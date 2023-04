Time Machine : Matthias Dandois raconte sa course contre la montre

Lorsque Matthias Dandois a gagné son premier titre de champion du monde de BMX en 2008, le numéro 1 du Top 50 français était « Parle à ma main » de Fatal Bazooka & Yelle, le Barça de Guardiola n’avait pas encore gagné de Ligue des Champions et Iron Man était bien vivant puisque le premier film de la franchise venait à peine de sortir.

Autant dire que le rider francilien de 33 ans, qui a remporté huit titres supplémentaires derrière (dont le dernier en 2021) a su durer au sommet. « Ce qui est plus dur que de gagner une fois, tous les sportifs s’accordent là-dessus » explique Matthias. « Je suis aujourd’hui en quête de mon dixième titre. J’ai eu une carrière super longue et j’en suis très fier, mais gagner est de plus en plus compliqué. Je me bats donc contre le temps qui passe. Enfin, je m’en sers, aussi, parce que l’expérience, ça compte, et plus tu en as, plus tu rides intelligemment. »

Ce combat contre les heures qui passent avant un nouveau sacre et cette science grandissante du BMX , rien ne les illustre aussi parfaitement que Time Machine , la nouvelle vidéo de Matthias, dans laquelle il ride une montre XXL. Un projet qui ne date d’ailleurs pas d’hier…

Matthias Dandois, le vrai "Time Rider" © Nicolas Jacquemin

À la recherche du temps perdu

« Le concept de Time Machine est né en 2019 dans mon petit cerveau » rembobine Matthias. « J’ai alors contacté Nate Wessel, un célèbre concepteur de skateparks et de rampes (notamment celles du Red Bull Skylines au Grand Palais, ndlr) et je lui ai expliqué que j’avais envie de rouler dans une montre géante. Il a kiffé et m’a fait des plans en 3D, mais le projet a été mis entre parenthèses en 2020, pandémie oblige. »

L’année suivante, Matthias et sa team remettent le concept sur la table, avancent, et décident de le shooter en septembre 2022. « Et là j’ai une super idée » se souvient Matthias. « Je me casse la cheville deux jours avant de filmer. Il a donc fallu que je me fasse opérer et qu’on repousse le tournage, qui a finalement eu lieu en 2023. Bref, le projet en lui-même a été une sacrée course contre la montre… mais c’est toujours cool de voir ce type d’idées se concrétiser ! »

Pile à l'heure © Nicolas Jacquemin

Sous le signe de l’hexagone

Avec six modules (un toutes les dix minutes) réalisés par La Fabrique Skatepark et une structure globale montée à Bessèges, non loin d’Avignon, Time Machine est un projet totalement made in France. « Ça me tenait à cœur, parce qu’on est fiers de ce qu’on fait ici » explique Matthias, qui a imaginé ce spot comme « un bowl géant. Mais avant de le rider, je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Et en fait… c’était trop bien. Ça faisait une espèce de ligne infinie qui te permettait de prendre de la vitesse jusqu’à ce que mort s’ensuive » conclut-il en riant à propos d’une montre qui célèbre plutôt sa vie. « Dans la montre, on peut voir mes tatouages, une couronne pour les titres de champion du monde, mes initiales, mon surnom reçu à l’école « dent-doigt » … Je voulais que tout ça forme un petit jeu de piste avec des références qui racontent mon histoire en filigrane. »

Pause pour "Dent-doigt" © Nicolas Jacquemin

Un récit qui va d’ailleurs se poursuivre ailleurs : « La montre a été entièrement démontée et tous les modules vont être réutilisés pour d’autres projets. On va donc en retrouver des petits bouts dans différents skateparks en France et c’est trop cool. Je voulais vraiment que Time Machine ait une dimension responsable. Après tout, on n’allait pas la brûler et faire un feu de montre… »

Quand il nous prend dans ses bras © Nicolas Jacquemin Je voulais que la performance sportive soit au cœur du projet, et donc proposer du riding innovant. Pas juste un beau spot. Matthias Dandois

Roue de camion, Ninja Warrior et tricks d’un nouveau genre

Créer une belle montre, c’est une chose. La rider, c’en est une autre. « Il fallait composer avec la rotation des aiguilles » détaille Matthias. « Elles étaient très lourdes et montées sur un énorme roulement de roue de camion, donc impossibles à arrêter une fois lancées. À partir de là, c’était un peu Ninja Warrior : une fois lancé, il fallait y aller, en ayant des yeux derrière la tête. On me voit donc monter sur un module quand elles passent, sauter par-dessus ou encore les éviter. C’était drôle, mais c’était aussi un sacré challenge. »

Dandois dans le dur © Nicolas Jacquemin

La preuve ? Les 80 essais nécessaires pour réaliser l’un des tricks - jamais vu encore - sur un plan incliné Swatch « où je mêle street et flat, ce qui est un peu ma spécialité » ajoute le rider. « Je voulais que la performance sportive soit au cœur du projet, et donc proposer du riding innovant. Pas juste un beau spot. Il y a donc pas mal de tricks inédits, comme un Can-Can Backpaker que je suis bien content de rentrer en fin de vidéo. C’était dur, mais mieux vaut ça que de faire le projet en cinq minutes et n’avoir pas fait avancer les choses… »

Sans les mains, avec style © Nicolas Jacquemin

La carrière de Matthias, elle, n'a pas non plus fini d'avancer. Ses prochains rendez-vous ? Les X Games le 14 mai, où il compte bien décrocher une première médaille sur la compétition, le FISE de Montpellier la semaine d’après et enfin les Championnats du Monde de Glasgow le 14 août, qui lui permettront peut-être d’aller chercher le dixième titre qui arrondirait sa collection. Bref, le compte à rebours est lancé, et les aiguilles tournent déjà…