Dans les jeux en équipe comme League of Legends, chacun a son rôle à jouer. Certains sont plus en soutien, quand d’autres essaient de tuer le plus d’ennemis possibles pour remplir les objectifs de l’équipe. Le nouveau FPS tactique du studio, Valorant, est très similaire sur cet aspect : les différents agents sont bons dans différents domaines.

Le truc le plus difficile ? Trouver un style de jeu (et un agent) qui vous correspond. Alors avant même de vous lancer en classé (ou d’inscrire votre équipe à notre tournoi universitaire Red Bull Campus Clutch ), il est bon de réfléchir à la meilleure façon d'aborder le jeu (et à vos plus grandes forces). Une tâche effrayante, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Nous nous sommes alliés à Aleksander ‘zeek’ Zygmunt, le nouveau joueur signé chez G2 Esports, pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin.

Les lurkers (vigies)

La première chose importante pour choisir son agent est de connaître les différents rôles dans une équipe, comme zeek nous l’explique : « les lurkers sont les joueurs qui couvrent une zone pendant que l’équipe attaque autre part. Ils essaient de surprendre l’équipe adverse en passant par des chemins inattendus. » En tant que lurker, vous devez connaître par cœur les cartes de Valorant et les utiliser à votre avantage.

Savoir d’où les adversaires visent vous aide à les prendre à revers et venir d’angles qu’ils ne couvrent pas. Mais vous devez aussi être créatif : si vous venez de passer par un chemin vous ayant parmi de récupérer quelques kills le round d’avant, il y a de fortes chances que les ennemis vous y attendent désormais au tournant désormais. Varier vous permet de laisser la tension s’installer chez vos ennemis. Les agents les plus recommandables pour ce genre de position sont Omen et le tout nouveau Yoru. Leurs capacités de téléportation vous permettent de surprendre les ennemis dans des positions qu’ils n’attendent absolument pas.

Les entry fraggers (premiers de ligne)

Raze est l’entry fragger idéale © Riot Games

Si vous aimez plonger tête la première dans l’action pour amasser les kills, le rôle d’entry fragger est parfait pour vous. Pour jouer ce rôle efficacement, mais encore faut-il remporter vos duels. Bien souvent, vous serez le premier à tirer. Si vous l’emportez, votre équipe à l’avantage, mais si vous perdez, votre équipe en pâtit. Les agents d’entry fraggers sont Phoenix, Raze et Jett. Ils ont l'explosivité et l'agilité nécessaires pour gagner ces duels importants au début des rounds.

Il y a une grande différence entre les lurkers et les entry fraggers, rappelle zeek. « Les lurkers sont ceux qui restent dans une zone et vont ensuite bouger sur la carte à la recherche de kill » - en somme, ils joueront loin de leur équipe. Pendant ce temps, les entry fraggers sont avec le reste de l’équipe et s'occupent de push pour remplir l’objectif.

Cependant, comme l’ajoute zeek, « il peut exister des situations où un joueur peut commencer la partie en entry fragger et finit en tant que lurker. Par exemple, sur Ascent, vous prenez le contrôle du mid et y laissez un joueur. Il servira d’entry fragger au début en tuant les ennemis positionnés sur le mid, puis vous attaquerez A et laisserez votre joueur sur le mid, qui deviendra un lurker."

Les sentinelles et initiateurs

Les sentinelles et initiateurs n’ont pas la même puissance de feu que les deux autres rôles. En compensation, ils sont capables de soutenir leur équipe de bien des manières. Les sentinelles comme Sage peuvent ainsi soigner et ressusciter leurs alliés, tout en bloquant certains parties de la carte avec des ralentissements et des murs. Bien qu’ils ne feront pas le plus de kills sur une partie, ils sont un aspect très important du succès d’une équipe Valorant. Les sentinelles sont souvent les leaders, ceux qui décident pour l’équipe des actions à prendre sur une partie. Et de qui fait quoi dans une situation stressante. Vous savez garder la tête froide ? Alors ces agents sont faits pour vous.

Changez à volonté !

Vous n’êtes toujours pas sûrs du rôle que vous souhaitez jouer ? Ne vous inquiétez pas, zeek nous dit que les meilleurs joueurs de Valorant sont capables de jouer n’importe quel agent dont l’équipe a besoin, et qu'il est donc toujours bon de pouvoir changer : « vous devez seulement comprendre ce que vous cherchez à accomplir pour aider votre équipe à remporter la partie. »

Savoir quoi faire et quel rôle vous devez remplir dans votre équipe est la notion d'importante pour être un bon élément. Il n’y a d'ailleurs pas de méta parfaite à l’heure actuelle selon zeek, « donc l’innovation a toute sa place, particulièrement depuis que le nouvel agent Yoru est sorti. » En somme, vous avez toutes les opportunités du monde.