dit, comme un coach bon et loyal. Voyons si ce pari fonctionne... Penses-tu que quelqu'un d’autre de l'équipe suisse ait une chance de monter sur le podium ?

Nous avons vu la saison dernière ce dont Jan est capable, lorsque les choses vont bien pour lui et il a remporté des podiums très convoités. Et depuis l'hiver dernier, il n'a fait que s'améliorer et de plus il n'est pas seul. Ses deux coéquipiers Pat Burgener et Dave Habluetzel sont tous deux en pleine forme et tout aussi affamés de victoire.

On dirait que vous avez travaillé très dur à Saas-Fee l'automne dernier. Penses-tu que nous allons voir les nouveaux tricks que les riders suisses ont mis au point ?

Oui, nous avons eu de très bonnes conditions et des sessions très progressives à Saas-Fee l'automne dernier. On va voir comment se déroulent les entraînements ici à Laax et ce que les conditions permettent...

Il y a beaucoup de nouvelles recrues sur la liste des participants. Y a-t-il quelques locaux que nous devrions garder à l'œil ?

Nous avons quelques jeunes riders qui sont régulièrement engagés à mes côtés sur le circuit et qui sont impatients de se joindre aux leaders. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont se comporter sur cette vaste scène encore nouvelle pour eux, bien que le premier objectif soit d'acquérir de l'expérience et de les inciter à aller encore plus loin.

Flying – The Magic of It : Que se passe-t-il lors d’un saut en snowboard ?

Une question importante pour terminer : Est-ce qu'on te reverra dans le pipe cette année ?

Je vais sûrement essayer de faire aussi quelques runs. Le pipe est toujours bien trop beau pour pouvoir y résister !

Red Bull TV diffuse les finales de slopestyle et de halfpipe vendredi et samedi. Tune In ! Voici les dates exactes à retenir :