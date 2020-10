La saison d’hiver 2020/21 n’a même pas encore commencé que Mathilde Gremaud frappe déjà un grand coup : elle a récemment posé un "Switch Double Cork 1440" à Saas Fee et est devenu la toute première femme au monde à réaliser cette exploit.

Mathilde Gremaud's Switch Double Cork 1440 - le trick entier

Pendant les compétitions, la Fribourgeoise a toujours avec elle de la musique. Elle nous montre quels titres se trouvent dans la playlist qu’elle s’est concoctée.

1. Dire Straits - So Far Away (Full Version)

C'est le son que je peux écouter à n'importe quel moment. Quand je ne sais pas quelle musique écouter je commence avec celle-ci et ensuite ça m'inspire à écouter d'autres choses haha. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

C’est en 1977 que se forme le désormais légendaire groupe de blues-rock Dire Straits autour du leader Mark Knopfler , qui perce dans le monde entier un an plus tard avec le single « Sultans of Swing » . En Suisse, le titre « So Far Away » de leur célèbre album de 1985 « Brothers in Arms » est arrivé en 6e place des single charts. Même si le groupe se sépare en 1995, Mark Knopfler connaît aujourd’hui encore le succès en solo.

2. ABBA - Thank You For The Music

Pour moi la musique c'est "an everyday thing" et du coup cette chanson est bien, je l'adore pour ce qu'elle raconte. Grateful for music! Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Expliquer qui était ABBA n’est, espérons-le, pas nécessaire. Les quatre Suédois et leurs innombrables succès, dont l’hymne « Thank You For The Music » , font partie de l’héritage culturel musical mondial. Même si des rumeurs de retrouvailles circulent régulièrement depuis des années, le groupe ne s’est plus jamais retrouvé sur scène après leur séparation en 1982.

3. Brandi Carlile - The Story

Hmmm je ne me souviens pas d'une situation précise quand j'ai écouté cette musique, mais ça m'est déjà arrivé d'écouter cette musique en boucle pendant toute une journée de ski. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

La chanteuse et auteure-compositrice américaine Brandi Carlile a pour l’instant reçu 4 Grammys. Elle fait ses débuts en 2008 avec son album « The Story » , contenant le titre du même nom, qui lui attire l’attention et les éloges du monde entier. Sa sonorité chargée d’émotion enchante depuis lors ses fans.

4. Opeth - To Bid You Farewell

Je pense à rien quand j'écoute cette musique alors elle me permet de me vider la tête ou simplement de ne penser à rien quand je l'entend. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Métal mélodique de Scandinavie, textes et sound épiques, sonorités douces alternant avec d’autres sombres et brutales : voilà tout ce que représente le groupe suédois Opeth . Le titre « To Bid You Farewell » pris de l’album « Morningrise » paru en 1998 déroule de longues plages de notes calmes avant de se transformer en un hymne métal au bout de 7 bonnes minutes.

5. Phoebe Green - Reinvent

J'ai entendu ce son plusieurs fois, car elle était dans l'une des playlists partagées que j'ai avec des amis. Donc je l'ai entendu sans trop faire attention peut-être 2-3 fois avant que je remarque qu'en fait il me plaisait bien et que je trouvais la musique vraiment cool. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Explosion de couleurs, d’énergie, d’originalité : Phoebe Green de Manchester fait de la pop aux paroles pleines d’assurance. Message transmis avec une petite touche d’ironie : reste fidèle à toi-même ! « If I reinvent myself for every person that I meet, will it make them stick around? »

6. Miley Cyrus - Midnight Sky

J'ai découvert qu'elle avait sorti un nouveau single et ensuite je l'ai simplement écouté sur mon spotify Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Ces dernières années, peu de pop stars sont devenues aussi populaires que Miley Cyrus. Dans tous les débats à propos de la jeune américaine, on oublie cependant souvent quelle grande musicienne elle est. L’ancienne star adolescente a récemment sorti un nouveau single, « Midnight Sky ».

7. Mumford & Sons - Not With Haste

J'aime la musique entière, les lyrics sont intéressants. Ça parle d'un couple qui se sent libre quand ils sont eux-mêmes. Alors moi j'aime appliquer cette règle dans la vie de tous les jours :) Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

« Sigh No More » , le premier album du groupe folk-rock anglais Mumford & Sons incluant le premier single « Little Lion Man » , a provoqué un petit tremblement de terre et fait entrer d’un coup dans les charts la musique folk moderne. Le LP suivant, « Babel » , où se trouve le titre « Not With Haste » , a rencontré encore plus de succès que le premier et se trouve dans les premières places du classement des ventes dans le monde entier.

8. Machinge Gun Kelly - My Ex‘s Best Friend (ft. blackbear)

J'aime tous les différents types de passages dans la chanson. Je trouve le rythme un peu plus varié entre les refrains comparé à des musiques un peu plus classiques. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Nous sommes en 2018. Machine Gun Kelly, un rappeur surtout connu d’un groupe cible assez jeune, sort son titre « Rap Devil » où il tire à boulets rouges contre le dieu du rap Eminem . Qui répond par son propre diss track. Le rappeur de Houston est depuis vraiment connu de tous sur la planète. Mais par souci de justice, il faut dire que ce trentenaire fait du rap mélodique et accrocheur avec un soupçon de pop.

9. Justin Bieber - Holy (ft. Chanche The Rapper)

J'écoute volontiers cette musique quand je suis en voiture ou alors comme background music dans la maison ou dans ma chambre. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Une autre star que l’on n’a probablement pas besoin de présenter : quoi que l’on pense du jeune Canadien, Justin Bieber s’est gagné une place dans le patrimoine musical mondial. « Changes » , son dernier album, a évidemment grimpé aux premières places des charts partout sur la planète. Chez nous, le LP est resté une semaine numéro 1.

10. Miley Cyrus - Heart of Glass

Je connais la version originale de Blondie et je l'ai toujours écoutée. Mais maintenant que j'ai entendu la reprise de Miley, je la trouve vraiment bien et ça donne comme une nouvelle vie à la chanson donc dès que je l'ai entendue j'ai direct liké. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

En 1979, le groupe américain Blondie sort « Heart of Glass » qui devient un méga hit et suscite l’enthousiasme dans le monde entier. En plus d’innombrables reprises à ce jour, la chanteuse Miley Cyrus a elle aussi mis la chanson à son répertoire et créé sa propre version.

11. Peter Gabriel - Solsbury Hill

Je viens de découvrir cette musique ce matin à la radio. Ce n'est pas une chanson récente, mais je ne connaissais pas vraiment l'artiste avant non plus. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Après quelque temps au sein de Genesis , en 1977, Peter Gabriel sort son premier album solo, « Solsbury Hill » . Cette chanson, mémorable pour sa mélodie accrocheuse à la guitare et ses changements de rythme percutants, est aujourd’hui encore l’une des chansons les plus populaires du chanteur britannique.

12. Eruption - I Can‘t Stand The Rain (ft. Precious Wilson)

Ce que j'aime dans cette chanson c'est le rythme de la musique. La version originale est lente et posée et cette nouvelle découverte est plus dynamique. La mélodie de base est transformée mais conservée haha. Donc j'aime particulièrement ce léger changement de mélodie et la dynamique de la musique. Mathilde Gremaud Freestyle Skiing

Un classique soul/blues/disco/rock à part entière : la chanson d’Ann Peebles a été reprise si souvent et de manière si différente qu’on ne peut même plus lui attribuer de genre. La version du légendaire groupe britannique Eruption émet des vibes résolument disco et entraînerait sur le dance floor même les plus réfractaires.