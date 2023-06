Voici les meilleures vidéos de skateboard proposées par Red Bull TV

L’année 2020 ayant été jalonnée d’obstacles , 2021 s’annonçait meilleure, et c’est clairement ce qui a été observé chez les skateurs pro.

En effet, la saison de skateboard 2021 Red Bull a été un grand cru : que cela soit en face de la tour Eiffel à Paris ou sur les bowls à l’ombre des palmiers du Brésil, nos très populaires lives ont fait leur grand retour et nous ont fait à nouveau vibrer sur place, comme derrière son écran. Sans oublier que cette année a sans doute été la saison de skateboard la plus importante de tous les temps. Nous nous sommes rendus dans les rues de Philadelphie, à la rencontre des habitants, nous sommes partis shredder dans des spots inconnus de Shanghai et nous nous sommes mis à la recherche des meilleurs spots dans un Prague pratiquement désert.

Dans notre série « Skate Escape », nous avons pu profiter pour la première fois d’une tournée de skate pro en Albanie, au Monténégro, en Macédoine du Nord et au Kosovo , tandis que Margie Didal nous a offert une immersion dans son spot d’entraînement indoor à l’autre bout du monde, dans les Philippines. Et bien entendu, l’un des plus grands projets de skate de 2021 a été la formidable déclaration d’amour que TJ Rogers a adressée à la scène du skateboard canadien de sa jeunesse en réalisant « Steady Pushing ».

Tandis que les regards se tournaient de plus en plus vers Tokyo, où le skateboard a fait son apparition aux Jeux olympiques pour la première fois, nous avons continué à documenter, à promouvoir et à soutenir les approches à la fois innovantes et sauvages de la culture du skate. Nous vous présentons les meilleures vidéos de l’année 2021.

1. Skate Escape: Unknown Treasures

28 min Unknown Treasures Découvrez les spots de skate méconnus du Monténégro, d'Albanie, du Kosovo et de la Macédoine du Nord avec le crew de Wes Kremer.

Nous avons inauguré l’année 2021 avec quelques escapades originales vers des lieux peu habituellement associés au skateboard. Dans cet épisode, Wes Kremer, Madars Apse, Ben Skrzypek et Tino Arena partent à la découverte des pays oubliés du sud des Balkans. Notre équipe prend la destination de l’Albanie, de la Macédoine du Nord, du Kosovo et du Monténégro, où ils réalisent des sessions à couper le souffle et font connaissance avec les habitants et les skateurs locaux.

2. Red Bull Paris Conquest

14 min Relive the raucous skating in Paris See what went down as the world's street elite showcased their skills at a one-of-a-kind skatepark in Paris.

Le Red Bull Conquest de Paris a été le plus brutal de ces dernières années, en décalage complet avec les structures aseptisées des qualifications pour Tokyo. Au cœur même de la France, nous avons eu la chance de découvrir un nouveau parcours d’obstacles et un format en tête-à-tête pour de toutes nouvelles sensations directement au pied de la tour Eiffel. Même s’il est peu probable que ce lieu puisse à nouveau être utilisé dans le cadre du Red Bull Conquest, les retours ont été tellement positifs qu’il est certain que le concept sera exporté.

3. Mundo Gustavo

10 min Inside Gustavo Ribeiro's skatepark Rejoignez Gustavo Ribeiro alors qu'il fait visiter à Leticia Bufoni son skatepark intérieur privé.

Malgré avoir passé une année entière à observer le lifestyle du pro-skateur portugais Gustavo Ribeiro, nous n’avons pas échappé à certains rebondissements complètement inattendus, que cela soit dans le cadre d’un passage sur son site d’entraînement privé aux côtés de son crew de chez Ementa ou lors d’une visite de l’usine HLC dans le Pays basque, pour voir comment sa planche pro est fabriquée. Ce qui aurait dû être l’une des plus grandes années de Gustavo a brusquement était interrompue lorsqu’il s’est luxé l’épaule lord d’un contest, peu avant les Jeux de Tokyo. Dans cette vidéo, Mundo Gustavo livre un regard inédit sur la vie trépidante d’un skateur professionnel.

4. Red Bull Solus

44 min Red Bull Solus Held at Ryan Sheckler’s private skate park, Red Bull Solus featured 13 of the world's leading skateboarders.

Les meilleurs skateurs au monde se sont retrouvés une fois de plus au skatepark Sandlot de Ryan Sheckler pour se lancer dans un contest unique. Le principe est aussi simple que génial : chaque skateur se voit offert une unique chance de créer un run d’exception. La difficulté ? Ils ne disposent que d’une heure, et doivent en tirer le meilleur. Le résultat ? Vous le découvrirez en regardant la vidéo !

5. Meeting Margie Didal

3 min Inside Margie Didal’s park Meet Margielyn Didal at her private skatepark in Cebu, Philippines.

Ce qui est beau dans le skateboard aujourd’hui, c’est que ce sport est véritablement devenu universel. Intéressons-nous par exemple à la formidable Margielyn Didal : elle a commencé le skate à l’âge de 12 ans dans la ville sans histoire de Cebu, dans les Philippines. Rapidement, elle devient l’une des skateuses les plus célèbres du continent asiatique tandis que sa ville d’origine perd son unique skatepark peu avant la pandémie. La solution de Margie ? Construire son propre skatepark, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ses efforts ont été récompensés.

6. Steady Pushing

58 min Steady Pushing with TJ Rogers TJ Rogers returns home to explore the fringes of Canadian skateboarding on a summer-long road trip.

Le documentaire de TJ Rogers sur les diverses scènes du skateboard canadien a été le reportage de skate le plus regardé sur YouTube en 2021.

Ce récit en quatre parties, un road trip de 4’000 km depuis Whitby, en Ontario, jusqu’à Vancouver, nous invite à découvrir les meilleurs spots, skateparks et rampes de la culture canadienne du skateboard dans toute sa diversité. Un voyage à ne pas manquer !

7. Meeting Maxim Habanec

6 min Raw lockdown hammers from the streets of Prague as Max Habanec steps it up Max Habanec and friends skate the streets of Prague in this raw skateboarding and interview edit from 2021.

Notre ami tchèque est sans conteste l’un des skateurs les plus motivés de la scène européenne. Sa série « Skate of Mind » consacrée à ce sport autour du globe a été mise en veille en 2020 en raison du lockdown. Max en a profité pour mettre en avant certains spots encore méconnus de son lieu d’origine : les rues de Prague.

La publication de son fantastique projet « Get Lost » en est le résultat ! Nous y avons compilé les meilleures scènes et les avons accompagnées d’une interview dans laquelle Max parle de son parc indoor, de l’évolution de Prague ces dernières années et de la scène du skateboard !

8. Brighton Zeuner presents: Magic Frog

4 min Brighton Zeuner vous présente Magic Frog Découvrez les trips et les tricks de Brighton Zeuner, skateuse made in California.

Dans ce montage sur ses débuts pour Red Bull Skateboarding, la skateuse de 16 ans, originaire d’Encinitas, en Californie, nous livre un véritable bijou qui fait honneur à la scène du skateboard des États-Unis. Depuis l’Arizona jusqu’à Miami en passant par San Diego, Brighton démontre une fois de plus qu’elle est l’étoile montante du skateboard : une véritable source d’inspiration pour les jeunes filles du monde entier. Parallèlement, la publication de sa vidéo est accompagnée de l’annonce de la sortie de sa propre palette de couleurs chez Vans, preuve s’il en est que 2021 pourrait bien n’être que le début pour Brighton !

9. Red Bull Skate Generation

21 min Winners jam Watch Team G – Pedro Barros, Rune Glifberg, Weslley Alves, Minna Stess, Allysha Le – win the first-place spot.

C’est à Florianopolis (Brésil) que le bowl le plus exotique fait un retour triomphant avec un contest intergénérationnel, le tout commenté par Pedro Barros! Le temps fort de l’événement a été notre diffusion en direct du contest par équipe, en fin de journée. Ce live a prouvé une nouvelle fois que seul le Brésil est capable d’organiser des événements de la sorte. Le format unique dit « Mixed team jam » a fait naître un moment de skateboard véritablement magique en permettant aux pros de célébrer leur culture et leur communauté du skateboard, qu’importe qu’ils étaient internationaux ou issus de la scène locale, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes.

10. Skate Intersection

4 min Skate Intersection – Lost in Shanghai Maxim Habanec, Vladik Scholz and Angelo Caro skate the world in a day at the themed towns of Shanghai, China.

Une facette peu connue de la ville portuaire de Shanghai, en Chine, réside dans le fait qu’elle abrite des structures architecturales reconstituées provenant de capitales du monde entier. Le skateur tchèque Maxim Habanec, son camarade allemand Vladik Scholz et le Péruvien Angelo Caro sont partis à la rencontre de trois skateurs qui connaissent les plus beaux recoins de la ville : Dan Wileman, Chris Blake et Johnny Tang. Ensemble, ils se mettent en quête des meilleurs spots de ride de Shanghai. Un vrai coup de cœur !

11. Greetings From Philadelphia

Philadelphie peut se targuer d’une histoire à la fois longue et riche en événements dans le domaine du skateboard. Josh Kalis, Kerry Getz et leur crew de la « New Wave Generation » gravitant autour de Kevin Bilyeu et Jahmir Brown nous proposent de redécouvrir la ville « de l’amour fraternel » sous un nouvel angle. Là-bas, diverses générations se côtoient tandis que les spots ne pourraient pas être plus variés. Nous vous envoyons nos salutations de Philadelphie !

12. Karl Berglind presente : Lunar Landscapes

4 min Lunar Landscapes Follow Sweden’s flow master on a chase through the otherworldly terrain of Montana’s concrete behemoths.

L’un des clips les plus insolites de 2021 s’appelle « Lunar Landscapes », il a été réalisé par le rider suédois Karl Berglind qui nous emmène en voyage dans le nord-ouest des États-Unis. À grand renfort de vitesse et de flow, il y épouse les vagues sinueuses des skateparks gigantesques et se les approprie. « Lunar Landscapes » est une œuvre d’art du genre et met en scène avec brio la symbiose entre le skateur et son environnement.

Et parce qu’elles sont si belles, nous vous présentons ici les meilleures vidéos de skate de l’année 2020 !

The Maze

13 min The Maze Pursued by a giant marble, Vladik Scholz, Madars Apse and Gustavo Ribeiro skate a maze with tilting floor.

Dans son dernier projet de skateboard, Vladik Scholz est mis en scène dans un jeu de société grandeur nature auquel il venait justement de jouer. Dans la version d’origine composée d’un labyrinthe en bois, le plateau du jeu s’incline des quatre côtés, ce qui permet de déplacer une bille de manière ciblée à travers le labyrinthe ; Vladik et ses trois camarades skateurs Jost Arens , Madars Apse et Gustavo Ribeiro deviennent eux-mêmes victimes de cette bille dans « The Maze ». Le résultat : une nouvelle dimension de skateboard dans un décor complètement inédit.

Hulhumalé Skatepark

21 min Hulhumalé Skatepark This skatepark in the Maldives was built in 2018 – here's the story of how a dream became a reality.

Si vous vous êtes toujours demandés comment construire un skatepark, alors ce film est pour vous. Il s’agit d’un reportage sur l’incroyable projet de 2018 consistant à aménager un skatepark fait maison dans les Maldives. Il présente de la plus belle des manières comment une équipe de 51 volontaires s’est donnée corps et âme 18 heures par jour pendant un mois pour faire de leur rêve commun une réalité. Ces passionnés de skateboard aux multiples compétences de design, d’architecture et de gestion d’entreprise sont partis en freestyle complet pour arriver à un résultat sensationnel : un skatepark de 10 000 m² de béton, un lieu idéal pour les skateurs locaux des Maldives.

Le Ferry Tale de Simon Stricker

2 min Le "Ferry Tale" de Simon Stricker Un skatepark sur un ferry? Pour Simon Stricker, skateboardeur pro, c’est un rêve devenu réalité. Une séance sur l’eau devant un décor époustouflant.

Simon Stricker réalise un de ses rêves : accompagné de quelques amis, il s’embarque dans une session de skate unique en son genre sur le lac de Zurich, avec de sublimes montagnes en toile de fond. Il est accompagné de Jan Hirt, Noel Schärer et Fabio Martin. Vous voulez de l’action, à la croisée du skateboard et de la croisière ? Alors c’est la vidéo qu’il vous faut !

Propeller

« Propeller » est la première vidéo de Vans au format film. Vous y retrouverez les 22 skateurs de l’équipe, notamment Rowan Zorilla, Kyle Walker et Anthony Van Engelen. La production de la vidéo a pris quatre années au total et le tournage a été réalisé dans les quatre coins du monde, en Australie, en Espagne, en Tanzanie, en Chine et en Europe de l’Est. Et quel est l’élément qui ne pouvait pas manquer pour accompagner ces figures de skate surnaturelles ? Une bande-son hors du commun bien sûr ! 63 minutes de pure magie... Profitez du spectacle !

Back to the Bowl

37 min Back to the Bowl Explore the history of one of the world's most iconic skate spots as told by the riders who made it famous.

Encore jamais entendu parler du fameux bowl du Prado ? Pas de souci, nous vous offrons une leçon de skateboard pour combler vos lacunes. Ce film jette un regard en arrière sur 25 ans de skateboard dans la ville portuaire de Marseille, où la culture du skate a véritablement explosé avec les célèbres contests de bowl qui y ont eu lieu au début des années 2000. Les interviews avec les légendes du skate, notamment John Cardiel, Tony Hawk et Tony Alva, permettent à ce film de mettre en relation la tradition du skate du sud de la France avec celle de Californie. En outre, le film est parsemé d’images d’archives exclusives, un régal pour les nostalgiques.

The Green Cape

19 min The Green Cape Jaws and Dakota Servold join a skateboarding trip going from Senegal to the Cape Verde islands.

Le concept est rapidement présenté : un groupe de skateurs pro prend la direction de l’Afrique de l’Ouest pour découvrir une culture étonnante et montrer ce qu’ils ont dans le ventre. Quand bien même la vidéo ne dure que 20 minutes, le résultat est une épopée de skateboard de grande classe. À l’origine des scènes d’action, on retrouve des skateurs comme Barney Page, Dakota Servold, Yann Horowitz et Aaron « Jaws » Homoki. Ensemble, ils partent à la conquête des rues de Dakar, au Sénégal, et du paradis tropical de Praia, la capitale du Cap-Vert, où ils découvrent une culture grandiose du skateboard et admirent des sites époustouflants classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Concrete Dreams

16 min Concrete Dreams Pedro Barros had a dream to skate the iconic buildings of Oscar Niemeyer – a pillar of modern architecture.

Oscar Niemeyer était l’un des architectes les plus visionnaires au monde. Il a au cours de sa vie conçu certains des bâtiments les plus beaux et les plus originaux, la plupart d’entre eux se trouvant dans son pays d’origine, le Brésil. En véritable révolutionnaire, Oscar Niemeyer, décédé à l’âge avancé de 104 ans, refusait les constructions angulaires ; il y préférait les vagues et les arcs d’une beauté telle que nous pourrions parler de poésie architecturale. Et c’est justement cet aspect qui fait de ses œuvres un véritable paradis pour les skateurs. Laissez-vous séduire par « Concrete Dreams » et découvrez le monde futuriste d’Oscar Niemeyer à travers le regard de Pedro Barros et de Murilo Peres.

Last Resort: Asptogan

13 min Last Resort: Aspotogan Ryan Decenzo and a group of skateboarders shred the skeletal remains of a multimillion-dollar resort.

Et si nous partions en séjour tout compris dans un hôtel cinq étoiles sur la côte atlantique du Canada ? Ryan Decenzo et TJ Rogers entreprennent exactement ce genre de voyage, mais à leur manière ! Dans ce film, ils se rendent avec leurs amis dans un complexe hôtelier de luxe, en Nouvelle-Écosse, abandonné depuis plus de 20 ans. En utilisant les outils qui ont été laissés sur place à l’époque lors des travaux, ils font de cet hôtel une Mecque du skateboard sur trois étages. Ce n’est peut-être pas ce pour quoi le bâtiment était prévu à l’origine, mais nous sommes plus que satisfaits de cette version d’un séjour cinq étoiles.

Away Days

1 H 9 Min Away Days Avec son équipe de superstars, Adidas présente une saga de skateboard dont la réalisation aura nécessité trois ans.

« Away Days » est le premier film de skateboard par Adidas et c’est une véritable réussite ! Certains des meilleurs skateurs au monde y montrent ce qu’ils sont capables de faire de leur skate dans plus de 100 villes différentes aux quatre coins de la planète. Fortement inspirée de « Propeller », l’équipe, composée notamment de Mark Gonzales, Dennis Busenitz, Silas Baxter-Neal et Rodrigo Teixeira, élève sa technique à un niveau qui était encore inimaginable jusqu’alors. Rien que les scènes à Barcelone sont inestimables (mais à découvrir gratuitement).

The Signal Hill Speed Run

1 H 22 Min The Signal Hill Speed Run The contest that established downhill skateboarding was a festival of speed, partying and danger.

Ce film de 2014 revient sur la naissance des courses de skate de descente, un phénomène qui a pris forme pour la première fois lors du contest complètement fou du Signal Hill Speed Run. Un appel de l’émission TV du Livre Guinness des records à James O’Mahoney est à l’origine de cette course : il lui est fait la demande d’organiser une compétition. James O’Mahoney savait pertinemment que le trajet de Hill Street, avec sa pente à 30 degrés, était l’endroit idéal pour une épreuve d’un genre tout particulier. Pendant quatre ans, de 1975 à 1978, des casse-cou téméraires ont dévalé cette pente californienne sur leur planche à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h. Disputée devant des milliers de spectateurs, cette course est considérée comme l’ancêtre des X-Games, . « The Signal Hill Speed Run » revisite l’histoire incroyable de cette course.

Skate Tales

2 min Skate Tales Madars Apse travels the world to skate with, and learn from, people pushing the culture of skateboarding.

Vous préférez les vidéos de skate plutôt courtes et percutantes ? Pas de problème ! Madars Apse a exactement ce qu’il vous faut : dans « Skate Tales », Madars parcourt le globe pour skater avec des passionnés du monde entier et apprendre de ceux qui font bouger les lignes. Ces temps forts se composent d’un voyage en Pennsylvanie chez Bam Margera et d’une odyssée en Extrême-Orient, à la rencontre du crew de skateboard des Daggers d’Osaka , un élément important de la scène underground du Japon.