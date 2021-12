Les meilleures collaborations des artistes suisses à l’international (Pt 1)

Qu’ils soient rappeurs, chanteurs ou producteurs, newcomers comme vieux briscards, les artistes présents dans cette liste possèdent un point commun : ils ont tous su faire rayonner la suisse hors frontières .

Si il n’est guère exceptionnel d’écouter des featurings suisso-français de nos chers helvétiques, certains ont décidé de pousser le curseur quelques kilomètres plus loin. De la Grande-Bretagne en passant par l’Afrique jusqu’aux États-Unis, odyssée musicale des connexions suisses à travers le globe.

01 Slimka & Di-Meh / Harry Fraud : KTM

Quelques années avant de libérer leurs premiers albums solo respectifs, Slimka et Di-Meh ont eu l’opportunité de collaborer avec un grand nom de la scène US, Harry Fraud . On a tous déjà entendu le fameux tag « La música de Harry Fraud » en préambule de hits comme « Location » de Playboi Carti, « Wrong » d’A$AP Mob ou encore « Made It » de Rich the Kid.

Dans le cadre de la troisième édition du Red Bull Music Festival Paris, l’iconique beatmaker new-yorkais a composé huit beats sur mesure pour huit artistes francophones : TripleGo, Dinos, Infinit’, Jok’air côté hexagone, Blu Samu, Krisy côté belge et Slimka / Di-Meh donc, fiers représentants suisses. Durant le mois de mai 2018, Harry Fraud s’est posé au studio Grande Ville de Montreuil pour concocter des sons en fonction de l’univers artistique de chacun, qu’il avait au préalable étudié minutieusement.

Di-Meh © Mehdi Benkler

De ce combo helvético-américain va naitre « KTM », banger aux couplets énervés, (comme à l’accoutumée avec les Xtrm Boyz me direz-vous) et au refrain planant, le tout enveloppé d’une prod’ mystique. À noter que Slimka et Di-Meh ont eu l’occasion de défendre la track sur la scène Élysée Montmartre, lors du concert évènement en lien avec la mixtape Brooklyn Paris.

02 OZ / Drake : Toosie Slide

Drake, Travis Scott, Future, Lil Durk, Meek Mill, Trippie Redd, Gucci Mane, DJ Khaled. Voici une infime partie des artistes avec lesquels OZ a travaillé. Autant dire que sélectionner un seul morceau s’est avéré ardu tant le répertoire du producteur zurichois se veut prestigieux.

Ozan Yildirim de son vrai nom, va connaitre une véritable success story en l’espace de quelques années. En 2006, celui-ci commence à concevoir des prod’ qu’il partage ensuite sur son compte Soundcloud. Ce qui était un simple passe-temps de base va devenir un métier à part entière pour OZ, dont la détermination et le talent finiront par payer un beau jour de 2014. Après avoir déniché l’adresse mail personnelle de Meek Mill via un ami producteur, le beatmaker tente sa chance et lui propose une instru. Contre toute attente, le rappeur américain accepte la proposition : le single « Don’t Play » voit le jour et la carrière du zurichois n’en finira plus de décoller.

Dès lors, la crème de la scène rap outre-Atlantique va entrer en contact avec OZ, dont le canadien Drake. Les deux artistes vont ainsi travailler sur une flopée de projets, pour la majorité à distance, et même devenir amis par la suite. Le titre le plus emblématique de leur collaboration s’avère être « Toosie Slide », sorti le 3 avril 2020.

It go right foot up, left foot, slide Left foot up, right foot, slide Drake

entonne Champagne Papi entre deux moves bien sentis : première place au Billboard 100 une semaine seulement après la sortie du single et plus de 300 millions de vues sur YouTube à l’heure actuelle.

Ces deux statistiques démentielles vont conforter OZ comme étant le producteur du moment. D’après ses dires, l’helvète aurait conçu le beat en à peine un jour, guère étonnant pour celui qui confie avoir été matrixé par le travail versatile de pontes tels que Timbaland, Pharrell Williams et Scott Storch.

Dernièrement, la connexion Zurich – Toronto a encore fait des étincelles : quatre morceaux de « Certified Lover Boy » arborent la signature OZ.

03 Priya Ragu / Jungle : Goodbye My Love

Contrairement aux autres figures de cette liste, c’est davantage l’ascension fulgurante de la Saint-galloise qui est à souligner, son featuring avec les britanniques de Jungle étant le prolongement d’une carrière déjà riche en terme de contenu. Afin de poser les bases, une rétrospective s’impose. Issue d’une fratrie Sri-Lankaise installée en suisse, Priya Ragu a longtemps suivi un parcours de vie dicté par ses parents, soucieux de garantir une situation stable à cette dernière et son frère, Japhna. Tout était donc calculé pour celle qui officiait comme comptable il y a encore un an en arrière.

Après avoir décidé de partir à New York en quête d’inspiration lors de l’année 2017, Priya poursuit son voyage à Bombay, où elle shoote son premier clip « Good Love 2.0 ». Sorti le 1er octobre 2020, le morceau cartonne en Inde, cartonne en Angleterre, et lance définitivement la carrière de la chanteuse suisso-tamoule. S’en est suivi une signature chez Warner Music U.K, une multitude de shows à travers le monde et une première mixtape, « damnshestamil ». Fusionnant R&B et sonorités traditionnelles du Sri-Lanka, le 10 titres met en exergue le « Ragu Wavy » prôné par Priya et son frère, à l’œuvre sur l’ensemble des productions.

Priya Ragu © Jenny Brough

Et Jungle dans tout ça ? Hébergés au sein du même label, les musiciens ont fini par se connecter via leur manager commun. Comme expliqué par Josh Lloyd-Watson à Apple Music, le titre « Goodbye My Love » ne se destinait pas forcément à figurer sur le nouvel album de Jungle : « Priya a une voix fantastique avec un ton si pur. « Goodbye My Love » a été enregistré pour nous, mais par la suite nous avons senti qu'il devait être présent sur notre disque. » Conçue en à peine trois heures, la balade combine une composition soignée au timbre de voix soul de Priya Ragu, démontrant toute l’alchimie artistique entre les natifs du West London et la suissesse.

04 Starvinsky / Famous Dex : Dior

Si tu veux bosser avec un rappeur, il faut check au préalable les gens qui gravitent autour de lui et se connecter avec eux sur les réseaux, ça facilite grandement les choses. Starvinsky

Starvinsky , 20 piges et plusieurs projets à son actif, possède un catalogue de featurings aussi prestigieux que surprenants. Difficile d’imaginer un rookie s’offrir Famous Dex sur un son…et pourtant, c’est exactement ce qu’il s’est passé trois ans plus tôt pour le lausannois.

Lorsque le floridien écoute « Dior » pour la première fois, il est tellement matrixé qu’il décide de faire tourner le single à son réseau, et en particulier CEO Boss Murda. Il se trouve que ce dernier gère 100 Ground Ent, aujourd’hui ex label de Famous Dex. Starvinsky saute sur l’occasion et se connecte avec le manager, qui finit par lui proposer d’incorporer un couplet de Dex au morceau, non sans contrepartie :

Sauf que deux jours plus tard, CEO Boss Murda revient à la charge en expliquant qu’il demande « seulement » 500 dollars pour rémunérer l’ingé son afin de finaliser le deal.

Je vais pas mentir, jusqu’à ce qu’il m’envoie l’audio, je croyais que c’était une blague ! C’est tellement surréaliste.

Depuis ce fait d’armes, Starvinsky poursuit sur sa lancée collaborative : Nessly, UnotheActivist et plus récemment son pote J $tash lui ont fait l’honneur du sacro-saint featuring.

Le seul avec qui j’ai posé en studio c’est Nessly, pour les autres on a fait ça à distance, c’est très américain comme mode de travail. Je vais surement aller à L.A en fin d’année histoire de me connecter en face cette fois-ci.