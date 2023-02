Six idées de rando parcs en Suisse romande

À quelques minutes de Vevey, la station des

propose deux parcours balisés: Le Creux des tables et Le Bivouac. Ouvert à tous, le premier itinéraire rejoint le sommet du Pralet à 1’568 mètres d’altitude avec seulement 435 mètres de dénivellation positive. Une variante idéale pour les débutants. Le second est bien plus exigeant avec 16 km et plus de 1’100 mètres de montée. Il débute à quelques pas de la sortie d’autoroute de Châtel-Saint-Denis et se décompose en deux montées. Du sommet, on peut admirer une magnifique vue sur le lac Léman et les Préalpes. La station reste ouverte aux randonneurs les mercredis soir jusqu’à 21h30.