Les 5 courses les plus folles de Val di Sole

En général, les courses de Val di Sole sont une succession de dérapages et de grands frissons provoqués par une piste de DH de renommée mondiale : la Black Snake. Ce qui n'était autrefois qu'un enchaînement de racines, de rochers et de terre argileuse s'est érodé au fil des ans, et aujourd'hui, la piste est un parfait mélange d'amas de ces racines et de rochers recouverts de terre.

Elle n'est pourtant pas moins populaire que depuis sa première apparition sur le circuit des championnats du monde, en 2008 (l'année où Sam Hill a chuté dans le dernier virage lors d'une course presque victorieuse). Une victoire à Val di Sole est le signe d'un véritable talent et constitue peut-être le plus grand prestige possible pour les riders.

Gee Atherton sur la piste de Val di Sole

Gee Atherton prépare Val di Sole

La Black Snake évolue à travers de grands pins sur une pente très inclinée. Si les coureurs doivent démarrer la course par quelques coups de pédales, ils leur faut le reste du temps freiner le moins possible pour tenter de guider leur vélo à travers les passages les plus impitoyables de la piste.

La descente du Val di Sole demande une grande habilité - seuls les meilleurs coureurs peuvent espérer l'emporter - mais les récompenses peuvent être grandes quand un rider laisse de côté toute forme de prudence.

Val di Sole a généré quelques-unes des descentes de Coupe du monde les plus spectaculaires de tous les temps. Voici une sélection de cinq d'entre elles.

01 1. Aaron Gwin abat la concurrence, 2012

Les meilleurs moments de Val Di Sole 2012

Aaron Gwin est l'un des coureurs de Coupe du monde les plus décorés de l'histoire. L'Américain a accumulé pas moins de 20 victoires en Coupe du monde et 5 titres de série en un temps relativement court. Le parcours de Val di Sole était évidemment fait pour Gwinny, connu pour ne pas avoir peur de s'attaquer à des terrains difficiles le plus vite possible.

Alors qu'il roulait pour Trek Factory Racing en 2012, il a pris la Black Snake à un rythme particulièrement soutenu, semblant oublier ses freins tout au long de la course. Ce run irréprochable et parfaitement réalisé a offert la victoire à Gwin avec une marge de près de huit secondes, soit des années-lumière dans le monde de la DH.

Regardez la course de Gwin à partir de 23m 34s dans la vidéo ci-dessus.

02 2. Un week-end de folie pour les Atherton, 2013

Coupe du monde de DH de Val di Sole, 2013

Si l'on regarde la liste des vainqueurs de Val di Sole au fil des années, on se rend compte que lorsqu'un rider trouve son rythme, rien ne peut l'arrêter. Rachel Atherton en est la preuve, elle qui compte cinq grandes victoires à Val di Sole, dont deux titres de championne du monde (2008 et 2016) et un triplé de victoires en Coupe du monde en 2012, 2013 et 2015 (il n'y a pas eu de course en 2014).

La victoire de 2013 a été l'une des plus mémorables : Atherton a placé un run précis et puissant, terminant avec plus de cinq secondes d'avance sur la deuxième place. Mais ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'elle n'était pas le seul membre de la famille Atherton sur la plus haute marche d'un podium ce jour-là. Son frère Gee Atherton s'est également emparé de la victoire chez les hommes.

Regardez la course de Rachel à partir de 8m 28s et la course de Gee à partir de 23m 40s dans la vidéo ci-dessus.

03 3. Tahnée Seagrave se déchaîne, 2017

Le run gagnant de Tahnée à Val di Sole en 2017

Après avoir décroché sa toute première victoire en Coupe du monde à Leogang, en 2017, Tahnée Seagrave a poursuivi sur sa lancée. La jeune Britannique a remporté une autre victoire au Mont-Sainte-Anne et, bien que ses points n'aient pas été assez réguliers pour battre Myriam Nicole pour le titre, Seagrave a largement fait sensation.

Lors de la finale à Val di Sole, elle a fait le show en s'emparant de la piste pour s'assurer une victoire de plus de trois secondes avec Nicole en deuxième position. En 2018, Seagrave a confirmé son statut en remportant une nouvelle victoire, cette fois face à la reine de Val di Sole, Rachel Atherton.

04 4. Laurie Greenland donne le meilleur d'elle-même, 2019

Le run gagnant de Laurie Greenland à Val di Sole

Laurie Greenland a connu une ascension fulgurante des rangs juniors à l'élite, en s'offrant directement un premier podium lors des Championnats du monde 2016 à Val di Sole. Greenland a clairement pris goût au parcours italien, et a repris sa médaille d'argent en prenant la deuxième place de la course, lors de la Coupe du monde 2018. Tout le monde a pu constater que quelque chose de grand se préparait, tant le pilotage de Greenland sur la Black Snake était sensationnel. En 2019, une course effrénée - l'une des plus belles de tous les temps ici - a finalement permis à Laurie d'obtenir la victoire qu'elle méritait à Val di Sole.

05 5. Marine Cabirou monte d’un cran, 2019

Le run gagnant de Marine Cabirou à Val di Sole en 2019

La star française Marine Cabirou a remporté sa première victoire chez les élites à Val di Sole en 2019. Cabirou avait montré des signes de vitesse fulgurante, mais tout cela ne s'était pas concrétisé dans une course jusqu'alors. Cette année-là, Cabirou semblait particulièrement à l'aise, ce qui lui a permis de surmonter les énormes trous et autres rochers disséminés tout au long de la descente de Val di Sole. Toutes les compétences et l'expérience de Cabirou étaient réunies dans cette course qu'elle a remporté haut la main avec près de 12 secondes d'avance, une marge que très peu de coureurs de descente ont jamais assurée.

