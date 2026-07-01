Les meilleures régions pour le trail en Suisse

Montées raides, sentiers de montagne étroits et longues ascensions au-dessus de la limite des arbres : la Suisse fait partie des destinations les plus variées d'Europe pour le trail running. Sur un territoire relativement restreint, on y trouve des sentiers forestiers, des itinéraires alpins techniques et des parcours de haute montagne. C'est précisément cette diversité qui rend le trail running en Suisse aussi attractif pour les débutants que pour les coureurs de montagne expérimentés.

Selon les régions, le terrain, le dénivelé et le niveau de difficulté varient fortement. Certaines zones sont idéales pour de longues sorties régulières, tandis que d'autres exigent une solide expérience alpine et un pied sûr. Ce guide présente les meilleures régions de Suisse pour le trail running, avec les caractéristiques des parcours, les meilleures saisons et les spécificités de chaque destination.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Pourquoi la Suisse est idéale pour le trail running

Peu de pays offrent une telle diversité de sentiers sur un espace aussi réduit. En quelques kilomètres seulement, on passe de chemins forestiers à des crêtes alpines, des sentiers techniques de montagne ou encore des itinéraires panoramiques parfaitement roulants. Cette variété permet aussi bien de s'initier au trail avec des parcours accessibles que de relever le défi de longues sorties en montagne avec un fort dénivelé.

Autre atout majeur : les infrastructures. De nombreuses régions disposent de sentiers parfaitement balisés, de remontées mécaniques et d'un accès facile aux itinéraires de haute montagne. Il est ainsi simple d'organiser des parcours de trail de différentes longueurs selon son niveau.

Les différences d'altitude permettent également de courir presque toute l'année. Au printemps, les régions de basse altitude sont souvent déjà praticables, tandis que l'été marque le début de la haute saison dans les Alpes. En automne, les conditions météorologiques stables et la visibilité exceptionnelle offrent souvent un cadre idéal pour le trail running.

Judith Wyder and Remi Bonnet running in Switzerland © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Les meilleures régions de Suisse pour le trail running

La Suisse propose des régions de trail aux profils très variés. Certaines sont parfaites pour des sorties fluides avec un dénivelé modéré, tandis que d'autres séduiront les amateurs de parcours alpins techniques.

01 Zermatt / Région du Cervin

Niveau : Confirmé

Meilleure saison : de juillet à septembre

Terrain : haute montagne, technique, escarpé

Autour de Zermatt, les sentiers étroits et les longues ascensions caractérisent les parcours. Cette région est particulièrement adaptée aux coureurs et coureuses expérimentés à la recherche de défis alpins.

02 Engadine / Saint-Moritz

Niveau : débutants à confirmés

Meilleure saison : de juin à octobre

Terrain : s entiers fluides, itinéraires panoramiques, chemins d'altitude

L'Engadine combine des sentiers agréables à courir avec des paysages alpins spectaculaires. De nombreux parcours évoluent au-dessus de la limite des arbres tout en restant techniquement accessibles.

03 Davos Klosters

Niveau : débutants à confirmés

Meilleure saison : de juin à octobre

Terrain : varié, techniquement modéré

Davos propose un vaste réseau de sentiers de différentes distances et niveaux de difficulté. Judith Wyder aussi se rend régulièrement dans la région pour s'entraîner et se préparer aux compétitions. Aux alentours de Davos, on trouve certains des parcours de trail les plus connus de Suisse.

04 Région de la Jungfrau / Oberland bernois

Niveau : confirmé

Meilleure saison : de l'été au début de l'automne

Terrain : s entiers alpins, fortes montées

La région autour de Grindelwald, Lauterbrunnen et Wengen propose des parcours exigeants, avec de longues ascensions et des descentes rapides qui raviront les traileurs expérimentés.

05 Verbier / Valais

Niveau : confirmé

Meilleure saison : de juillet à septembre

Terrain : technique, sec, beaucoup de dénivelé

Verbier est une destination de choix pour les coureurs de montagne expérimentés. Les parcours sont souvent raides, techniques et offrent un important dénivelé positif.

06 Tessin

Niveau : débutants à confirmés

Meilleure saison : printemps et automne

Terrain : rocheux, varié

Le Tessin offre un climat plus doux et des sentiers variés. C’est surtout au printemps et en automne que le Tessin propose des conditions stables pour les longues sorties. Des coureurs de trail comme Rémi Bonnet utilisent régulièrement les sentiers du Tessin pour des séances intensives.

Rémi Bonnet a la montagne © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

Régions de trail running pour débutants et confirmés

Selon la région, les sentiers, le dénivelé et les exigences techniques varient considérablement. Certaines destinations sont idéales pour des parcours roulants au profil modéré, tandis que d'autres proposent des itinéraires alpins plus exigeants.

Pour les débutants :

Engadine / St-Moritz : des itinéraires panoramiques faciles à courir et des sentiers techniquement accessibles.

Davos Klosters : des parcours variés avec un dénivelé modéré.

Tessin : des sentiers roulants à basse altitude, particulièrement agréables au printemps et en automne.

Pour les confirmés :

Zermatt / région du Cervin : des sentiers de montagne étroits et de longues ascensions alpines.

Verbier / Valais : un terrain raide et des parcours techniques exigeants.

Région de la Jungfrau / Oberland bernois : de longues descentes et un terrain alpin technique.

La meilleure période pour faire du trail running en Suisse

Les conditions évoluent fortement au fil des saisons selon les régions. L'altitude, l'enneigement et les températures influencent l'accessibilité des sentiers ainsi que leur niveau de difficulté.

Printemps : de nombreux traileurs lancent leur saison dans les régions de basse altitude ou au Tessin. Les températures plus douces et les sentiers généralement dégagés de neige offrent d'excellentes conditions pour les longues sorties.

Été : c'est la haute saison du trail running en Suisse. Les itinéraires de haute montagne du Valais, de l'Engadine ou de l'Oberland bernois sont alors, dans la plupart des cas, entièrement accessibles.

Automne : avec ses températures plus fraîches et une météo souvent stable, l'automne est considéré par beaucoup comme la meilleure saison pour pratiquer le trail.

Hiver : durant l'hiver, le trail running se pratique principalement dans les régions de basse altitude où les sentiers restent dégagés.

Conseils pour pratiquer le trail running en Suisse

Une bonne préparation t'aide à planifier tes parcours de trail en toute sécurité.

Préparer son itinéraire : r enseignez-vous sur la distance, le dénivelé et la difficulté technique du parcours.

Choisir le bon équipement : des vêtements adaptés à la météo, suffisamment d'eau et de nourriture, ainsi que des chaussures de trail sont indispensables. Par temps froid, un équipement approprié et une préparation rigoureuse sont essentiels.

Gérer son effort : les sentiers alpins demandent davantage d'énergie et de concentration que les parcours plats. Pour les débutants, il est conseillé de progresser progressivement.

Accès aux parcours : de nombreuses régions sont facilement accessibles en train et grâce aux remontées mécaniques.

Progresser : le trail running en Suisse offre une grande diversité, des sentiers panoramiques accessibles aux itinéraires alpins très techniques. Cette variété rappelle celle des plus beaux parcours de trail à travers le monde, où chaque terrain présente ses propres défis.

07 Les meilleures régions de Suisse pour le trail running

Région Niveau Meilleure saison Terrain Particularité Zermatt / Cervin Confirmés Juillet – septembre haute montagne, technique longues montées et sentiers alpins Engadin / St. Moritz Débutants – confirmés Juin – octobre fluide, praticable en course sentiers panoramiques au-dessus de la limite des arbres Davos Klosters Débutants – confirmés Juin – octobre varié vaste réseau de sentiers balisés Jungfrau Region / Berner Oberland Confirmés Été – début de l’automne escarpé, technique sentiers de montagne alpins avec beaucoup de dénivelé Verbier / Wallis Confirmés Juillet – septembre sec, technique montées intenses et sentiers exigeants Tessin Débutants – confirmés Printemps – automne rocheux, varié conditions idéales en avant- et arrière-saison

« Traitez les chèvres avec respect, ce sont elles les vraies expertes ! » © Stefan Kuerzi

Conclusion : le trail en Suisse

En Suisse, le trail va des sentiers panoramiques faciles à parcourir aux itinéraires alpins techniquement exigeants. C’est justement cette diversité qui rend les différentes régions tout aussi intéressantes pour les débutants que pour les coureurs expérimentés.

Questions fréquentes

Combien de dénivelé peut-on parcourir par heure en trail ? Sur les sentiers alpins, de nombreux coureurs de trail expérimentés considèrent qu’un dénivelé de 500 à 800 mètres par heure est un objectif réaliste. À quoi faut-il faire attention quand on fait du trail dans les Alpes ? Les changements de temps et les passages techniques peuvent rendre les parcours nettement plus exigeants. C’est pourquoi une bonne préparation et un équipement adapté sont essentiels. De quel équipement a-t-on besoin pour le trail ? Des chaussures de trail avec une bonne adhérence, des vêtements résistants aux intempéries et suffisamment de ravitaillement font partie de l'équipement de base. Quel est le niveau de difficulté des parcours de trail en Suisse ? Ça dépend beaucoup de la région. Alors que certains sentiers sont faciles et modérés, les itinéraires alpins exigent un bon pied sûr et de l'expérience. Peut-on faire du trail en Suisse toute l’année ? Oui, mais en hiver, le trail se pratique généralement dans des régions de basse altitude, sans neige.