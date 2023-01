Maxime Chabloz, une couronne à défendre

Maxime Chabloz Plus d’une corde à son arc : Maxime Chabloz est à la fois kitesurfeur et freerider

Maxime Chabloz remet sa couronne en jeu. Le champion du monde reprend son envol sur le front du Freeride World Tour (FWT) ce week-end à Baqueira Beret, dans les Pyrénées catalanes. C’est en mode « relax» que le patron mondial de la poudreuse aborde son second hiver parmi l’élite de sa discipline, même s’il sait qu’il ne sera pas simple de rééditer les exploits réalisés l’hiver dernier. « La saison passée était exceptionnelle. Tout s’est déroulé d’après le plan, servi sur un plateau.» Et le plus dur est toujours de confirmer. « Cet hiver sera plus difficile, assure-t-il. Plein de jeunes avec les dents longues débarquent et d’autres riders expérimentés reviennent. »

«D’autres athlètes ont peut-être plus de pression, mais c’est clair qu’il existe cette peur de ne pas se qualifier pour les finales de Fieberbrunn et surtout de Verbier.» Pour ce faire, Maxime Chabloz devra être classé dans le top 11 du classement général après les trois premières étapes du FWT (à Baqueira Beret, à Ordino-Arcalís et à Kicken Horse Golden), à l’issue desquelles les deux meilleurs résultats seront pris en compte. «Il faudra éviter d’y aller immédiatement tête baissée, de prendre tous les risques avec la possibilité de tomber. J’aimerais assurer un ou deux résultats pour ensuite monter en puissance.»

C’est un sentiment mélangé qui anime donc le talentueux rider à la veille de s’élancer sur les faces vierges du Tour. Car un champion du monde se veut naturellement ambitieux. Et dans son viseur, celui qui brille également sur la Coupe du monde de kitesurf souhaiterait triompher sur les épreuves qu’il n’a pas gagnées l’an dernier, à savoir Baqueira Beret, la première de l’hiver donc, et Fieberbrunn.

