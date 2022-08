Matthias Appenzeller: «Le cadre était absolument exceptionnel»

Matthias Appenzeller, étais-tu déjà venu au lac de Bachalp avant de plonger pour l'enregistrement du teaser ?

Une semaine avant le tournage, je suis d'abord allé au lac de Bachalp pour voir de plus près le lieu, vérifier que tout fonctionne et que l'eau soit assez profonde. Nous avons également parlé avec les personnes responsables de la tyrolienne.

Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as entendu que tu devais plonger dans un lac de montagne ?

J'ai surtout été très heureux de pouvoir faire ce plongeon pour ce teaser. C'est assez unique de travailler dans un endroit aussi spectaculaire, avec des plans de caméra aussi superbes et avec une équipe aussi cool. J'ai tout de suite accepté, même si je savais que l'eau serait assez froide. Il faisait environ dix degrés, le lac de Bachalp étant situé à 2266 mètres d'altitude. Mais ce n'est pas tous les jours que l'on peut plonger dans un lac rempli d'eau de glacier.

Quelles sont les plus grandes différences par rapport à un plongeon "normal" ?

Il s'agissait ici d'essayer quelque chose de nouveau. Personne n'avait encore jamais sauté d'une tyrolienne de cette manière, ni dans un lac de montagne glacé, avec un tel panorama. Pour une fois, il s'agissait vraiment d'innover, d'être unique, et non pas de sauter d'une plateforme à 27,5 mètres de hauteur standard.

As-tu suivi une préparation spéciale ?

En fait, non, j'ai réfléchi à la manière dont la tyrolienne se comporterait et à ce que je ressentirais en sautant de cette petite plateforme. Bien sûr, j'ai réfléchi au saut que je voulais faire.

Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ?

Au début, les conditions n'étaient pas optimales : il faisait très froid, le vent soufflait et la visibilité était mauvaise. Mais avec un peu d'adaptation et de spontanéité, tout s'est finalement bien passé. Et le cadre était vraiment unique.

Que retire-t-on de l'environnement d'une compétition Red Bull ?

En tant que matador local, je vis très intensément les coulisses de Sisikon. Tout le monde vous connaît, vous aborde, que je revienne d'un saut d'entraînement, que je me rende à une interview ou que j'aille chercher quelque chose à manger. On s'arrête, on discute, on rencontre des amis et on fait des connaissances. Pour moi, c'est incroyable de pouvoir participer à une telle compétition en Suisse.

Matthias Appenzeller en pleine action. © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Comment te prépares-tu au Red Bull Cliff Diving à Sisikon ?

Je m'entraîne bien sûr très intensivement, j'effectue de nombreux sauts depuis la hauteur de la compétition. Je sais qu'à un moment donné, le trac va arriver, car il y aura tant de gens que je connais dans le public. Je veux me sentir particulièrement en sécurité.

As-tu des rituels particuliers ?

Je n'ai pas de porte-bonheur ni de rituel à proprement parler. Je saute assez rapidement après être arrivé sur la plate-forme, je ne me fais pas trop de soucis. J'ai toujours avec moi mon cuir, avec lequel je m'essuie les mains, que je jette dans l'eau avant de sauter. Ensuite, je m'essuie les mains sur mon maillot de bain, je frotte brièvement mes paumes l'une contre l'autre et c'est tout.

Que fais-tu habituellement le 1er août ? Est-ce que cette date signifie quelque chose pour toi ?

Je fête généralement le 1er août à la maison avec ma famille. Lorsque je suis en déplacement pour des compétitions, je le fête avec des collègues suisses. Je trouve que la fête nationale est une belle tradition, il s'agit pour moi de célébrer la cohésion entre les Suisses et les Suissesses. Je célèbre donc moins l'histoire suisse, mais vraiment plus la cohésion.

Le décor parfait : Le lac de Bachalp, près de Grindelwald. © Romina Amato

Qu'est-ce que pour toi la maison ?

Je voyage beaucoup. En avril, je suis rentré d'un voyage de neuf mois en Amérique centrale et en Amérique du Sud. J'ai voyagé avec mon cousin, fait de la randonnée et du surf dans onze pays. Pendant mes études, j'ai passé six mois au Japon dans le cadre d'un semestre d'échange. Je voyage aussi beaucoup pour les compétitions. Pour moi, rentrer chez soi signifie revenir, se reposer, voir des amis, sans spectacle ni haute performance. C'est un équilibre important.

Le Red Bull Cliff Diving de Sisikon se déroule pour ainsi dire dans le berceau de la Suisse. Que signifie cet endroit pour toi ?

C'est à Sisikon, en 2018, que j'ai démarré ma carrière internationale de plongeur de falaise. C'était une plateforme pour moi de pouvoir montrer mes compétences et la plateforme s'est transformée en catapulte. Cette chance, l'ambiance avec le public local, tout le soutien, je ne l'oublierai certainement jamais. Tout s'est si bien passé que c'était surréaliste. En fait, je n'aurais jamais imaginé me présenter une nouvelle fois ici, j'avais l'intention de prendre un peu de recul parce que j'ai entre-temps terminé mes études de droit et que je vais bientôt commencer mon stage d'avocat. Le fait que je puisse à nouveau sauter à Sisikon me fait extrêmement plaisir, car ma participation de 2018 a été l'un des plus beaux moments de ma vie jusqu'à présent. Si ce n'est le plus beau.

Red Bull Cliff Diving de retour à Sisikon !

Après une pause de quatre ans, le Red Bull Cliff Diving aura enfin lieu à Sisikon les 10 et 11 septembre. Matthias Appenzeller sera également de la partie ! Tu trouveras toutes les informations et la billetterie ici .