Maxime Chabloz, de la poudreuse canadienne au sable colombien

Maxime Chabloz s’est envolé, il a tournoyé et il s’est crashé, sans gravité, dans le matelas neigeux qui a amorti sa réception, avant de se relever avec un grand sourire. «Mon but était d’envoyer un double cork mais les conditions n’étaient pas idéales. Je me suis fait compresser au départ du saut et je suis parti à l’envers», rigole le Suisse, qui s’est tout de même fait plaisir dans la poudreuse canadienne.

Déjà qualifié pour les finales du Freeride World Tour (FWT), il entendait surtout s’amuser lors cette troisième étape qui se déroulait la semaine dernière à Kicking Horse Golden. «J’étais fixé sur l’idée de réaliser ce trick. J’avais préparé ma ligne en conséquence. Franchement, c’était vraiment fun à rider même si je n’ai pas pu plaquer ce que je voulais.»

Le cut des finales passé, la pression en moins

Avec un spot lors des finales de Fieberbrunn et de Verbier assuré, tout comme sa place pour la prochaine saison du FWT, Maxime Chabloz a réussi son premier pari. «J’ai débuté cet hiver comme si c’était mon premier. Je ne me suis pas mis de pression. Je voulais simplement passer le cut. D’autres excellents riders n’ont pas eu cette chance, tout peut aller très vite», souffle-t-il en faisant référence à des athlètes comme les Suédois Reine Barkered et Kristoffer Turdell ou encore l’Américain Jack Nichols, qui devront passer par les repêchages sur le Freeride World Challenger pour conserver leur place parmi l’élite de leur discipline.

Champion du monde en titre, le Valdo-Nidwaldien, lui, ne se focalise aucunement sur la conquête d’un nouveau sacre planétaire. «Je veux me faire plaisir avant tout, je ne me dis pas que je dois gagner à nouveau le Tour.» Malgré son 13e rang sur la face de Colombie Britannique, le rider helvétique occupe toujours les avant-postes du classement général avec une 3e place provisoire. «Tout est hyper serré et rien n’est impossible.»

Le kitesurf pour se ressourcer

Et comme il y a douze mois, le Suisse s’octroie un petit break des faces enneigées. Il a quitté les températures largement négatives des Rocheuses canadiennes pour prendre la direction de Salinas del Rey, sur la côte colombienne. «Je suis assez content de me retrouver à la plage après avoir connu des -15°C il y a une semaine», se marre celui qui sera engagé sur la Coupe du monde de kitesurf ces prochains jours avec l’ambition, là aussi, de monter sur le podium. «Maintenant, je joue avec mon image du mec qui pratique les deux sports. J’accepte d’être ici au milieu de la saison de freeride et j’aime cela.»

Mais surtout, pouvoir se laisser porter par le vent sur les vagues de la mer des Caraïbes lui permet de se changer les idées. «Si maintenant, je passais encore deux semaines à skier, cela aurait pu me frustrer. C’est un bon ‘time off’.» Avant le rush final qui promet d’être intense sur les neiges européennes, avec la perspective de se coiffer d’une seconde couronne mondiale.