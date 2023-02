Matthias Dandois : de l'enfant au prodige

N’en déplaise à 98% des parents de la planète, un enfant peut réussir sa vie en regardant la télé. Matthias Dandois , nonuple champion du monde, en est d’ailleurs la preuve. « Pour moi, tout a basculé quand j’ai vu un mec faire du BMX flat dans l’émission C’est Mon Choix (un talk-show ultra-populaire du début des années 2000, ndlr). » explique le rider. « J’ai trouvé ça très cool, mais aussi très pratique. Il n’y avait pas de skatepark dans la ville où j’habitais, et je me suis dit qu’une discipline pareille réglait tous mes problèmes. » Tout en lui offrant, aussi, un moyen de briller à une période où sa vie sportive était pour le moins compliquée.

Ici, c’est (pas) Paris

Avant la découverte du bike, le petit Matthias Dandois coule des jours paisibles à Épinay-sur-Orge, dans l’Essonne, où il oscille entre bons résultats à l’école et rêves de grandeur sur les terrains de handball ou de foot. Enfin, surtout de foot : « J’adorais ça, et à chaque fois que je jouais, je m’imaginais qu’un recruteur était dans les tribunes pour m’observer et me faire faire des tests au PSG. » Le problème ? « J’étais nul (rires). Je me souviens notamment avoir raté le dernier pénalty d’un gros match de tournoi un jour. Ça a été la fin de ma carrière ! »

Rider en herbe © Matthias Dandois

D’autant plus que Matthias et ses jeunes potes rêvent déjà d’un autre monde : « On regardait Jackass et les X Games sur MTV, et on trouvait qu’ils avaient l’air de beaucoup plus s’amuser que nous en foot. Du coup, après ma découverte du flat, mes parents m’ont offert un vélo pour noël, et c’était parti… »

Started from the parking…

À l’époque, Matthias investit donc le parking du club de tennis local avec son crew sur son BMX flambant neuf et se découvre vite un talent inespéré : « Pour la toute première fois de ma vie, je me suis aperçu que j’étais plus doué que les autres dans un truc. Et à 13 ans, ça fait une différence folle ! » Très logiquement, le vélo devient alors pour lui une « véritable obsession. De 13 à 16 ans, je pouvais rider jusqu’à 10 heures par jour si je n’avais pas cours. Les gens demandaient à mon père pourquoi je passais autant de temps sur le parking, parce qu’à leurs yeux j’étais un mec très bizarre (rires), mais au bout d’un moment, je suis quand même devenu extrêmement fort. »

Au-delà du fameux parking, Matthias passe aussi un certain temps à mettre en pratique les leçons d’un rider pro qui donne alors des cours dans une ville voisine : « C’était une chance folle, parce qu’à l’époque, il n’y avait que deux clubs en France. Dont un à Sainte-Geneviève-des-Bois, à côté de chez moi. Il m’a donné les bases, parce qu’à l’époque, on n’avait pas vraiment de vidéos Youtube et on ne pouvait pas inventer certaines choses… »

Les jeunes années © Matthias Dandois

Alignement des planètes et entraînement intensif obligent, Matthias remporte sa première compétition amateur en 2004, à 15 ans : « Ça a été un déclic fou. Je n’avais rien gagné jusque-là. La sensation d’être sur le podium était hyper agréable et je me suis dit que je voulais ressentir ça toute ma vie. » Alors, le gamin met les bouchées doubles : « À 16 ans, mes parents m’ont construit un spot de flat dans le jardin pour m’entraîner parce que je passais tellement de temps dehors qu’ils commençaient à flipper (rires). Et là ça a été l’escalade. J’avais installé une lumière et je ridais même la nuit. Ma mère venait parfois me chercher à 1 heure du matin pour me forcer à aller me coucher. Mais je remercie tellement mes parents de m’avoir laissé faire ce que je voulais à cet âge. Pour un jeune sportif, c’est fondamental. »

Bike avec mention

C’est à cette époque-ci que Matthias rencontre Alex Jumelin, un rider français plus âgé que lui qui va bientôt l’accompagner aux quatre coins du monde pour participer à ses premiers contests internationaux : « Je n’étais qu’un ado, mais Alex avait 25 ans et ça rassurait beaucoup mes parents de le savoir à mes côtés. Sans lui et les membres du team Stereo Panda, je ne sais pas comment j’aurais fait. Surtout côté logistique… Avec eux, je me laissais porter par le mouvement. »

Ce qui n’empêche toutefois pas le jeune rider de commencer à faire son trou et poser les bases d’un avenir qu’il espère aussi radieux que consacré au BMX : « En 2007, je participe à ma première manche de Coupe du Monde à la Nouvelle-Orléans. C’est un moment complètement dingue. Je viens d’Epinay-sur-Orge et je me retrouve avec les tous les pros que je voyais dans les magazines de l’époque… Et en plus je gagne ! » Une première victoire en pro bientôt suivie d’un autre succès sur le terrain scolaire : « Le dimanche suivant la compèt, je prends l’avion et je rentre en France. J’arrive le lundi matin, et mon père m’emmène en scooter regarder les résultats du bac. Le deal, c’était que je l’ai pour pouvoir vraiment me lancer. Et je l’ai eu… »

Matthias en 2012 © Matthias Dandois

Très vite, Matthias met donc le cap sur Paris et emménage en colocation avec un autre rider, Raphaël Chiquet. Mais si la vie est belle, l’argent est rare. À peine sponsorisé, l’Essonnien est alors à deux doigts d’abandonner un rêve qu’il ne peut qu’effleurer : « Au bout d’un an, j’étais ruiné. Je commençais même à regarder les facs d’anglais pour faire éventuellement traducteur… et puis j’ai rencontré Red Bull, qui est vraiment arrivé au bon moment. Ça a réglé tous mes problèmes. Soudainement, je pouvais payer mes voyages et enchaîner les compèts. » L’alignement des planètes, encore une fois…

L'histoire sans freins

(Re)gonflé à bloc, Matthias remporte en 2008 ses premiers Championnats du Monde à Cologne : « Je n’avais pas de pression parce que je ne me sentais pas aussi fort que les autres et que j’étais certainement un peu naïf, à 18 ans. Et puis, j’arrivais avec un style nouveau, fluide. J’avais enlevé les freins de mon vélo. Et comme j’étais grand, j’étais visuellement très différent des autres. Bref, il y avait un effet « newcomer » qui a dû bien fonctionner avec les juges. »

14 min Matthias Dandois explores Paris Model, actor, BMX flatland visionary... Matthias Dandois brings elegance and style to his Paris segment.

La suite ? Une véritable explosion faite de flopées de victoires, de quatre championnats du monde et de tricks aussi nouveaux que flamboyants. Le petit prince du bike est devenu le roi du BMX et marche sur la concurrence pendant quatre ans, de 2008 à 2012, en imposant une allure folle. « En plus je faisais toujours en sorte d’arriver avec de nouvelles figures sur chaque compèt. Les gens n’en pouvaient plus que je gagne (rires). » Le problème ? Le jeune homme gagne justement beaucoup trop : « Et au bout d’un moment, je n’arrivais plus à me remotiver après une victoire. » Parce que oui, il faut parfois perdre pour retrouver des raisons de gagner.

L’école de la street

En 2013, le monde tourne soudainement beaucoup moins vite pour Matthias. En tout cas sur les terrains de flat : « Je m’entraîne moins, je fais donc moins de résultats et beaucoup la fête. Je me pète même la cheville et je me dis que je vais peut-être arrêter. » Le BMX n’est alors plus seulement un plaisir, mais un travail. Contraignant. La seule solution ? Se diversifier pour mieux durer.

« C’est à ce moment-là que je commence à faire du street. » explique-t-il. « Sortir du tout petit monde du flat me fait alors beaucoup de bien, et je comprends que c’est la clé pour ne pas m’essouffler. » Une décision qui va alors dicter son comportement durant tout le reste de sa carrière : « C’est pour ça qu’ensuite, j’ai fait du mannequinat ou du cinéma… L’idée était que ma pratique du flat soit la plus saine possible. Plus je fais de choses à côté du BMX, plus je suis créatif en retrouvant mon bike. Et parfois, un voyage ou une rencontre suffisent. L’idée, c’est d’avoir de nouvelles perspectives. »

Matthias, rider lumière © Pierre Blondel/Red Bull Content Pool

Une quête d’autant plus nécessaire qu’au début des années 2010, le BMX de haut niveau est alors une discipline encore relativement ingrate : « En flat, il faut énormément rider et avoir une discipline de maboul pour inventer constamment de nouveaux tricks. D’ailleurs, ça peut justement rendre fou. Et à cette époque, il n’y avait pas encore beaucoup de médias autour du sport, et pas énormément d’argent non plus. Du coup, tout le boulot n’était pas forcément récompensé, et ça n’aide pas le cerveau. Heureusement, j’ai su me réinventer et enchaîner ! »

Gloire et beauté

Et effectivement, il enchaîne. De retour au sommet du game en 2016 avec un nouveau titre de champion du monde, Matthias gagne également le titre en 2017 et 2018, l’année où l’UCI reconnaît officiellement le BMX flat et se charge pour la première fois de l’organisation du tour mondial. « La situation n’est alors plus du tout la même. On entre un peu dans le star system (rires) » explique celui qui, en parallèle, apparaît alors au cinéma pour la première fois dans MILF, d’Axelle Laffont, et s’investit plus que jamais dans les projets vidéo pour faire parler son style. Tout en donnant à voir, aussi, la beauté de son sport : « Je fais de la photo depuis l’âge de 16-17 ans et j’ai fait partie des premiers riders qui faisaient des compèts tout en filmant des parts de street. Donc j’ai toujours eu un rapport très fort à l’image et l’esthétique. Et même lorsque je ride, j’ai envie que mes figures soient belles. Je n’ai pas envie de faire des trucs techniques juste pour faire des trucs techniques. Je veux montrer au grand public ce qu’il y a de plus beau dans le BMX. »

7 min Dans les coulisses du show de Matthias Dandois sur la Streif Découvrez les secrets d'un show mêlant BMX, ski, musique classique et drum and bass.

Un travail qui, paradoxalement, ne passe pas par un surcroît de boulot sur le bike : « J’ai la chance de ne pas avoir à m’entraîner énormément pour gagner aujourd’hui, parce que c’est un peu inscrit dans mon ADN maintenant. Par contre, je bosse beaucoup plus physiquement en dehors du vélo aujourd’hui », précise le rider, qui admet volontiers que son neuvième titre, décroché en 2021, était de loin le plus dur : « J’ai 33 ans et les gamins de la nouvelle génération ont 17-18 ans (rires). Moi, je suis moins endurant qu’avant, et je me fais mal au dos... »

Voit-il donc déjà venir la fin de son immense carrière après les Jeux de 2024 ? « Je ne vois pas aussi loin parce qu’on pratique un sport basé sur les skills, et le stress des grandes échéances peut te faire trembler les jambes et t’enlever toute ton énergie. J’y vais donc step by step, mais disons que l’idée de décrocher dix titres de champion du monde est séduisante… »

Offrez-lui donc cet horizon © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Et ensuite ? « Je me vois bien basculer dans la quatrième phase de ma carrière, en aidant les autres athlètes à gérer les réseaux sociaux et vivre tranquillement de leur sport. » Mais pour Matthias, deux choses sont sûres et certaines : « Je veux être une sorte de Martin Fourcade du BMX et m’arrêter au top, mais aussi continuer à faire du BMX toute ma vie. J’en ai besoin. Encore aujourd’hui, je vais rider chaque jour avec le sourire aux lèvres… » Et n’est-ce pas, finalement, l’essentiel ?

