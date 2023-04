Quels sont les cinq patio bars incontournables de Zürich ?

Changement de décor au sein du prestigieux hôtel

, apprécié et fréquenté par de nombreuses personnalités locales et internationales. À côté de ses salles de séminaires et de son restaurant reconnu, l'hôtel cache un bar élégant dont la terrasse et son somptueux jardin en font un lieu apaisant en plein centre-ville. En franchissant la porte de ce petit palais néoclassique, vous vous sentirez immédiatement à l’écart de l’agitation urbaine dans une ambiance cosmopolite et accueillante. Tout en profitant d’une vue panoramique sur les Alpes, vous y découvrirez une carte de cocktails et vins sélectionnés avec soin, servis par une équipe attentionnée dans une atmosphère méditerranéenne. Alors, qu’est-ce que vous attendez ?