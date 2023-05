Les cinq meilleures équipes 5 étoiles de FIFA 23

Avec 81 points, le RB Leipzig est la deuxième équipe de Bundesliga la mieux notée dans FIFA 23, avec une note de 4,5 étoiles. Comment y sont-ils parvenus ? Grâce à des joueurs polyvalents comme Christopher Nkunku et Timo Werner, qui mènent l'attaque, et à des défenseurs comme Willi Orban et Péter Gulácsi, qui protègent les buts.