Quelles sont les meilleures chaussures de danse ?

Le 9 novembre 2024, l’Inde et Mumbai accueilleront les meilleurs danseurs de la planète pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style . Avant cela, les plus grands talents français se retrouveront à Nantes les 3 et 5 octobre prochains pour tenter de se qualifier. Nous avons donc demandé au gratin de la street dance quelles étaient les chaussures et les marques qu'ils préféraient.

01 Nike ZoomX Vaporfly

Le marathonien Eliud Kipchoge avec la Nike ZoomX Vaporfly © Nike

Sambo Mukherjee est l'un des danseurs les plus prolifiques du pays. Il exerce depuis plus de 15 ans et a représenté l'Inde à Paris en 2016 pour Juste Debout. Sa paire préférée est la Nike ZoomX Vaporfly.

Sambo raconte : “J'avais lu un article sur l'interdiction faite aux marathoniens d'utiliser les Nike ZoomX Vaporfly lors des courses, parce qu'elles amélioraient les performances des athlètes, et c’était considéré comme de la triche. J'ai tout de suite su que je voulais les acheter après avoir lu l'article. Chaque athlète qui les a portées a réalisé de meilleures performances que lors de ses courses précédentes, c'est fou”.

Il ajoute : “J'ai dansé avec, et je trouve que c’est un réel avantage. Je me fatigue moins rapidement, et ça m’aide à mieux performer”.

02 Puma Suede

Puma Suede Classic © Getty images

Astra, une B-Girl de Lucknow affiliée au Beats In Motion Crew, les trouve très agréables : “Les Puma Suede sont extrêmement confortables pour les moves au sol. Elles ont une bonne adhérence et un style très décontracté.”

03 Converse All Stars

La Chuck Taylor est un classique absolu © pixabay.com

“Quand j'ai commencé, je suis tombé amoureux des Converse. La semelle extérieure est dure et il y a tellement de choses que tu peux faire. J'aime aussi les chaussures de running parce qu'elles sont très confortables lorsque je bouge les orteils”, selon B-Boy Burst, du groupe Break Guruz Crew de Kolkata.

Il trouve que les Converse All Stars sont particulièrement adaptées au footwork rapide, au toprock et aux flares en breakdance. "Quand je fais mes flares, j'aime traîner les pieds pour donner un effet de glisse. Les Converse s'accordent donc très bien avec cette vibe", raconte-t-il.

Sri Lakshmi, danseuse et chorégraphe basée à Ahmedabad, pratique plusieurs styles comme le waacking, le hip-hop, le dancehall, la house... Elle estime également que les Converse All Stars ont un plus.

“Pour le waacking, j'aime les Converse parce qu'elles ont une semelle plus basse. Cela me donne plus d'espace pour le footwork”.

Pour découvrir ces danseurs en action, voici un petit aperçu de leurs talents :

04 Reebok Classics

B-Boy Burst explique qu'il cherche trois choses primordiales dans une bonne chaussure de danse : le confort, la flexibilité et l'adhérence. “Ces trois facteurs sont les plus importants pour tenter de réaliser des mouvements hardcore. Je pense que les Reebok Classics sont les plus confortables et qu'elles répondent à ces critères”.

“J'ai vraiment envie d'acheter les Reebok Classics parce qu'elles sont belles tout en restant simples. Je pense que ce sera très bien pour le breakdance”, précise Sri Lakshmi.

05 Baskets Lotto

Elvis Mascarenhas, basé à Mumbai, est le fondateur de Rare Grooves Dance Company et le vainqueur (avec Namrata Wittke) du World Salsa Summit 2018 à Miami, aux États-Unis. Elvis préfère généralement porter des Puma Suede et a récemment commencé à s'entraîner avec des baskets Lotto.

“Je ne me soucie pas beaucoup de l'apparence, l'adhérence est ce qui est le plus important pour moi. Je dois me sentir à l’aise quand j’ai les chaussures aux pieds, et c’est le cas avec les baskets Lotto”, révèle Elvis.

06 Baskets New Balance

New Balance Windbreakers © [unknown]

“J'ai trois paires, chacune pour un usage différent : une pour la course à pied , une pour la danse et une pour les cyphers (LIEN). Je possède une Nike Zoom Fly 7, une paire que j'adore. Je porte aussi beaucoup de New Balance, elles épousent parfaitement bien la forme du pied. Bien sûr, il y a aussi mes Adidas Alphabounce”, Sambo ajoute qu'il préfère les chaussures à semelles plates lorsqu'il danse, car elles facilitent les mouvements. Il a une préférence pour les modèles légers avec assez peu d'adhérence.

07 Nike Air Max

Nike Air Max 97 © Photo by Mehdi-Thomas BOUTDARINE on Unsplash

“J'adore les Air Max pour le hip-hop. Jusqu'à présent, j'ai fait toutes mes battles de hip-hop en les portant. Elles sont absolument géniales parce qu'elles boostent un peu ma détente. Elles se marient très bien avec tous les types de vêtements. Ce sont donc mes préférées”, déclare Sri Lakshmi.

08 Baskets Puma

Chaussures montantes Puma © [Unknown]

Velu Kumar est chorégraphe, directeur créatif et professeur de danse. Il pratique ce sport depuis l'âge de quatre ans et professionnellement parlant depuis plus de 11 ans.

“Je préfère porter des baskets montantes Puma, comme des chaussures de basketball, car elles sont légères”, expliquant qu’elles protègent ses chevilles des blessures lorsqu'il se concentre sur son footwork.

“Pour moi, ce qui compte, c'est l'adhérence et la dureté du revêtement extérieur. Je préfère Puma à Nike ou Adidas parce que l'adhérence au sol est très bonne et qu'elles bougent comme je le veux.”

09 ASICS et Mizunos

Mizuno Mujin 7 © Mizuno

B-Boy Tornado a représenté l'Inde au Red Bull BC One Last Chance Cypher en 2019. Il ne jure que par les chaussures de sport simples d'ASICS et de Mizunos.

“Ce sont les meilleures en termes de rapport qualité-prix sur les marchés indiens. J'ai l'habitude de m'entraîner et de faire des battles avec des chaussures de sport à l’arrière rembourré”.

10 Chaussures de course

B-Boy Flying Machine a été trois fois champion Red Bull BC One India. Il préfère porter des baskets ou des chaussures de course lors des battles de breakdance.

“Les baskets et les chaussures de course ont des talons qui amortissent bien et offrent un grand confort ainsi qu'une bonne adhérence”, précisant qu'il envisage également d'essayer des paires à semelles plates.

11 Chaussettes

Le Cubain LMENT danse lors Red Bull Dance Your Style 2019 © Little Shao | Red Bull Content Pool

Sri Lakshmi préfère ne porter que des chaussettes pour la House, surtout lorsqu'elle veut envoyer du footwork rapide : « Elles font vraiment des merveilles et je parviens à exécuter des mouvements que je ne fais pas d'habitude. J'essaie donc de danser en chaussettes, j’analyse ma performance et j'essaie ensuite de reproduire ce que j’ai exécuté en portant des chaussures », exprime Sri Lakshmi.

Sambo a un aperçu de la chaussure de danse idéale, mais elle n'a probablement pas encore été fabriquée : « J'ai l'idée d'une paire qui ne serait en fait que des chaussettes avec des grips. Elle aurait donc le confort et la douceur des chaussettes avec l'adhérence de la semelle inférieure d'une chaussure. La semelle serait donc texturée, mais on pourrait toujours glisser », dévoile Sambo.

12 Pieds nus

B-Boy Hera est l'un des premiers breakeurs en Inde à qui l'on doit la révolution du breakdance dans le pays. Il dit préférer être pieds nus, car cela lui permet de faire des mouvements qui ne sont pas naturels lorsqu'on porte des chaussures : “Outre les pieds nus, j'aime aussi pratiquer avec des baskets de course, car j'adore leur amorti et le jump que j'obtiens en dansant avec.”

Pour les voir en action, rendez-vous sur Red Bull TV le 9 novembre, à l’occasion de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style. En attendant, les meilleurs danseurs français s’affronteront à Nantes les 3 et 5 octobre pour tenter de décrocher leur ticket d’entrée.