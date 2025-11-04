Portrait de Mathilde Gremaud : au sommet, mais loin d'être finie...

"Je ne m'ennuie jamais en ski freestyle", déclare Mathilde Gremaud , l'icône du ski suisse et la première athlète à avoir réussi un Switch Double Cork 1440. "Rien ne se ressemble, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Cela peut être un trick ou un spot. Au final, j'ai l'impression de faire quelque chose de différent à chaque instant".

Avec ce mantra, elle a remporté trois médailles d'or aux X-Games, une médaille d'argent et une médaille d'or aux Jeux Olympiques. De plus, elle est la première femme à avoir remporté trois globes de cristal FIS en une seule saison. Et tout cela alors qu'elle n'a que 25 ans...

Nous racontons son histoire ... du moins les premiers chapitres, car il y a encore beaucoup à venir...

01 2025 et au-delà : domination, blessures et indestructibilité

Mathilde Gremaud au Laax Open © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

A la fin de l'année 2024, Gremaud était exceptionnellement bien placée avec ses trois globes de cristal FIS historiques en big air, slopestyle et au classement général. Ce furent probablement les points culminants d'une carrière pleine de moments spéciaux.

Pour ceux qui ont suivi la carrière de Gremaud, il semblait que rien ne pouvait la déstabiliser. Mais ensuite, une blessure a tout changé. "Je me sentais trop stressée à différents endroits", explique Gremaud à propos de sa décision de prendre un congé sabbatique en janvier 2025 après une blessure à l'entraînement. "Je suis peut-être une fonceuse, mais définitivement pas impulsive. Je ne me suis jamais vraiment blessée auparavant", a déclaré Gremaud.

Mathilde Gremaud a gardé pour elle la nature de sa blessure, mais il est clair qu'elle avait aussi besoin d'une pause mentale. Elle s'est retirée, n'a pas participé à des compétitions pendant deux mois et a passé une semaine dans la maison de ses parents, où son esprit était "calme" et "libre" pendant qu'elle se remettait.

"Je devais découvrir qui j'étais quand je n'avais pas les skis au pieds", se souvient-elle. "J'ai demandé à mes parents comment j'étais quand j'étais petite, pour voir ce qui avait pu changer. J'ai réalisé qu'en fait, j'aime être avec les gens. Je n'ai besoin de personne pour me tenir la main, mais j'aime me sentir en sécurité quand je suis entourée de personnes en qui j'ai confiance".

Je suppose que je me bats un peu avec la gestion des risques et avec le fait de décider si c'est le bon moment pour moi de faire quelque chose ou pas. Mathilde Gremaud

Après avoir skié presque toute sa vie, Mathilde a passé beaucoup de temps ces dernières années à apprendre à se connaître (nous y reviendrons plus tard). Tout cela l'a aidée à devenir une skieuse plus heureuse et plus polyvalente, mais aussi une personne plus polyvalente.

"Je pense que je suis toujours motivée", maintient-elle. "L'une ou l'autre blessure ne me fait pas forcément perdre pied, mais je réfléchis beaucoup à ce genre de choses. Je suppose que je me bats un peu avec la gestion des risques et que je décide si c'est le bon moment pour moi de faire quelque chose ou pas. Parfois, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour faire quelque chose, mais ensuite quelque chose d'inattendu se produit. Je réfléchis alors à ce que j'ai fait de mal et comment je peux continuer sans refaire la même erreur. Je crois fermement que j'en profite quand je skie dans la poudreuse ou quand je fais une pause".

Ceux qui craignaient que Gremaud raccroche sa carrière ont pu respirer... et quelle carrière c'est : celle-ci n'est pas marquée par de simples moments forts, mais par des performances en continues - même après cette courte pause. Son retour, lorsqu'elle a remporté l'or aux Championnats du monde de freeski en mars 2025 sur sa propre neige, devant l'Autrichienne Lara Wolf et la Canadienne Megan Oldham, en est le meilleur exemple.

Cette victoire n'est pas seulement un succès historique, c'est aussi un nouveau chapitre de l'histoire d'une athlète pour qui il est plus important de se connaître soi-même que de connaître un classement. Dans le cas de Gremaud, les deux vont heureusement de pair.

02 Les débuts de La Berra : une petite colline suisse fait rêver.

Mathilde Gremaud © Martin Steinthaler / Red Bull Content Pool

Lorsqu'elle a grandi à Fribourg, à une demi-heure de La Berra, Mathilde était certes immergée dans la culture du ski, mais juste assez loin pour développer un sens de l'individualité et suivre son propre chemin -- qui perdure encore aujourd'hui.

"J'ai commencé à skier près de mon petit village, loin des grands snowparks. Nous avons construit nos propres sauts avec des pelles. Avec ce que la nature avait à offrir, nous avons créé notre propre spot. Bien sûr, les atterrissages n'étaient pas parfaits !" se souvient-elle. "Mais grâce à ces moments, je sais d'où je viens. Grâce à ces racines, j'ai grandi comme une championne".

Elle avait deux ans lorsqu'elle a chaussé une paire de skis pour la première fois. Le sport était dans sa famille. Son père était un skieur de compétition ambitieux et au début, il semblait que Mathilde suivrait ses traces et passerait ses jeunes années à se battre pour des fractions de seconde entre les drapeaux de ski alpin.

Son père a eu une grande influence sur sa vie sportive précoce. Il l'a aussi emmenée faire de l'athlétisme, et pendant un temps, Mathilde Gremaud s'y est aussi beaucoup intéressée, mais à la fin, la piste l'a emporté. "Avant, je courais beaucoup, je me débrouillais déjà bien. Mais dès que les séances d'entraînement sont devenues plus régulières, y compris les entraînements par intervalles et les heures passées à tourner autour du stade, j'ai compris que ce sport n'était pas fait pour moi. J'avais plus de plaisir à skier", dit-elle.

J'ai d'abord commencé par le ski alpin... Je n'ai pas continué parce que je suis ensuite tombée amoureuse des tricks. Mathilde Gremaud

Son avenir de skieuse semblait tout tracé, mais c'est là que l'individualité rebelle entre en jeu. "J'ai commencé à faire du ski alpin, j'ai participé à une compétition locale. Je n'ai pas continué parce que je suis ensuite tombée amoureuse des tricks et du freestyle", dit-elle en riant.

Un cousin était un grand fan de freestyle et a commencé à murmurer des tentations à l'oreille de Gremaud. "Il n'arrêtait pas de me parler d'un certain Andri [Andri Ragettli] et de ses tricks cools", dit Gremaud en riant. "C'est ce qui m'a donné l'idée". La tentation des tricks de slopestyle et de big air devenait de plus en plus grande et Gremaud ne pouvait pas résister à leur attrait.

"Je me suis procuré mes skis de freestyle et j'ai commencé à expérimenter de petits sauts", se souvient Gremaud. "Ensuite, je suis parti avec mon cousin et ses parents pour un week-end dans un chalet. Le complexe avait un énorme snowpark où il m'a montré comment faire un 360. J'ai essayé et j'ai réussi du premier coup. Je n'ai jamais vraiment regardé en arrière".

Training hard in Laax © Kevin Cathers/Red Bull Content Pool

"Au début, mon père ne comprenait pas ça", continue Gremaud. "Il disait : 'Tu veux toujours faire du sport ? Je lui ai dit que le ski freestyle était un sport". Comme tous les bons pères, il les a soutenus, malgré ces philosophies différentes. "Il n'était pas convaincu, mais il m'a laissé partir. Il m'emmenait dans les stations de ski le week-end", raconte Gremaud. "Le dimanche soir, il me ramenait. Quand j'ai commencé la compétition, il a compris que le freestyle était un vrai sport".

A partir de là, Gremaud était libre de développer sa propre technique et son propre style, en combinant le meilleur du freestyle, de la course et d'à peu près tout ce qui lui passait par la tête sur des skis. Cette ténacité et son inventivité l'ont aidée à se démarquer de la concurrence et, à l'âge de 15 ans, elle a été nommée dans son équipe régionale - l'une des premières femmes à en faire partie.

"L'équipe a dit que ce serait méga cool si je venais, d'autant plus qu'ils avaient du mal à trouver des skieuses", se souvient Gremaud. "A l'époque, il n'y avait que deux snowboardeuses dans l'équipe. J'ai trouvé l'idée géniale, notamment parce que je ne savais même pas que de telles équipes existaient".

Ce n'était pas seulement le début du voyage de Gremaud, mais aussi de tout ce qu'elle allait faire pour représenter les femmes dans le freestyle.

03 A 17 ans dans l'histoire : la percée aux X-Games

Mathilde Gremaud remporte la médaille d'or Big Air aux X Games d'Aspen © Peter Morning/Red Bull Content Pool

"Ce dont je me souviens de mes premières compétitions, ce sont les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2016 à Lillehammer", se souvient Gremaud. "Je n'ai pas eu de bons résultats - je crois que j'ai fini sixième - mais ce moment a été décisif. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais vraiment aller loin dans le ski freestyle. Cet événement m'a inspiré pour aller encore plus loin".

C'était la première expérience de Mathilde Gremaud avec des compétitions à plus grande échelle, un aperçu du concept de ski frestyle en tant que profession, et même si elle n'a pas tout à fait atteint les points souhaités, Gremaud a été enthousiasmée par les possibilités. Elle a fait encore mieux en remportant une médaille d'argent lors de ses débuts à Aspen en 2017. Cette saison, alors qu'elle étudiait encore à Engelberg, elle a décroché quatre podiums pour sa deuxième saison de Coupe du monde et a terminé troisième en big air avec 225 points.

Cette année, 2017, a vraiment été le début de quelque chose de spécial et la visibilité de Gremaud en tant que femme dans le sport a explosé avec son saut désormais légendaire pour la victoire en big air aux X-Games en Norvège, où le jury a noté son switch Dub 10 avec un score parfait de 50 points sur 50 possibles. "Les X-Games ont été un moment clé pour moi", estime-t-elle aujourd'hui. "Ma première médaille d'or. Tout était si rapide et intense - je ne m'y attendais pas".

04 L'argent et la sororité : PyeongChang 2018

Sharing more silverware with freestyle skiing's sisterhood © Kyle Meyr/Red Bull Content Pool

Gremaud ne s'attendait peut-être pas à son succès aux X-Games, mais elle était probablement sur le point d'éclipser sa performance là-bas en montant sur le podium de l'événement sportif le plus important du ski : les Jeux d'hiver 2018.

A PyeongChang, le big air freestyle a fait sa première apparition aux Jeux Olympiques. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait peut-être signifié une pression supplémentaire. Pas pour Gremaud. "Je ne suis pas le genre de personne qui a toujours rêvé des Jeux Olympiques", avoue-t-elle. "Tout cela me semble tellement kitsch. Je m'intéresse plus à l'ensemble du processus. Dans ce sens, je n'ai pas vraiment d'objectif précis à atteindre. Je veux juste continuer à m'amuser, à me sentir bien et à vivre de nouvelles choses, c'est le plus important pour moi".

Aux Jeux Olympiques, Gremaud a montré toutes ses capacités et a remporté l'argent en slopestyle quelques jours seulement après avoir subi une commotion cérébrale lors d'une chute à l'entraînement. Sur le podium, elle se trouvait aux côtés de Sarah Höfflin, de neuf ans son aînée, qui a été un modèle pour Gremaud depuis son enfance.

"C'est vraiment bizarre. Parfois, je ne réfléchis même pas et je me lance tout en profitant du moment", explique Gremaud en repensant à l'impact émotionnel de son premier résultat olympique, lorsqu'elle a partagé le podium avec l'une de ses héroïnes. "Parfois, je me dis : 'Wow, quelle situation cool dans laquelle je me trouve ! Je pense qu'il faut du temps pour comprendre et réaliser ce que ce genre de succès signifie. Il y a tellement de façons différentes de gérer cela... tu peux ne pas y penser du tout ou en faire une affaire vraiment importante. C'est assez amusant de découvrir comment on aimerait s'y prendre".

Sa philosophie est très claire : concentre-toi sur le moment présent et le bien viendra.

05 World First : "Posé" un Switch Double Cork 1440

Entrer dans l'histoire en décrochant le Switch Double Cork 1440 © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Le 14 septembre 2020, Gremaud a fait passer le freestyle féminin à un niveau supérieur en réussissant le tout premier Switch Double Cork 1440 - un trick composé de deux rotations avec quatre spins, où l'athlète doit toujours commencer sur le backside. Le décor : la station de ski suisse de Saas-Fee. La réaction : l'euphorie.

"Je compare [les tricks de freestyle] à des peintures artistiques", explique Gremaud. "Quand ils sont peints pour la première fois, les gens disent parfois : 'C'est un beau tableau...'. Puis, dix ans plus tard, les gens disent : 'Oh oui ! C'est une belle peinture ! Avec les tricks, c'est un peu la même chose pour moi. J'ai l'impression qu'il faut toujours un mois ou deux, voire une saison, pour se rendre compte qu'un certain tour est spécial".

La réaction au Switch Double Cork 1440 a été un peu plus rapide.

"Je ne l'avais fait qu'une seule fois avant cet événement", se souvient Gremaud. "Aucune autre femme n'a jamais réussi à poser un tel trick. C'était fou".

Un peu comme un coureur qui établit un record jusqu'alors impossible, le trick de Gremaud a montré aux freeskieuses ce qui était possible et a servi d'inspiration à ses pairs et à d'autres stars montantes du sport comme Kelly Sildaru et Tess Ledeux . L'impact sur Gremaud a également été énorme.

Revis le moment de la première mondiale :

1 min Mathilde Gremaud‘s World‘s First: Switch Double Cork 1440 Mathilde Gremaud stellt sich der Herausforderung: Als erste Frau überhaupt möchte sie einen Switch Double Cork 1440 stehen.

"Cela m'a ouvert de nombreuses portes pour ma carrière", dit-elle, "cela m'a montré ce dont je suis capable et ce qui est possible. En plus, ça m'a permis de gagner beaucoup de respect, ce qui était très cool".

Et l'impact sur la communauté du ski féminin ? "Je pense que c'est incroyablement important pour une athlète féminine, surtout dans ce sport [d'être respectée]. Pour moi, c'est aussi important que les autres trouvent un trick cool ; parfois, c'est plutôt cool de savoir ce que les autres pensent".

C'est un trick qui a un héritage durable. Gremaud dit que plus d'une demi-décennie plus tard, il est "toujours pertinent" : "Le truc a atteint un public au-delà des frontières suisses. La télévision suisse a tourné un documentaire sur le projet. C'était une émission vraiment cool - pas seulement pour la communauté du ski, mais aussi pour un public plus large. Les gens ont commencé à suivre mes progrès".

Le trick a eu un avenir immédiat : en janvier 2021, Gremaud l'a emmené sur les pistes de compétition et l'a posé pour la première fois lors de la finale du Ski Big Air des X-Games à Aspen, ce qui lui a valu une médaille d'or bien méritée, une reconnaissance appropriée de son individualité et de ses compétences révolutionnaires dans ce sport.

06 L'or sous pression : Pékin 2022

Faire des heures et des heures © Dom Daher

L'année suivante, il y avait encore plus de pression, car Gremaud faisait tout pour remporter l'or olympique en slopestyle.

"Moins je pense à la pression, mieux je me porte", dit Gremaud. "Je me sens simplement heureuse en ce moment. Quand j'ai commencé à faire du ski freestyle, je ne savais même pas qu'il y avait des compétitions, et encore moins que c'était un sport olympique. Honnêtement, je me suis plongé dans ce sport uniquement parce qu'il m'amusait tellement. C'est incroyablement important pour moi de savoir pourquoi je le fais et pourquoi j'aime ça".

Chaque performance olympique comporte le risque de se blesser, de se ridiculiser et de ne pas pouvoir réaliser sa vision aux yeux du monde, mais Gremaud a transformé tout cela en succès. Sur le compte Instagram officiel des Jeux Olympiques, on pouvait lire à l'époque : "A #Beijing2022, Mathilde Gremaud a remporté la finale féminine de freeski slopestyle avec 86,56 points, décrochant ainsi l'or olympique".

Pour Gremaud, il a peut-être été facile de rester cool à ce moment-là, mais la période suivant une performance aussi excitante a été un peu plus difficile à gérer. "Cette phase après les Jeux olympiques a été un grand défi en raison des émotions qui y sont liées", dit-elle. "C'était trop, alors j'ai eu besoin de faire une pause et de partir en vacances".

La période après les Jeux Olympiques a été très stimulante ? C'était trop, alors j'ai eu besoin de faire une pause et je suis partie en vacances. Mathilde Gremaud

Mais même à son retour, elle n'avait aucune motivation pour skier. Au début, elle a essayé d'ignorer ce sentiment, mais ensuite elle s'est surprise à manquer des compétitions... Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle est passée à l'APC [Athlete Performance Center] et explique que la chance de travailler avec des gens en dehors de son équipe habituelle était "vraiment excitante".

C'était la première fois qu'elle prenait son avenir en main - un schéma qui allait redéfinir ses prochaines années. "Cette semaine a littéralement tout changé", se souvient-elle. "La priorité était de faire quelque chose de nouveau pour ton psychisme. Passer du temps ailleurs avec d'autres personnes m'a permis de repartir à zéro et de retrouver ma motivation".

Ensuite, elle a voyagé pour la première fois au Japon - un rêve de toute une vie. "L'atmosphère était complètement différente, et c'était tellement amusant", dit-elle, "j'ai passé deux semaines dans la poudreuse sans passer une seule heure dans le parc. Cela m'a permis de me vider la tête, pour ainsi dire. Quand je suis arrivée en Géorgie, j'étais prête à skier à nouveau dans le parc et à en profiter".

Après avoir skié depuis l'âge de deux ans et avoir atteint le sommet de sa carrière sportive à bien des égards, Gremaud a dû redécouvrir sa passion. Ce congé l'a aidée et elle continue à travailler chez elle avec une "thérapeute énergétique" pour promouvoir sa santé mentale. "Je lui explique mes combats. Je lui dis que mon corps fait parfois quelque chose alors que ma tête pense à autre chose", explique Gremaud. "Elle m'aide à rester dans le moment présent. Grâce à cela, je me sens bien non seulement en tant qu'athlète mais aussi en tant que personne. C'est plus que du sport".

Pour la première fois, Gremaud ne s'est pas seulement occupée d'elle-même, mais aussi de ses performances sportives, et cela a été la base de l'année parfaite 2023.

07 Le blueprint : la saison parfaite de 2023

Mathilde Gremaud a poursuivi sa belle saison 2023/24 à Mammoth Mountain © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Après avoir remporté les championnats du monde et les X-Games, Gremaud n'était plus seulement une gagnante , mais une artiste de la constance.

"Je suis très perfectionniste à l'entraînement", dit-elle, "comme nous travaillons beaucoup avec des vidéos, je vois toujours les détails que je peux améliorer. Si mes entraîneurs sont satisfaits, je ne le suis généralement pas. Ce n'est jamais assez. Mais quand je participe à des compétitions, je suis beaucoup moins exigeante avec moi-même. Je pars du principe qu'il faut aussi jouer la carte de la sécurité. Je ne veux pas me mettre la pression".

Avant l'année 2023, Gremaud a pu focaliser son esprit et retrouver ses objectifs. Associé à un plan d'entraînement qui prévoit trois à quatre séances de gym liées au ski par semaine, Gremaud avait le sentiment d'atteindre sa performance optimale.

Le fait que l'emploi du temps s'adapte à mon style de vie est important pour moi, car j'ai besoin du frisson que j'ai avec d'autres sports. Mathilde Gremaud

"Je me suis mise d'accord avec mon entraîneur pour ne pas rester à la maison à ne rien faire", dit-elle. "Le fait que l'emploi du temps s'adapte à mon style de vie est important pour moi, car j'ai besoin de l'excitation que procurent les autres sports. Mon entraîneur s'assure toujours que j'ai encore assez de temps pour faire du vélo ou du wake surf. Quand je suis seul pendant quatre ou cinq jours, je choisis une salle de sport locale et je fais la même routine sans lui. C'est méga cool !

Dans sa carrière, la flexibilité est la clé... et cette capacité à jouer. Si tu as gagné toutes ces médailles, pourquoi continues-tu ? Tu dois simplement y prendre du plaisir. "Tout ce processus m'a aidé à grandir en tant que personne", explique Gremaud. "Cela m'a permis de penser différemment et de manière plus clairvoyante. J'étais à un tournant de ma vie. J'ai appris que je voulais prendre mes propres décisions et me demander vraiment : 'Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas ? De quoi ai-je besoin ?"

En plus d'une meilleure connaissance de soi, cinq victoires en Coupe du monde de freeski FIS ont été la récompense, et en 2024, Mathilde Gremaud est devenue la première femme à remporter trois globes de cristal FIS en une saison. A seulement 25 ans, l'avenir semble grand ouvert pour une athlète qui a déjà accompli et appris tant de choses, qui se connaît aussi bien que Gremaud le fait.

08 L'avenir : ce que Mathilde Gremaud signifie pour la prochaine génération.

At 25, Gremaud is already looking ahead to what comes next © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Quel sera l'avenir de Gremaud ? C'est difficile à dire - et c'est ainsi que cela doit être. "Je ne me fixe pas d'objectif ultime en matière de ski freestyle. Je prends les moments comme ils viennent", dit-elle. "Il y aura bientôt les X-Games et ensuite [Milan-Cortina]. Je ne vise pas de records. Ce n'est pas ce qui me motive. Dans ma carrière, je ne poursuis aucun autre objectif que d'être heureuse".

En grandissant, Mathilde Gremaud concourait avec sa sœur aînée, tandis qu' Anna Gasser et Sarah Höfflin l'inspiraient. Aujourd'hui, elle ne rivalise qu'avec elle-même. Et après avoir tant fait pour les femmes dans ce sport, elle ne se compare certainement pas aux garçons.

"J'espère ne pas paraître arrogante, mais j'ai toujours trouvé drôle d'être meilleure que les autres garçons quand j'ai commencé à faire du ski freestyle", se souvient-elle. "J'ai toujours été la seule fille, dans tous les sports que j'ai pratiqués - il n'y avait jamais de filles, ce que j'ai toujours trouvé cool. D'autres filles m'ont dit qu'elles n'aimaient pas être seules parmi les garçons. Elles disaient que les garçons les tiraient vers le bas au lieu de les pousser. Je suppose que j'ai juste eu une méga chance d'être bonne dès le début, elles m'ont toujours motivée et poussée. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte à quel point ils me motivaient et m'encourageaient".

Je n'ai aucune idée de mon futur travail, mais je sais qu'une carrière en ski freestyle ne dure pas 30 ans. Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud, qui fait maintenant un Master of Business Administration en plus de sa carrière sportive, prouve que tu peux vraiment tout faire. Tu peux être probablement la meilleure skieuse de tous les temps et viser une carrière dans un tout autre domaine à la mi-vingtaine pour avoir encore plus de succès.

Gremaud réfléchit à son attitude lorsqu'elle était plus jeune : "Je pensais que j'avais besoin de plus de trophées et de médailles pour être cool, tu sais", Elle s'en est éloignée depuis. "Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à l'avenir, mais je sais qu'une carrière dans le ski freestyle ne dure pas 30 ans. Un jour, il faudra que j'y pense", dit-elle, "pour le moment, je me concentre sur le ski freestyle avec l'objectif de profiter de chaque instant. Les résultats sont secondaires".

Ce qu'elle conseillerait aux skieuses en herbe et à son jeune moi : "Reste toi-même", retient-elle en conclusion. "Je pense que cette attitude a très bien fonctionné pour moi jusqu'à présent".