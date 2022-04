Go Crazy, Go Wild : 5 fêtes à ne pas manquer en Suisse

2021 a marqué la naissance du Red Bull Unlocked, dont le premier opus a été lancé à Bâle, en Suisse. En 2022, cet événement vous proposera un nouveau format pour une ultime virée nocturne : du 21 au 24 avril, le Red Bull Lausanne Unlocked réunira à nouveau les bars, restaurants et artistes les plus cool, cette fois sur les bords du lac Léman.

2021 a marqué la naissance du Red Bull Unlocked, dont le premier opus a été lancé à Bâle, en Suisse. En 2022, cet événement vous proposera un nouveau format pour une ultime virée nocturne : du 21 au 24 avril, le Red Bull Lausanne Unlocked réunira à nouveau les bars, restaurants et artistes les plus cool, cette fois sur les bords du lac Léman.

2021 a marqué la naissance du Red Bull Unlocked, dont le premier opus a été lancé à Bâle, en Suisse. En 2022, cet événement vous proposera un nouveau format pour une ultime virée nocturne : du 21 au 24 avril, le Red Bull Lausanne Unlocked réunira à nouveau les bars, restaurants et artistes les plus cool, cette fois sur les bords du lac Léman.

Toutes les infos et les billets

et la légende de la techno

Le Polaris Festival s’associe avec le Club audio de Genève et vous convie à une soirée d'exception début avril. Aux platines, vous reconnaîtrez notamment