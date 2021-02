La liberté sur deux planches : les 4 meilleurs vidéos Mathilde Gremaud

On pourrait en conclure qu’elle a baigné dans l’univers du ski « dès le berceau » et que « la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre ». Mais c’est exactement le contraire qui s’est produit : ce n’est pas le ski qui est venu à elle, c’est elle qui a trouvé la discipline qui lui convient !

On pourrait en conclure qu’elle a baigné dans l’univers du ski « dès le berceau » et que « la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre ». Mais c’est exactement le contraire qui s’est produit : ce n’est pas le ski qui est venu à elle, c’est elle qui a trouvé la discipline qui lui convient !

On pourrait en conclure qu’elle a baigné dans l’univers du ski « dès le berceau » et que « la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre ». Mais c’est exactement le contraire qui s’est produit : ce n’est pas le ski qui est venu à elle, c’est elle qui a trouvé la discipline qui lui convient !

, mais aussi athlétisme. Sur le 1000 mètres, elle s'est souvent hissée parmi les meilleurs et a été exposée très tôt à ce que les athlètes de haut niveau ne connaissent que trop bien : l’attente et la pression de fournir constamment les meilleures performances. La petite Mathilde détestait cela.

Elle a trouvé dans le ski ce que l’athlétisme ne pouvait pas lui offrir. Lorsqu’elle a commencé à s’intéresser au freestyle, elle a vite remarqué qu’il y avait autre chose. Elle a alors abordé les défis et les compétitions avec une facilité déconcertante. L’agitation ambiante lui plaisait, elle écoutait de la musique et savourait la pression de l’instant présent. Voilà la recette à succès de la jeune Suissesse de 21 ans, qui s’est rapidement fait un nom dans le freestyle :

Elle a trouvé dans le ski ce que l’athlétisme ne pouvait pas lui offrir. Lorsqu’elle a commencé à s’intéresser au freestyle, elle a vite remarqué qu’il y avait autre chose. Elle a alors abordé les défis et les compétitions avec une facilité déconcertante. L’agitation ambiante lui plaisait, elle écoutait de la musique et savourait la pression de l’instant présent. Voilà la recette à succès de la jeune Suissesse de 21 ans, qui s’est rapidement fait un nom dans le freestyle :

Elle a trouvé dans le ski ce que l’athlétisme ne pouvait pas lui offrir. Lorsqu’elle a commencé à s’intéresser au freestyle, elle a vite remarqué qu’il y avait autre chose. Elle a alors abordé les défis et les compétitions avec une facilité déconcertante. L’agitation ambiante lui plaisait, elle écoutait de la musique et savourait la pression de l’instant présent. Voilà la recette à succès de la jeune Suissesse de 21 ans, qui s’est rapidement fait un nom dans le freestyle :

, la liberté de découvrir des sommets inexplorés et la liberté d’entrer dans cet état d’euphorie où rien d’autre ne compte plus que les deux skis fixés à ses pieds.

Néanmoins, ce ne sont pas ses victoires en compétition qui lui donnent envie d’aller toujours plus loin. C’est tout simplement cette sensation unique que lui offre le ski freestyle et qu’elle ne retrouve nulle part ailleurs. La liberté : la liberté de rivaliser avec les hommes et de réussir un

Le Switch Double Cork 1440

« Les hommes ne l’auraient tout simplement pas cru si Mathilde leur avait dit qu’elle allait essayer. » - Misra Torniainen, coach personnel de Mathilde, est bien conscient des talents de sa protégée. Elle est la première femme au monde à réussir un Switch Double Cork 1440. Pour s’y préparer, elle s’est entraînée pendant des semaines sur le bag. Mais l’idée lui trottait dans la tête depuis bien plus longtemps : « Cela fait trois ans qu’elle y pensait et qu’elle repassait chaque geste dans sa tête. » Lorsqu’elle y est enfin arrivée, le soulagement était grand.

« Les hommes ne l’auraient tout simplement pas cru si Mathilde leur avait dit qu’elle allait essayer. » - Misra Torniainen, coach personnel de Mathilde, est bien conscient des talents de sa protégée. Elle est la première femme au monde à réussir un Switch Double Cork 1440. Pour s’y préparer, elle s’est entraînée pendant des semaines sur le bag. Mais l’idée lui trottait dans la tête depuis bien plus longtemps : « Cela fait trois ans qu’elle y pensait et qu’elle repassait chaque geste dans sa tête. » Lorsqu’elle y est enfin arrivée, le soulagement était grand.

« Les hommes ne l’auraient tout simplement pas cru si Mathilde leur avait dit qu’elle allait essayer. » - Misra Torniainen, coach personnel de Mathilde, est bien conscient des talents de sa protégée. Elle est la première femme au monde à réussir un Switch Double Cork 1440. Pour s’y préparer, elle s’est entraînée pendant des semaines sur le bag. Mais l’idée lui trottait dans la tête depuis bien plus longtemps : « Cela fait trois ans qu’elle y pensait et qu’elle repassait chaque geste dans sa tête. » Lorsqu’elle y est enfin arrivée, le soulagement était grand.

Get fit for Skiing - avec Fabian Bösch

La force mentale est un élément essentiel dans le sport de haut niveau. Mais sans une bonne condition physique, vous devrez vite déchanter. La clé pour être en bonne forme physique ? Un entraînement adéquat. Et c’est deux fois plus amusant à deux ! Dans cette petite vidéo divertissante, Mathilde et le skieur freestyle Fabian Bösch vous montrent comment se préparer physiquement au ski.

La force mentale est un élément essentiel dans le sport de haut niveau. Mais sans une bonne condition physique, vous devrez vite déchanter. La clé pour être en bonne forme physique ? Un entraînement adéquat. Et c’est deux fois plus amusant à deux ! Dans cette petite vidéo divertissante, Mathilde et le skieur freestyle Fabian Bösch vous montrent comment se préparer physiquement au ski.

La force mentale est un élément essentiel dans le sport de haut niveau. Mais sans une bonne condition physique, vous devrez vite déchanter. La clé pour être en bonne forme physique ? Un entraînement adéquat. Et c’est deux fois plus amusant à deux ! Dans cette petite vidéo divertissante, Mathilde et le skieur freestyle Fabian Bösch vous montrent comment se préparer physiquement au ski.

Get fit for Skiing - avec Mathilde Gremaud et Fabian Bösch

The Collective