Voici les meilleures ouvertures aux échecs

Quel que soit votre Elo, toute information est bonne à prendre, d’autant que l’on a décidé de s’attarder sur tous les niveaux. Par contre, si vous êtes GMI, il n’est pas garanti que vous appreniez grand-chose (désolé).

La Danse des Cavaliers © Red Bull

Certaines ouvertures sont liées aux Blancs, d’autres aux Noirs. Si vous vous posez la question, c’est tout simplement parce que les Blancs jouent en premier, et donnent donc le ton d’entrée de jeu.

De même, les premiers coups sont indiqués ainsi : 1.e4. Le 1 correspond au coup (ici, le premier de la partie), e4 à la destination. Dans ce cas précis, il s’agit du mouvement d’un pion. Pour tout autre type de pièce (roi, cavalier, reine, etc.), une majuscule sert d’indicateur (comme 1.Cf3) pour un cavalier blanc qui se déplace en début de partie. Les caractères suivants correspondent à la réponse (théorique) de l’adversaire, jusqu’au 2, à partir duquel on parle du second coup des Blancs. Si le signe x est ajouté, c’est qu’il s’agit de la prise d’une pièce adverse.

01 Débutants (0–1000/1200 Elo)

En tant que débutant, l’idée n’est pas de mémoriser 10 ou 15 coups pour pouvoir vous adapter aux réponses potentielles de l’adversaire. De toute façon, si vous avez déjà consulté plusieurs vidéos et joué des parties, vous l’avez remarqué : un débutant ne répond pas de la même manière qu’un joueur professionnel lorsqu’il évoque une stratégie. Est-ce que cela veut dire qu’apprendre une ouverture est inutile ? Pas du tout.

Chaque coup doit être pesé longuement © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Toute partie, victoire ou défaite, est bonne à prendre. L’important est avant tout de se rendre compte de ses erreurs, et de tenter de les gommer avec le temps. Avec nos premières ouvertures, l’idée est la suivante : apprendre les bases, et avoir un plan simple qui permet de débuter la partie dans une position favorable.

02 Avec les Blancs - L’ouverture italienne (1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4)

Même si l’ouverture italienne fait partie des plus vieilles (on la retrouve dans un livre publié en 1512), elle est toujours au goût du jour, et a même connu un regain de popularité, et ce à tous les niveaux.

L’ouverture italienne consiste à rapidement positionner son fou en e4.

03 Avec les Blancs - Le Système de Londres (1.d4 2.Ff4)

Contrairement à l’ouverture italienne, le Système de Londres ne s’adapte pas forcément aux réponses de l’adversaire. De fait, il est parfois qualifié de “fermé”, “répétitif” et “ennuyeux”. Enfin, disons qu’il pouvait l’être, jusqu’à ce que Magnus Carlsen ne l’emploie.

L’idée ici est de construire une position avantageuse à l’aide des pions, et de s’appuyer sur un alignement naturel des pièces. Après quelques coups, vous pouvez par exemple avoir un pion en c3 et un autre en e3 pour être prêt à répondre à tout type d’agression.

La théorie de base est très simple, et c’est justement ce qui fait de cette ouverture un choix si pertinent pour les joueurs débutants. Le plan est clair, et il ne vous reste plus qu’à vous familiariser avec les différentes réponses de l’adversaire pour apprendre et progresser.

04 Avec les Noirs - Caro-Kann (1. e4 c6 2.d5)

La variante Caro-Kann peut être mise en place après que les Blancs aient positionné un pion en e4. On répond via c6, puis d5. En cas d’attaque du pion blanc, on répond avec notre pion. C’est simplissime : le principe est de contrôler le centre de l’échiquier.

Fun fact : dans la variante française, on déplace le pion en d instantanément pour libérer le fou.

On n’est pas sur quelque chose d’extrêmement flashy, mais c’est du solide, et cela permet d’apprendre à son rythme.

05 Avec les Noirs - Défense Scandinave (1. e4 d5 2.Dxd5)

Toujours pour répondre à la (très répandue) ouverture en 1.e4 des Blancs, on peut envoyer un pion en d5. La plupart du temps, l’adversaire aura tendance à prendre le pion noir, ce à quoi on répond en sortant la dame. À partir de là, on peut forcer une partie ouverte, et tenter de garder le contrôle du centre.

C’est un style direct, simple à mettre en place, et qui permet d’éviter tout temps mort. Par contre, cela peut causer des parties assez chaotiques, de quoi se rendre compte instantanément de ses erreurs, et progresser à vitesse grand V.

06 Intermédiaires (1200–1800 Elo)

Le Red Bull Armageddon a repoussé les limites © Focus Sports/Red Bull Content Pool

07 Avec les Blancs - Partie espagnole (Ruy Lopez) (1.e4 2.Cf3 3.Fb5)

Là aussi, on est face à une ouverture qui date du XVe siècle, et dire qu’elle a été populaire est un doux euphémisme. Tout au long du XIXe, les plus grands maîtres l’ont employée, et elle est aujourd’hui employée à tous les niveaux.

Le principe pour les Blancs est de prendre rapidement une position agressive en contestant le centre de l’échiquier. Selon certaines analyses, c’est LE style d’ouverture qui donne le plus de contrôle sur la case d5, et c’est également cette stratégie qui a vu naître les alternatives pour les Noirs à 1.e5 comme la Caro-Kann.

Pour être maîtrisée, la partie espagnole demande des connaissances assez importantes, mais une fois que l’on connaît assez bien quelques ouvertures (relativement) simples, il faut sauter à l’eau pour continuer de s’améliorer.

08 Avec les Blancs - Gambit de la Dame (d4 d5 2.c4)

Et oui ! La série Queen’s Gambit ne devrait pas s’appeler “Le jeu de la dame” en version française, mais bien Gambit de la Dame. Quoi qu'il en soit, voici comment cette ouverture s’articule. Assez simplement, pour le mettre en place, on avance le pion en d de deux cases, et lorsque l’adversaire en fait de même, on vient placer le pion en c à côté du nôtre.

Cette stratégie, (on va se répéter, mais c’est l’un des principes de base) donne l’avantage au centre de l’échiquier. Si votre adversaire prend votre pion, on dit que le gambit est accepté. Positionnez ensuite votre pion en e5, au même niveau, et sortez votre fou en c4.

09 Avec les Noirs - Défense sicilienne (1. e4 c5)

Une nouvelle fois, on va répondre à un premier coup des Blancs en e4. En jouant en c5, on rompt la symétrie, et on laisse place à de nombreuses variantes (Dragon, Najdorf). Ces ouvertures ont remporté plusieurs titres. Alors certes, Garry Kasparov et Bobby Fischer étaient assis autour de la table, mais cela donne un ordre d’idée du potentiel théorique.

En brisant ce statu quo, on vise à créer un certain chaos et des agressions rapidement. De fait, cela demande donc une grosse maîtrise, et il faut avoir le goût pour les parties dynamiques.

10 Avec les Noirs - Défense Française (1.e6 2.d5)

Considérée comme moins risquée que la défense sicilienne, mais laissant plus de place à l’attaque que la Caro-Kann, la défense française reste très populaire. Avec la position en e6, on conteste la position du pion en e5 pour, encore une fois, maîtriser le centre de l’échiquier sans trop s’exposer.

Elle est plutôt adaptée à des joueurs patients, ce qui permet aussi de développer diverses variantes.

11 Avancés (1800+ Elo)

64 cases, et une infinité de casse-tête © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

12 Avec les Blancs - Catalane (1.d4 2.c4 3.Cf3 4.g3)

En plus d’un Gambit de la Dame initial, la partie catalane se développe avec la sortie du cavalier en f3. Plus tard, on peut aussi sortir le pion en g et le fou, de manière à appliquer une pression sur la diagonale entière, jusqu’à la tour adverse.

Si l’adversaire prend le pion en c4, il suffit de contre-attaquer avec le cavalier (ou la dame) pour s’ouvrir la diagonale évoquée précédemment. De plus, perdre un pion central pour le positionner sur l’un des flancs n’est pas forcément avantageux. Ce faisant, les pions pourraient se retrouver alignés, et donc mal défendus.

13 Avec les Blancs - Début Réti (1.Cf3 2.c4)

Changeons de fusil d’épaule avec une ouverture résolument originale : le cavalier que l’on vient placer en f3. Cette stratégie est considérée comme une ouverture de flanc (lorsque l’on cherche à contrôler le centre depuis… les flancs), puisqu’elle empêche les Noirs de jouer e5. Classée comme hypermoderne, l’ouverture est plus récente que les précédentes, et a été utilisée dans des parties mythiques (Kasparov - Karpov, Réti - Capablanca).

14 Avec les Noirs - Défense Pirc (1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6)

Dans la défense Pirc, le joueur qui contrôle les Noirs vise à mettre la pression sur l’adversaire, notamment grâce à la position du fou qu’il peut venir placer en g7. Ainsi, il menace le pion adverse en d4. Même si l’idée est de laisser les Blancs se positionner au centre de l’échiquier, si elle est bien exécutée, cette ouverture permet de retourner ensuite la situation.

Dans le cas contraire, on s’expose à un adversaire bien positionné et quasiment imprenable, c’est pour cette raison que la défense Pirc est conseillée à des joueurs de haut niveau.

15 Avec les Noirs - Défense Grünfeld (1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5)

Contre un premier coup en d4, la défense Grünfeld vise à empêcher les Blancs de jouer en e4, une position préférentielle. L’idée suivante est de menacer les pièces adverses avec le cavalier et, en cas de prise et d’échange, la structure des Blancs s’en trouve affaiblie, avec des pions isolés.

La défense Grünfeld est une ouverture résolument dynamique, et qui génère énormément d’options, elle n’est donc pas à mettre entre toutes les mains.

16 FAQ

Quelle est la meilleure ouverture aux échecs ?

Malgré les nombreuses vidéos et articles qui peuvent pulluler et aborder la question de "La meilleure ouverture aux échecs", il faut garder à l'esprit qu'une bonne ouverture correspond à un niveau, à un style de jeu, aux préférences personnelles, mais aussi à l'adversaire. S'il existait une stratégie préférentielle pour lancer une partie, les échecs ne seraient pas aussi populaires.

Quelles sont les principales ouvertures aux échecs ?

Au plus haut niveau, si on se base sur les derniers Championnats du monde d'échecs, côté Blancs, la Partie espagnole (Ruy Lopez) a été assez prédominante, tout comme la Défense sicilienne.

Quels sont les trois principes d'ouverture aux échecs ?

Trois grands principes régissent les ouvertures : le développement, le fait de placer ses pièces de manière à en obtenir le meilleur rendement possible. Le contrôle du centre de l'échiquier, et la protection du roi.

Comment apprendre les ouvertures aux échecs ?

Au-delà des tutos que l'on peut trouver en ligne et des livres ultra fouillés, les ouvertures sont avant tout des moyens qui permettent de comprendre les mécaniques. Se retrouver dans une position connue et intégrer quelques pièges est un bon point de départ, mais rien ne remplace la pratique. Il est inutile d'essayer de mémoriser 20 coups. Une fois que vous aurez vécu une situation plusieurs fois, vous aurez moins de chance de commettre une erreur. Choisissez une ouverture adaptée à votre niveau, et lancez-vous. Au fil de votre progression, vous serez probablement amené à analyser des parties passées de haut niveau, mais il ne faut pas se laisser noyer par la masse d'informations.

Quelle que soit votre ouverture préférée, avec ce (petit) recueil, vous avez toutes les pièces en mains pour vous lancer dans le monde des échecs, ou suivre La Danse des Cavaliers comme un professionnel. Pour cela, rendez-vous le dimanche 22 mars à 18 heures sur la chaîne Twitch de Gartin .