The Red Bulletin : Matthias, Il semble que, au-delà de la performance en BMX , le tournage de vos séquences pour The Old World n’a pas été de tout repos...

Matthias Dandois : Il y a eu notamment un tournage particulièrement mémorable dans le 93, à Noisy-Le-Grand, dans ces magnifiques arcades que tu peux voir dans pas mal de films, dont Hunger Games. Au-delà d’un super lieu de tournage, c’est aussi un lieu apprécié par des vendeurs de stupéfiants… Il a fallu leur expliquer qu’on n’était pas en train de tourner un reportage qui les concernait et on a pu tourner… Mais au bout d’un moment, nous avons pris la décision de bouger. C’est le genre de spot où je ne me rendrais pas forcément seul pour rouler, mais nous étions une grosse équipe donc ça allait.

Documenter le "street riding" en région parisienne peut apporter son lot de surprises…

Oui, les shootings en Ile-de-France peuvent être "particuliers". (rires) Dans les quartiers populaires, quand tu viens rouler ou filmer des séquences, tu rencontres des personnages hauts en couleur. Ils se pointent toujours à un moment où un autre, comme ce mec bourré qui te donne des conseils de riding. (rires)

Pour The Old World , vous avez tourné dans des conditions rares : en général vous êtes seul avec votre vélo et votre smartphone et vous vous filmez vous-même...

Je me suis fait virer pendant 20 ans de presque tous les spots en ville sur lesquels j’ai roulé… et là, PAF ! AUTORISATIONS ! Même pour des tournages avec de gros sponsors, je n’en avais jamais eu. Obtenir des autorisations pour un tournage dans une ville comme Paris, ça prend des mois. Le fait de travailler avec une grosse équipe ultra-pro a facilité ce genre de choses. Et nous avions du temps sur chaque spot. Pas besoin de tout faire vite avec la pression du vigile, ou autre, qui vient te virer.

En quoi ce projet a été engageant ?

Ce projet a été aussi frustrant qu’excitant. D’habitude, sur un tournage "de base", c’est le riding qui est le plus important. Tu peux rentrer un truc flippant, c’est bon, tu l’as, et tu ne le refais pas. Cette fois, il nous fallait le shot parfait. Quitte à recommencer des dizaines et des dizaines de fois. Ça a été le cas dans un spot près de chez mes parents. On a filmé la séquence plus de 70 fois. Andi, qui filmait avec un stabilisateur, était aussi cuit que moi à la fin ! (rires) Il fallait que la séquence soit réussie tant au niveau du trick qu’au niveau cinématographique. Il a fallu répondre aux exigences esthétiques d’Andi et de son équipe. Si le trick était réussi mais que le plan n’était pas satisfaisant, on recommençait !

Est-ce que ce tournage a été plus satisfaisant que vos précédentes et nombreuses expériences en vidéo ?

Ça n’a pas été mieux, ça a été différent. En fait je préfère un tournage basique, avec un smartphone qu’un truc entre deux tourné vite fait à la Red. Pour The Old World , c’était un niveau au-dessus. On était dans une approche cinématographique. Pour un résultat au top : du top riding et des images au top.

Comment vous êtes-vous préparé pour être au top ?

Un mois avant le début du tournage, je me suis entraîné au skatepark de Chelles, avec l’une des personnes les plus inspirantes de mon entourage, Alexis Desolneux. Il a débuté en street il y a plus de 20 ans, avant de se spécialiser dans le flat. Il s’est remis au street ces dernières années, et il fait un gros retour. Un rider de ce niveau qui est plus âgé que toi, forcément, ça te motive. Alors, pour le tournage, j’étais prêt à aller au charbon.

Vous livrez de nouveaux tricks exclusifs dans The Old World ?

Oui, deux en Flat-Street, sur le fameux spot de la Mappemonde, porte d’Italie, et un en Flat pur. Après avoir gagné un peu de confiance au skatepark de Chelles, j’étais bien sur mon vélo , prêt à sortir les trucs les plus énervés. J’étais sûr de ma réussite. Quand tu as confiance en toi, que tu te dis que tu vas réussir, il y a 99% de chances pour que cela arrive.

Parmi les spots où vous avez filmé, celui de Nanterre, dans les résidences conçues par l’architecte Emile Aillaud, est particulièrement intéressant, avec son gros serpent sur lequel vous roulez…

Tu ne peux pas faire plus urbain que les Tours Nuages à Nanterre. Et oui, il y a ce gros serpent… C’est marrant, parce que j’ai une véritable phobie des serpents. Et je n’en avais jamais croisé un en vrai avant cette année… Je faisais une randonnée aux Etats-Unis et il y en a un énorme qui est passé devant moi. J’ai été pris de panique, et j’ai cru que la laisse de mon chien que j’avais dans ma poche était un serpent… Je suis devenu fou ! (rires) Symboliquement, c’était marrant de rouler sur ce gros serpent. Et j’en ai aussi un gros tatoué sur le corps… (rires)

Au-delà de tous ces souvenirs de tournage, pourquoi ce film sera marquant ?

C’est une véritable collaboration artistique et sportive, un juste milieu avec des images de riding hors du commun. Pour ma part, ce sera l’un des plus grands moments d’une année particulière. Il n’y aura rien eu de mieux de filmé cette année et je suis très honoré d’avoir été choisi pour en faire partie, de faire partie de cette communauté du vélo européen qui est à l’honneur dans The Old World . Le film sort au moment où la pratique du vélo explose, c’est le transport de demain : roulez tous à vélo !