, à ce virage n°9 où il faudra défendre pour conserver la position ou aux sacrifices d'une vie qui prendront subitement un sens s'il franchit le drapeau à damier en premier. Peut-être à ce jour où elle a cédé au caprice de son aîné en décrochant son téléphone pour convaincre Jos de le laisser prendre la piste pour la première fois. Et que c'est elle, la championne de karting qui « battait des types comme Jan Magnussen, Giancarlo Fisichella et Jarno Trulli » au milieu des années 1990, qui fut témoin des premières accélérations d'un enfant qui décrocherait, deux décennies plus tard, son premier titre de champion du monde au bout du suspense.

est devenu une étoile du sport néerlandais introduite au Hall of Fame et suivie chaque week-end par une marée « Oranje » acquise à sa cause, c'est bien dans la province du Limbourg, en Belgique, que son histoire personnelle débute. Né à Hasselt dans une famille droguée à la vitesse et collectionnant les distinctions dans la plupart des catégories du

C'est sur la piste de Genk, baptisée « Home of Champions » et affichant fièrement son portrait et celui de son père Jos qu'il boucle ses premiers tours derrière un volant. Avec, déjà, l'aisance qui démarque les futurs grands. « Dès ses six ans, on a su que Max avait quelque chose de plus que les autres,

. Max n’avait pas le choix, il devait rouler. Parfois, il rentrait au stand les mains glacées. Je lui disais d’aller se réchauffer quelques minutes dans la camionnette, mais il ne revenait pas. Alors, j’allais le chercher et le forçais à rouler à nouveau. Il ne pouvait plus bouger ses doigts, mais je m’en fichais. Je cherchais à améliorer les moteurs, les châssis, je voulais savoir si on avait progressé. Ce n’était pas très drôle pour lui, mais ça lui a forgé le caractère."