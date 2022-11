Ces 7 clips de breaking sont du pur feu (1 d'entre eux, littéralement)

To Be de Neguin

Red Bull BC One All Stars: 10ème anniversaire

Water vs Fire: Menno vs Lil G

est de retour à New York, le berceau du hip-hop. Le samedi 12 novembre 2022, les meilleurs breakers du monde entier se retrouveront pour s'affronter lors de la finale mondiale du Red Bull BC One.

En 2020, le Red Bull BC One a eu lieu au Hangar 7, en Autriche. Le clip présente des ralentis spectaculaires et fusionne avec des images de la flotte des Flying Bulls.

En 2020, le Red Bull BC One a eu lieu au Hangar 7, en Autriche. Le clip présente des ralentis spectaculaires et fusionne avec des images de la flotte des Flying Bulls.

En 2020, le Red Bull BC One a eu lieu au Hangar 7, en Autriche. Le clip présente des ralentis spectaculaires et fusionne avec des images de la flotte des Flying Bulls.

Menno et Lil G s'affrontent en tant qu'avatars du feu et de l'eau dans une bataille épique des éléments. Aucun CGI n'a été utilisé dans cette production. Lil G était littéralement en feu.

Menno et Lil G s'affrontent en tant qu'avatars du feu et de l'eau dans une bataille épique des éléments. Aucun CGI n'a été utilisé dans cette production. Lil G était littéralement en feu.

Menno et Lil G s'affrontent en tant qu'avatars du feu et de l'eau dans une bataille épique des éléments. Aucun CGI n'a été utilisé dans cette production. Lil G était littéralement en feu.

La fluidité de Menno, le b-boy néerlandais aux moves aquatiques contre l’explosivité de Lil G, l’artificier vénézuélien. Deux All stars du Red Bull BC One pour une guerre des éléments hallucinante.

En 2020, nous avons célébré le 10e anniversaire du Red Bull BC One All Stars. Découvrez les moments historiques qui ont façonné l'équipage.

En 2020, nous avons célébré le 10e anniversaire du Red Bull BC One All Stars. Découvrez les moments historiques qui ont façonné l'équipage.

En 2020, nous avons célébré le 10e anniversaire du Red Bull BC One All Stars. Découvrez les moments historiques qui ont façonné l'équipage.

Célèbre les 10 ans de Red Bull BC One All Stars en jetant un coup d'œil sur tout ce que ce crew a accompli.

En 2019, Red Bull BC One a eu lieu en Inde. C'est ainsi que le pays connu pour sa musique, sa danse, son rythme et ses couleurs a célébré son annonce.

En 2019, Red Bull BC One a eu lieu en Inde. C'est ainsi que le pays connu pour sa musique, sa danse, son rythme et ses couleurs a célébré son annonce.

En 2019, Red Bull BC One a eu lieu en Inde. C'est ainsi que le pays connu pour sa musique, sa danse, son rythme et ses couleurs a célébré son annonce.

Puissance, endurance et créativité! L'édition 2019 de la finale mondiale du Red Bull BC One World réunira les meilleurs B-Boys et B-Girls de la planète à Mumbai, en Inde!