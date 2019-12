« La danse professionnelle, c’est travailler dur ! »

« Au moment où les danseurs et danseuses que j'ai toujours admirés ont commencé à me respecter, je me suis considérée comme une danseuse professionnelle », explique Mavinga dans son Why We Move. En 2018, elle a remporté le Red Bull Dance Your Style dans un KVS comble à Bruxelles . Cette année, elle est déjà certaine de figurer dans la finale mondiale à Paris.

Cette année aussi, il y aura bien évidemment une nouvelle édition du Red Bull Dance Your Style. Le dimanche 29 septembre 2019 , 16 des meilleurs danseurs de notre pays s’affronteront dans l’Urban Center à Anvers. Achète tes billets ici !

Pour moi, un bon danseur est quelqu'un qui peut s'adapter à tous les styles. Quelqu'un qui est curieux et veut apprendre. Quelqu'un qui combine popping, house, hip hop et tous les autres styles et fondamentaux de la danse pour créer son propre style. Mavinga

Regarde Why We Move - The Journey Of Mavinga ci-dessous !

#WhyWeMove - Mavinga

« À 12 ans, je me suis entraînée avec des amis dans des clubs de jeunes. Nous avons essayé de nous dépasser et de créer nos propres chorégraphies. Nous n'avions jamais vraiment pris de cours, mais nous avons imité ce que nous avions vu à la télé et dans des films de danse. »

« J'ai commencé à faire du break - et je suis toujours membre des Aliens Crew - mais c’est la house qui m’a complètement séduite. C'est un style créé dans les clubs, inspiré de nombreux autres styles. Tout le monde peut juste être soi-même. La musique te rend heureux. Il y a une bonne ambiance, quelque chose que je n'ai pas trouvé dans le break-dance et le hip hop. »

Red Bull Dance Your Style 2018 © Kemizz

Pro

« Au moment où les danseurs et danseuses que j'ai toujours admirés ont commencé à me respecter je me suis considérée comme une danseuse professionnelle. Bien sûr, il faut travailler dur. Je fais du cardio trois jours par semaine et je fais aussi mon entraînement de base. Je continue à travailler sur ces bases parce que je veux qu'elles soient vraiment inculquées dans mon corps et dans mon esprit. »

Finale mondiale