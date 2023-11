Une année de records : Max Verstappen parle de sa saison F1 2023.

Chaque course est bien sûr très différente. Parfois, tu commences bien la course et la voiture est tout simplement incroyable. Parfois, tu démarres et la voiture est un peu désorganisée. Mais oui, parfois, il y a des week-ends où tout se met en place et où il est tout simplement incroyable de conduire. Barcelone était un peu comme ça, je crois, [à Barcelone, Verstappen a réalisé un grand chelem en réalisant la pole, le tour le plus rapide et la victoire avec chaque tour en tête]. Mais pour moi, c'était encore plus le cas au Japon. Après Singapour, j'étais vraiment déçu, mais c'est aussi parce que c'était la première course où [la FIA] a introduit une nouvelle règle avec l'aileron avant. Et tout le monde a dit : 'Oh, on pense que c'est pour ça que tu as été si mauvais à Singapour', alors j'ai dit : 'OK, je vais vous montrer à Suzuka que ce n'est pas à cause de ça'. J'étais très motivé pour obtenir un bon résultat là-bas.