Une passion commune pour le foiling

Maxime Chabloz Plus d’une corde à son arc : Maxime Chabloz est à la fois kitesurfeur et freerider

devrait venir plus souvent à Barcelone ! Les conditions étaient idéales pour la visite du sportif suisse, qui est venu célébrer la fête nationale suisse avec l'équipe Alinghi Red Bull Racing. Le kitesurfeur et skieur freeride du canton de Nidwald a atteint des vitesses allant jusqu'à 25 nœuds sur le parcours de la Coupe de l'America, tandis que le bateau AC40 a presque atteint le double de cette vitesse (pour la satisfaction de l'équipe !).