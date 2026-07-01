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Les meilleures régions pour le trail en Suisse
Découvre les meilleures régions pour le trail en Suisse avec des sentiers spectaculaires, des paysages alpins et des parcours pour tous les niveaux.
Montées raides, sentiers de montagne étroits et longues ascensions au-dessus de la limite des arbres : la Suisse fait partie des destinations les plus variées d'Europe pour le trail running. Sur un territoire relativement restreint, on y trouve des sentiers forestiers, des itinéraires alpins techniques et des parcours de haute montagne. C'est précisément cette diversité qui rend le trail running en Suisse aussi attractif pour les débutants que pour les coureurs de montagne expérimentés.
Selon les régions, le terrain, le dénivelé et le niveau de difficulté varient fortement. Certaines zones sont idéales pour de longues sorties régulières, tandis que d'autres exigent une solide expérience alpine et un pied sûr. Ce guide présente les meilleures régions de Suisse pour le trail running, avec les caractéristiques des parcours, les meilleures saisons et les spécificités de chaque destination.
Pourquoi la Suisse est idéale pour le trail running
Peu de pays offrent une telle diversité de sentiers sur un espace aussi réduit. En quelques kilomètres seulement, on passe de chemins forestiers à des crêtes alpines, des sentiers techniques de montagne ou encore des itinéraires panoramiques parfaitement roulants. Cette variété permet aussi bien de s'initier au trail avec des parcours accessibles que de relever le défi de longues sorties en montagne avec un fort dénivelé.
Autre atout majeur : les infrastructures. De nombreuses régions disposent de sentiers parfaitement balisés, de remontées mécaniques et d'un accès facile aux itinéraires de haute montagne. Il est ainsi simple d'organiser des parcours de trail de différentes longueurs selon son niveau.
Les différences d'altitude permettent également de courir presque toute l'année. Au printemps, les régions de basse altitude sont souvent déjà praticables, tandis que l'été marque le début de la haute saison dans les Alpes. En automne, les conditions météorologiques stables et la visibilité exceptionnelle offrent souvent un cadre idéal pour le trail running.
Les meilleures régions de Suisse pour le trail running
La Suisse propose des régions de trail aux profils très variés. Certaines sont parfaites pour des sorties fluides avec un dénivelé modéré, tandis que d'autres séduiront les amateurs de parcours alpins techniques.
01
Zermatt / Région du Cervin
- Niveau : Confirmé
- Meilleure saison : de juillet à septembre
- Terrain : haute montagne, technique, escarpé
Autour de Zermatt, les sentiers étroits et les longues ascensions caractérisent les parcours. Cette région est particulièrement adaptée aux coureurs et coureuses expérimentés à la recherche de défis alpins.
02
Engadine / Saint-Moritz
- Niveau : débutants à confirmés
- Meilleure saison : de juin à octobre
- Terrain : sentiers fluides, itinéraires panoramiques, chemins d'altitude
L'Engadine combine des sentiers agréables à courir avec des paysages alpins spectaculaires. De nombreux parcours évoluent au-dessus de la limite des arbres tout en restant techniquement accessibles.
03
Davos Klosters
- Niveau : débutants à confirmés
- Meilleure saison : de juin à octobre
- Terrain : varié, techniquement modéré
Davos propose un vaste réseau de sentiers de différentes distances et niveaux de difficulté. Judith Wyder aussi se rend régulièrement dans la région pour s'entraîner et se préparer aux compétitions. Aux alentours de Davos, on trouve certains des parcours de trail les plus connus de Suisse.
04
Région de la Jungfrau / Oberland bernois
- Niveau : confirmé
- Meilleure saison : de l'été au début de l'automne
- Terrain : sentiers alpins, fortes montées
La région autour de Grindelwald, Lauterbrunnen et Wengen propose des parcours exigeants, avec de longues ascensions et des descentes rapides qui raviront les traileurs expérimentés.
05
Verbier / Valais
- Niveau : confirmé
- Meilleure saison : de juillet à septembre
- Terrain : technique, sec, beaucoup de dénivelé
Verbier est une destination de choix pour les coureurs de montagne expérimentés. Les parcours sont souvent raides, techniques et offrent un important dénivelé positif.
06
Tessin
- Niveau : débutants à confirmés
- Meilleure saison : printemps et automne
- Terrain : rocheux, varié
Le Tessin offre un climat plus doux et des sentiers variés. C’est surtout au printemps et en automne que le Tessin propose des conditions stables pour les longues sorties. Des coureurs de trail comme Rémi Bonnet utilisent régulièrement les sentiers du Tessin pour des séances intensives.
Régions de trail running pour débutants et confirmés
Selon la région, les sentiers, le dénivelé et les exigences techniques varient considérablement. Certaines destinations sont idéales pour des parcours roulants au profil modéré, tandis que d'autres proposent des itinéraires alpins plus exigeants.
Pour les débutants :
- Engadine / St-Moritz : des itinéraires panoramiques faciles à courir et des sentiers techniquement accessibles.
- Davos Klosters : des parcours variés avec un dénivelé modéré.
- Tessin : des sentiers roulants à basse altitude, particulièrement agréables au printemps et en automne.
Pour les confirmés :
- Zermatt / région du Cervin : des sentiers de montagne étroits et de longues ascensions alpines.
- Verbier / Valais : un terrain raide et des parcours techniques exigeants.
- Région de la Jungfrau / Oberland bernois : de longues descentes et un terrain alpin technique.
La meilleure période pour faire du trail running en Suisse
Les conditions évoluent fortement au fil des saisons selon les régions. L'altitude, l'enneigement et les températures influencent l'accessibilité des sentiers ainsi que leur niveau de difficulté.
- Printemps : de nombreux traileurs lancent leur saison dans les régions de basse altitude ou au Tessin. Les températures plus douces et les sentiers généralement dégagés de neige offrent d'excellentes conditions pour les longues sorties.
- Été : c'est la haute saison du trail running en Suisse. Les itinéraires de haute montagne du Valais, de l'Engadine ou de l'Oberland bernois sont alors, dans la plupart des cas, entièrement accessibles.
- Automne : avec ses températures plus fraîches et une météo souvent stable, l'automne est considéré par beaucoup comme la meilleure saison pour pratiquer le trail.
- Hiver : durant l'hiver, le trail running se pratique principalement dans les régions de basse altitude où les sentiers restent dégagés.
Conseils pour pratiquer le trail running en Suisse
Une bonne préparation t'aide à planifier tes parcours de trail en toute sécurité.
- Préparer son itinéraire : renseignez-vous sur la distance, le dénivelé et la difficulté technique du parcours.
- Choisir le bon équipement : des vêtements adaptés à la météo, suffisamment d'eau et de nourriture, ainsi que des chaussures de trail sont indispensables. Par temps froid, un équipement approprié et une préparation rigoureuse sont essentiels.
- Gérer son effort : les sentiers alpins demandent davantage d'énergie et de concentration que les parcours plats. Pour les débutants, il est conseillé de progresser progressivement.
- Accès aux parcours : de nombreuses régions sont facilement accessibles en train et grâce aux remontées mécaniques.
- Progresser : le trail running en Suisse offre une grande diversité, des sentiers panoramiques accessibles aux itinéraires alpins très techniques. Cette variété rappelle celle des plus beaux parcours de trail à travers le monde, où chaque terrain présente ses propres défis.
07
Les meilleures régions de Suisse pour le trail running
Région
Niveau
Meilleure saison
Terrain
Particularité
Zermatt / Cervin
Confirmés
Juillet – septembre
haute montagne, technique
longues montées et sentiers alpins
Engadin / St. Moritz
Débutants – confirmés
Juin – octobre
fluide, praticable en course
sentiers panoramiques au-dessus de la limite des arbres
Davos Klosters
Débutants – confirmés
Juin – octobre
varié
vaste réseau de sentiers balisés
Jungfrau Region / Berner Oberland
Confirmés
Été – début de l’automne
escarpé, technique
sentiers de montagne alpins avec beaucoup de dénivelé
Verbier / Wallis
Confirmés
Juillet – septembre
sec, technique
montées intenses et sentiers exigeants
Tessin
Débutants – confirmés
Printemps – automne
rocheux, varié
conditions idéales en avant- et arrière-saison
Conclusion : le trail en Suisse
En Suisse, le trail va des sentiers panoramiques faciles à parcourir aux itinéraires alpins techniquement exigeants. C’est justement cette diversité qui rend les différentes régions tout aussi intéressantes pour les débutants que pour les coureurs expérimentés.