Marc Márquez : « J'ai beaucoup travaillé avec les médecins pour revenir »

Márquez, 28 ans, et Espargaró, 29 ont appris à piloter ensemble et multiplié les compétitions espagnoles avant de prendre le monde d'assaut. À eux deux, ils pèsent aujourd'hui 446 départs en Championnats du Monde, 184 podiums, 109 poles et 97 victoires.

