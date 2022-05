Les secrets d’entraînement de Matthias Dandois

Matthias Dandois: Elle a beaucoup changé depuis mon passage au Red Bull Athlète Performance Center (APC) de Salzbourg il y a deux ans. J’y ai fait une semaine de tests complets dans des infrastructures au top avec les meilleurs spécialistes du monde, qu’il s’agisse de préparateurs mentaux ou de physiothérapeutes, pour voir ce qui allait et ce qui n’allait pas. On s’est notamment rendu compte que j’avais besoin de 5 ou 6 kilos supplémentaires pour ne pas me blesser, parce que je me faisais mal au dos. On a donc mis en place des programmes de nutrition et de renforcement musculaire adaptés. Aujourd’hui, je fais 82 kilos et je me sens mieux que jamais sur le bike !