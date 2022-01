Les meilleures collaborations des artistes suisses à l’international (3)

DJ Durel nous a repéré suite à une prod’ que l’un de nous avait conçu pour Quavo. On a connecté avec lui et depuis ce jour on est régulièrement en contact. On se fait souvent des appel via Facetime avec mon équipe pour le processus créatif, c’est via ce canal qu’on a créé la prod’ du morceau « Straightening »

Sluzyyy