Découvrez les meilleures collabs des artistes suisses à l’international (2)

Qu’ils soient rappeurs, chanteurs ou producteurs, newcomers comme vieux briscards, les artistes présents dans cette liste possèdent un point commun : ils ont tous su faire rayonner la suisse hors frontières. Si il n’est guère exceptionnel d’écouter des featurings suisso-français de nos chers helvétiques, certains ont décidé de pousser le curseur quelques kilomètres plus loin. De la Grande-Bretagne en passant par l’Afrique jusqu’aux États-Unis, odyssée musicale des connexions suisses à travers le globe.

01 Varnish la Piscine / Charlotte Dos Santos / Joyce Wrice : Love Boat

Le 6 novembre 2020, une track singulière a accosté les plateformes de streaming : Love Boat. Derrière ce mystérieux titre se cache une triplette d’artistes prometteurs. Joyce Wrice , chanteuse R&B afro-japonaise, Charlotte Dos Santos , brésiliano-norvégienne au timbre de voix jazzy et… Varnish la Piscine !

Love Boat

Si cette collab’ internationale a pu se concrétiser, c’est grâce au format « Check Your DM’s » , le principe ? Associer trois musiciens dans le but de créer un morceau à distance, sans aucune rencontre physique. Ainsi, après avoir composé la mélodie depuis son studio genevois, Varnish l’a envoyé direction Oslo pour que Charlotte pose dessus. Retour à l’expéditeur helvétique, conquis par ce couplet, qui l’achemine cette fois-ci jusqu’à Los Angeles, Q.G de Joyce. Débarquement immédiat en suisse pour l’ajout de la voix de Varnish, du mastering et autres derniers réglages.

"Trusting your musical instincts" avec Varnish

Le résultat est à la hauteur des talents de chacun : un instrumental smooth signé Varnish la Piscine qui n’est pas sans rappeler les productions de The Neptunes, une osmose vocale portée par les voix gracieuses de Charlotte Dos Santos et Joyce Wrice. Combo gagnant.

02 Az.i / A.L.A : Cash

C’est une super opportunité de faire des collaborations avec des artistes hors de la suisse, tu ouvres ton univers musical et ainsi, agrandis ta communauté.

Plutôt chef de meute que louveteau, le genevois Az.i a récemment sorti son tout premier album « FULLMOON Vol.1 », après de nombreuses années passées à faire exploser le compteur de streams grâce à chacun de ses singles. Trois morceaux vont contribuer à augmenter durablement la fanbase du suisso-tunisien : « Oh La La » (849 000 vues), « Cash » (plus d’un million de vues) et « Guerra » (presque cinq millions de vues à l’écriture de ces lignes : allez streamer). Leur point commun ? Des featurings avec trois stars de la musique en Tunisie : le chanteur Rayen Youssef ainsi que les rappeurs A.L.A et Klay BBJ.

Pour chacune de ces collaborations, Az.i a fait jouer ses relations au pays, comme il l’explique à propos du single « Cash » :

J’ai plusieurs contacts en Tunisie qui m’ont branché avec A.L.A. Après avoir enregistré le morceau on est carrément allé tourner le clip là-bas. Suite à cela on est devenu potes, on se parle tous les jours, bref une vraie connexion humaine avant tout !

En complément, l’artiste a bénéficié d’une importante exposition médiatique afin de promouvoir ses projets, dont une apparition au sein de l’émission « Dimanche tout est permis ». Deux ans plus tard, le bilan est positif pour Az.i :

« Cela m’a apporté énormément d’abonnés en plus ! Je suis passé de 15 000 abo sur YouTube à 76 000 actuellement. Pour « Full Moon Vol.2 » je pense que je vais continuer sur ma lancée avec davantage de featurings. Ce sera évidemment toujours swiss made, mais avec un coté international. »

03 MAM / 50 Cent : Banana Clip

De la maîtrise du rap à celle du beatmaking , des rues de Genève à celles du Bronx, de la scène hip-hop helvétique aux studios new-yorkais, il n’y a qu’un pas. Au cours de sa carrière, l’artiste suisse MAM a multiplié les expériences, et prouvé qu’avec une bonne dose de détermination, la créativité n’a pas de frontières.

Celui qui trempe dans la culture rap depuis son plus jeune âge décide de se lancer dans le grand bain un beau jour de l’année 1996, en compagnie de Shaka, avec qui il forme le duo la P.E.R. Bien installé au sein du paysage rap suisse aux cotés de groupes comme Double Pact et Les Petits Boss, MAM cofonde le collectif Terrorime Mouvement, et se met à la production, épaulé par un de ses mentors, Nega.

En 2005, le genevois s’envole pour New York dans l’espoir d’être repéré grâce à ses compositions. Hébergé par deux potes dans un appartement en plein Bronx, celui-ci constate qu’il y a régulièrement foule dans les couloirs : « Par le fruit du hasard, on habitait le même immeuble que des producteurs en place comme Scram Jones ou Liveson (D-Block, The Lox). Pas mal d'artistes défilaient et passaient même chez nous car un de mes amis, DJ L, était très présent sur la scène des mixtapes, il avait déjà̀ un certain réseau. »

C’est d’ailleurs via ce pote que MAM s’est retrouvé en studio avec Swizz Beatz et Fabolous, ou encore dans l'appart de Busta Rhymes à écouter les prods de Pharrell Williams. Le second pote en question, Driou, était en train de réaliser un projet sur les beatmakers du moment, et avait régulièrement ses entrées aux soirées hip-hop.

Busta Rhymes © [unknown]

Conscients que chaque évènement est une opportunité de se faire connaître, le trio décide de se poster aux studios MTV de Time Square afin d’aborder Jay-Z et 50 Cent, présents un soir de 2007 : « On a décidé de la faire à la genevoise, c’est-à-dire les attendre à l’arrière du bâtiment, au niveau des sorties de secours pour essayer de leur filer des CD démos. » Si l’opération Jay-Z est un échec, en revanche le staff de Fifty met la main sur le précieux disque.

50 Cent © Getty Images

Quelques jours plus tard, à peine rentré de République Dominicaine, MAM tombe sur un message vocal équivoque : « Le mec qui a chopé mon CD bossait chez G-Unit et il nous a invité à passer dans les bureaux du label ! Il faisait partie de la team de A&R, ceux qui écoutent des prods toute la journée et sélectionnent quels beats reviennent à quels artistes. Le gars venait du même quartier que Fifty, tatouage G-Unit sur la main…bref il pesait assez pour glisser mes sons parmi les sélections des producteurs privilégies comme Havoc ou The Alchemist. »

De passage au bureau, 50 Cent entend l’un des beats conçus par le suisse. Immédiatement séduit par la rythmique, ce dernier chope le cd et fonce au studio poser sur l’instru : le morceau « Banana Clip » est né. D’après ses dires, MAM avait composé ses prods spécialement pour les artistes du label, force est de constater que cela a fini par payer. Enregistrée en plein beef avec le rappeur californien The Game, la mixtape G-Unit Radio pt.21 de Fifty arbore donc une touche helvétique : sur les crédits de la pochette, on retrouve le blaze de MAM aux côtés d’Eminem et Dr.Dre, une belle réussite pour le genevois. D’autant plus que deux autres artistes ont trouvé leur bonheur avec ses prods : KY-Mani Marley et Young Buck. De retour au pays, MAM met de côté sa casquette de producteur pour revêtir celle de rappeur. Avec de nombreux projets à son actif, dont un excellent premier album en 2012 chez Sony Music, MAM confirmera son aisance dans le rap jeu suisse. Suite à une longue pause loin de la musique, ce dernier a récemment repris le chemin du studio…affaire à suivre.