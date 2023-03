Maxime Chabloz face au mythe du Bec des Rosses

Maxime Chabloz Plus d’une corde à son arc : Maxime Chabloz est à la fois kitesurfeur et freerider

Lorsque Maxime Chabloz s’élance dans la poudre sur une face du Freeride World Tour, on est certain qu’il va se passer quelque chose. La quatrième et avant-dernière étape du circuit mondial, qui faisait escale à Fieberbrunn la semaine dernière, n’a pas échappé à la règle. Deux monstrueux backflips, un 720 et un 360, le champion du monde helvétique a régalé en Autriche pour signer le 2e meilleur score de la journée derrière son pote américaine Andrew Pollard.