Swiss Reel : 10 clipmakers suisses à suivre en 2022

C’est un fait : depuis quelques années, la scène hip-hop helvétique connait un renouveau, voir même une certaine ascension qui dépasse les frontières. Si rappeurs et beatmakers commencent à se faire un nom au sein du milieu artistique, qu’en-est-il de leurs homologues clipmakers ? En terme de success story, la trajectoire du nyonnais Adrien Wagner a de quoi impressionner, comme l’indique la succession de posts relatifs à sa page instagram : Après avoir clippé « Flowers » de Kreæm, au tour de l’édition 2018 du Beat Festival de passer devant sa caméra.

Emballé par le rendu de l’aftermovie, l’artiste français Rilès le contacte sur les réseaux, s’en suit une tournée d’été en sa compagnie ainsi que divers clips. Autres rappeurs ayant collaboré avec Adrien (et pas des moindres) Lefa et Damso ! Une liste déjà démentielle auxquels viennent s’ajouter les noms de Kylian Mbappé et Emmanuel Macron …tout ça à 22 ans seulement.

01 Exit Void

Est-il vraiment nécessaire de présenter Exit Void , tant ils se retrouvent régulièrement dans nos articles, comme ici , là où encore là ?

Sept ans que le crew cofondé par les frères Kadriov bouleverse les codes du 7ème art, et coopère avec des artistes de tous horizons. Si le blaze qui revient en premier s’avère être celui du Mak , le genevois n’est guère le seul à avoir été marqué au fer rouge par le collectif, jugez plutôt : Slimka , Di-Meh , Daejmiy , Ocevne, Rounhaa , Buds, Benjamin Epps, JSX, Vladimir Cauchemar …liste non exhaustive. Le rappeur périgourdin Joysad ayant même loué leurs services le temps d’un court-moyen métrage à l’occasion de la sortie de son premier album, « Espace-Temps ». Emral et Birdjan se remémorent : « Avec son équipe il nous a contacté car il voulait faire une fiction autour du projet. De base on devait tourner ça à Genève, mais trois jour avant, on a décidé d’aller shooter au sein de nos terres natales, en Macédoine. »

L’anglicisme « Last Minute » n’est donc pas galvaudé lorsqu’il s’agit d’évoquer les escapades d’Exit Void : « J’appelle Emral qui était déjà au bled, et je lui propose qu’on se retrouve tous dans notre village pour filmer « Trou Noir ». On a donc déplacé toute l’équipe, et acheminé le matos en bus. » détaille Birdjan. S’en est suivi une semaine de tournage nocturne, ponctué de feux de forêt imprévus et de carte SD paumée entre deux prises, la routine en somme. Toujours guidés par une certaine improvisation lors de leurs divers tournages, les Kadriov doivent faire face à une pile de propositions, émanant de labels indépendants tout comme de maisons de disques bankables : « On reçoit beaucoup plus de demandes venant de l’étranger qu’avant. Mis à part la France, on a récemment été contacté par des finlandais et des américains » précise Emral. Une reconnaissance internationale qui les poussent à être encore plus sélectifs. Côté actu, il se murmure que de nouveaux visuels pour Slimka et Makala sont attendus prochainement. Et le fameux long métrage alors ?

Ce ne sont pas les idées qui nous manquent, disons qu’on attend vraiment le bon moment pour se lancer dans cette grande aventure qu’est le cinéma. On est pressés mais en même temps on veut faire les choses bien.

02 Bagdad794

En ce jour caniculaire du 26 juin 2020, un visuel singulier débarque : « Timeless » d’Ozadya . Devant la caméra, la vie quotidienne de deux potes au quartier des Palettes, derrière la caméra, Bagdad794 .

Si ce clip a tant marqué les esprits, c’est parce qu’il est profondément humain, loin des artifices, ultra réaliste. Depuis, deux années se sont écoulées, Dylan Taher est toujours en bachelor cinéma à la HEAD, toujours aussi productif, et toujours perfectionniste : « Quand je check Timeless maintenant, je vois 1 milliard de défauts même si j’en garde un souvenir de ouf. » déclare le réalisateur de 27 ans au pied de l’immense fresque qu’il a conçu pour immortaliser son quartier. Inspiré du collage de JR à Clichy-Montfermeil, « Un ciel étoilé » regroupe les portraits d’habitants des Palettes, toutes générations confondues.

Une façon supplémentaire de rendre hommage au quartier de Lancy, présent dans le clip « Genève » du rappeur Kenzy , avec qui Dylan a souvent bossé : « Quand je clippe pour Kenzy, la collaboration est tellement vraie que c’est limite un featuring, il est ultra impliqué. » Les deux artistes se mettent en tête de rassembler tous les quartiers de la ville à l’écran, pas de scénario précis, juste des images prises sur le vif : « Ça a été hyper freestyle, on arrivait dans les différents quartiers et on filmait la vibe. Pas de lumière, pas de stabilisateur etc…une cam dans la main et c’est tout. » Neuf mois de travail ont été nécessaires pour boucler la vidéo.

Si il est toujours aussi impliqué dans les clips, Bagdad794 a cependant une nouvelle lubie, le cinéma : « Je me suis beaucoup rapproché du 7ème art via mon école tout d’abord (S/O Nicolas Wadimoff) mais surtout parce que ce format me confère une plus grande liberté scénaristique que trois minutes de clip. » D’après ses dires, un moyen métrage est déjà écrit et budgétisé, son nom ? « Baïda ». Celui qui a pour habitude de tout faire seul s’est entouré du duo Les Veilles (Quentin Pellier et Jerson Diasonama) ainsi que du chef opérateur Arnaud Portalier afin de mener à bien son projet. En attendant une date de sortie, Dylan poursuit sa route, avec la même volonté d’œuvrer pour le bien de son quartier :

À la base je n’avais aucune connaissance, j’ai chopé un argentique au bol, j’ai pris la vie des Palettes en photo, puis j’ai chopé une caméra au bol et j’ai réalisé des clips. Maintenant c’est le cinéma qui m’attire. Dans 20 ans, même si je ne fais plus ça, ma génération aura été marquée par ces moments, c’est un devoir de mémoire.

03 Nadia Tarra

La magie du réel, philosophie de vie que s’évertue de cultiver Nadia Tarra au fil de ses œuvres. Par le prisme de la photographie tout d’abord, une multitude de clichés arborant sa griffe.

Un attrait pour la direction artistique que l’on retrouve également en vidéo, via les séquences qu’elle capture dans sa pellicule pour le compte de divers artistes helvétiques : KT Gorique , Comme1Flocon , Jeune Hustler ou encore Santo , avec sa trilogie de double clips liés au projet « Santorama » : « En général quand les gens me contactent, je demande toujours une entrevue afin de les connaitre et capter leur vibe. Pour Santo c’était différent vu qu’on est amis de longue date, on a donc brainstormé ensemble ». Troisième et dernier visuel de l’album du beatmaker, « Soulja Boy 2007 » , captive par son ambiance ultra décalée et abonde de détails liés à la pop culture. Toujours secondée d’Antonin Halm à la caméra , Nadia a donc dirigé le tournage de A à Z, qui s’est déroulé dans son ancienne colocation. Petite anecdote qui fait toujours plaisir, la fausse maman de Nativ et Santo s’avère être la vraie maman de la chanteuse Tashan .

La vocation de Nadia a débuté il y’a une dizaine d’années. Alors active dans le milieu de la mode, cette dernière se prend au jeu des images et de leur énergie : « La photo est venue par pur plaisir, avec des appareils argentiques. À mon grand étonnement j’ai commencé à recevoir des demandes de collaboration ». Une en particulier va lui permettre de changer de dimension : la branche européenne d’Urban Outfitters l’ayant contacté pour sa nouvelle campagne promotionnelle, Nadia décide de lier ce mandat avec celui d’un tournage pour le groupe suisse The Compagny of Men , premier clip d’une longue lignée.

Au rayon de ses influences, Nadia valide une autre Nadia, Lee Cohen plus précisément :

Son univers artistique est moderne tout en cassant les codes. Elle n’est pas ancrée dans les tendances mais arrive à créer quelque chose d’actuel, les clips « After the Storm » et « Babushka Boi » en sont de parfaits exemples.

Le début d’année 2022 s’est avéré effréné pour celle qui travaille en parallèle comme consultante d’artistes, directrice artistique et possède sa propre marque de textile. Jamais à cours d’inspiration, Nadia confie avoir tourné une flopée de visuels pour la chanteuse genevoise Mibsy : la magie du réel n’est pas prête de s’estomper.

04 O.U.T Studio

Une vingtaine de clips, presque le double de réalisations vidéo et photo : en l’espace d’un an d’existence, O.U.T Studio n’a pas chômé, bien au contraire.

Surtout quand on sait que ces deux passionnés, Louis et Tanguy, charbonnent en parallèle comme étudiants à l’université. C’est d’ailleurs dans le cadre scolaire que le duo s’est rencontré, non sans quelques hostilités : « On était dans la même classe au cycle, mais on ne s’appréciait pas beaucoup. On est partis chacun dans une école différente et on ne s’est plus reparlés jusqu’à notre première collaboration. Elle remonte à un désastreux tournage en 2018 suite auquel on ne s'est de nouveau plus adressés la parole pendant 2 ans. » Ambiance langue de vipère. Enfin, jusqu’au tournage du clip « Dernier » d’Empty7, qui les réunit à nouveau, début 2021 :

On s'est finalement rendu compte qu'on travaillait vraiment bien à deux. Après plusieurs autres projets, O.U.T Studio a vu le jour le 28 mai 2021.

Depuis, une myriade d’artistes helvétiques sont passés devant leur caméra : Empty7, Di-Meh, Dibby Sounds, Robyn, Mehdi Obams, Makala, Az.i, Ciranda, Vinsky …des visuels au style unique qui détonnent à chaque sortie.

Cet attrait pour la mise en scène n’est pas anodin, Tanguy s’étant essayé à l’art théâtral durant une décennie, tandis que Louis a enchaîné pas mal de concerts, pièces de théâtre et comédies musicales en tant qu'éclairagiste. Il en va de même pour la filmo : quand gamin, Tanguy se souvient avoir passé des heures à se balader dans le vidéo club de son quartier, fasciné par les jaquettes de DVD, Louis a poncé les chaines musicales YouTube sur l’ordi de ses parents en quête du clip parfait. Lorsque survient la question relative à leurs influences, ceux-ci répondent en chœur : « On est de grands fans du travail d’Adrian Villagomez avec Apashe et Denzel Curry ou encore des réal folles de Quentin Deronzier pour Vladimir Cauchemar et Doja Cat . Côté cinéma, on a un petit faible pour les ambiances des frères Coen, mais si on ne devait en nommer qu’un, ce serait clairement John Carpenter car malgré des petits budgets, il a toujours su rendre crédible des univers complexes et ambitieux. » Après avoir soufflé sa première bougie, O.U.T Studio fourmille de projets, plusieurs courts métrages étant déjà sur les rails. Le serpent n’est décidément pas prêt de se mordre la queue.

05 Metanoia

Début 2020, deux rookies s’associent pour tourner un clip. Le premier compte quelques projets de rap à son actif, suffisant pour lui prédire un bel avenir. Le second a pour habitude de shooter des photos lors des concerts hip-hop genevois, et s’adonne à la vidéo en parallèle.

Déjà, on devinait chez ces artistes une verve créative certaine, Évidemment . Deux ans plus tard, Rounhaa signe sur le label de Disiz, effectue les premières parties de ce dernier et libère Möbius, quatrième album salué par la critique. Metanoia quant à lui, a collaboré avec La Miks, SuperWak Clique, Mairo, Alpha Wann, Jazzy Bazz, Esso Luxueux, Edge, Zuukou Mayzie ou encore Freeze Corleone.

Outre un CV bien étoffé, qu’est-ce qui a changé pour le vidéaste en l’espace de deux ans ? Celui-ci analyse : « Je dirais qu’en premier lieu, je suis heureux dans mon travail de réalisateur. Quand j’ai commencé, je n’étais pas certain de continuer dans cette voie, maintenant c’est clair, ça me passionne ! » La passion justement, c’est ce qui anime Metanoia, qui confie volontiers avoir décliné des propositions, faute d’être en phase avec l’univers de l’artiste.

Une réalisation en particulier va contribuer à son ascension : kill bill du rappeur genevois Mairo . Épaté par la dégaine du clip, Alpha Wann se connecte avec Metanoia afin de lui proposer de shooter le premier extrait de la Don Dada mixtape Vol.1, apdl. Tournée exclusivement dans la cité de Calvin, la vidéo permet au clipmaker de se faire repérer par la boite de prod’ parisienne Omar Films, et d’enchaîner les mandats. S’en suivront divers tournages pour le compte de la scène hip-hop parisienne.

Sorti en début d’année, « Panorama » de Jazzy Bazz et Phily Flingo en featuring caractérise bien la patte du discret réalisateur : visuels saccadés et typo qui fleure bon le vintage. À l’avenir, ce passionné d’années 90 aimerait bien réaliser un film, guère étonnant quand on sait que l’un de ses clips de chevet s’avère être le court métrage d’A$AP Mob, Money Man. Rendez-vous dans deux ans ?

06 Anil Sarikaya

Lors du traditionnel récapitulatif des meilleurs clips de rap suisse session 2020 , une réalisation un brin dadaïste avait retenu notre attention : « L’Espace Mental » de Buds & Melodiesinfonie . On doit cette quête psychédélique en terres arides au zurichois Anil Sarikaya , dont le travail ne cesse de surprendre au fil des années.

Longtemps dans le flou au niveau de son orientation professionnelle, ce dernier connait un déclic lorsqu’il décide d’expérimenter la photo/vidéo : « Ça m'a complètement absorbé et m'a fait abandonner les études. En 2016 j'ai réalisé mon premier clip musical intitulé « Struggle » pour l'artiste LUUK . Depuis j'ai enchainé avec des projets visuels dans la musique, la publicité, le sport, les institutions culturelles ainsi que des courts-métrages et documentaires. » Outre LUUK, Anil a multiplié les collab’ avec la force de frappe biennoise : G-Mams, Nativ et Buds .

« Avec Buds, on est entré en contact pour bosser sur le visuel de la chanson "L'Espace Mental". Sans vraiment se connaître nous sommes donc partis au Maroc pour tourner la vidéo. À partir de là, il y a eu une véritable révélation créative entre nous, qui s’est transformée en belle amitié. Grand fan de l’univers surréaliste de David Lynch, Anil planche actuellement sur un court-métrage documentaire prévu pour cette année :

En résumé, je continue à faire ce que je fais, avec pour but d’évoluer sur le plan créatif et de poursuivre mes diverses collaborations.

07 LCPRN

En ce 18 juin 2021, un vent de fraicheur bienvenu s’abat sur la scène musicale helvétique : Lakna droppe « Gimme » , premier single de son projet « Univers Observable ». Outre la sonorité ultra solaire du morceau, le visuel qui l’accompagne impressionne.

Cinq lettres se cachent derrière la caméra : LCPRN . « J’ai été contacté par son manager Peterson Zerma pour faire connaissance et concevoir ce clip. La connexion s’est très bien passée avec Lakna et on collabore encore régulièrement sur pleins de projets. » dixit le vidéaste. Dernier visu en date, « La La Land » confirme l’alchimie artistique entre les deux et surtout, la fibre créative de Luca Perrin.

Alors tout juste diplômé de l’école de photographie de Vevey, Luca s’envole pour Londres dans le but d’apprendre l’anglais. C’est au sein de la capitale du Royaume-Uni qu’il se perfectionne en matière de vidéo, oscillant entre le domaine de la mode et de la musique.

Revenu en terres helvétiques récemment, cet inconditionnel du travail de Grégory Crewdson est désormais établi à Lausanne, où il prend plaisir à peaufiner ses tournages : « De manière générale, j’aime garder beaucoup d’espace scénaristique afin d’avoir des idées directement sur le moment. Pour moi, un tournage se fait beaucoup au feeling, même si on a pas mal de choses déjà réglées et cadrées, à la fin il y a toujours une surprise inattendue. » Fort de ses multiples expériences, Luca a décidé de cofonder sa boite de prod’, HEEY, et bosse sur plusieurs projets pour 2022 : « Toujours avec des artistes super intéressants et des personnes motivantes. Dans le fond je suis au début de ma carrière donc j’essaye toujours de me développer, d’apprendre et continuer à m’améliorer. »

08 Jason Borruso

Fin avril 2022, Mairo libère le visuel de son morceau « eritriste » . Forcément, le clip se devait d’être à la hauteur de cette masterclass auditive.

En résulte des scènes intimistes de la vie du rappeur genevois qui retranscrivent à merveille la thématique de son titre éponyme. Derrière ce clip teinté de spleen sur fond de noir et blanc, Jason Borruso , artiste multidisciplinaire lausannois.

Après avoir visionné « 95ml Freestyle » , ce dernier, exalté par la performance chirurgicale du membre de la SWK, le contacte sur les réseaux : « Je l’ai trouvé́ incroyable, son énergie m’a vraiment inspiré́ ! Mes précédents clips l’ont convaincu de tester une collaboration, donc on s’est assez vite mis d’accord sur l’ambiance de la vidéo. Le tout a été tourné en deux jours. »

Des courts métrages surréalistes, deux clips pour un groupe de folk métal suisse ou encore un burger doté de la parole…voici la liste non exhaustive des réalisations signées Jason Borruso. Gamin, il est tombe très vite amoureux du 7ème art grâce à des Spielberg, Scorsese, Kubrick, Fincher, Fellini et autres Truffaut, et s’exerce à reproduire ses films préférés avec sa caméra mini DV. Autre pierre angulaire de son médium artistique, la musique : « J’ai grandi dans une famille d’artistes, père pianiste/compositeur et mère chanteuse. Très vite j’ai développé́ un attrait pour la vidéo, je filmais tout.. et je composais ensuite par-dessus. » Cette double passion le conduira à s’inscrire dans diverses écoles d’art…sans les achever : « J’ai fini par comprendre qu’on apprend le cinéma sur le terrain et non pas dans une classe » dixit Jason.

En parallèle, l’helvète se fait la main sur quelques courts-métrages, rafle des prix au Zurich Film Festival et apprend sur le tas l’art filmique.

Toujours plus comblé par son travail, Jason Borruso glisse quelques éléments de réponse quant à la suite : « Niveau clips c’est toujours une surprise ! Le prochain sera un clip de metal pour le groupe Chaoseum. Aussi, grâce à Mairo, j’ai reçu beaucoup de propositions pour des projets, aussi bien suisses que français, ça me dit bien d’explorer de nouveaux horizons. »

09 Adrien Absolonne

Printemps 2019, une semaine après avoir droppé l’ EP « Peep Show », DeWolph sort le clip de la cinquième track du projet, « Red Beam » .

Image léchée, couleurs vives, plans saccadés…l’aspect graphique ne laisse pas indifférent. Il s’agit là du tout premier clip rap réalisé par Adrien Absolonne . Trois ans plus tard, celui-ci a pu expérimenter divers tournages et vient récemment de cofonder sa propre boite de production, 579 Prod, belle perf’.

À la base, Adrien a suivi un parcours académique en biologie / chimie. Après mûre réflexion, il décide de poursuivre son rêve de toujours, la réalisation, et se voit intégrer l’Eracom de Lausanne. C’est lors de ce cursus qu’il clippe pour les espoirs de la scène locale genevoise, dont Gio Dallas .

La quasi-totalité des clips du rappeur de Lancy sont signés Adrien, dont « Cette vie-là » qui figure dans les meilleures vidéos de rap suisse cuvée 2020. « Pendant mes études, j’ai principalement réalisé des clips musicaux, j’ai également beaucoup filmé lors de mes voyages, afin d’expérimenter différents univers, dans le but de me créer une identité visuelle. » Hormis la réal, Adrien a deux hobbies : le parkour et Christopher Nolan :

Il aborde des thématiques qui me touchent particulièrement comme la perception du temps avec « Inception », mais aussi le comportement humain et ses différentes facettes. C’est un réalisateur/ scénariste qui pousse ses idées au maximum, sans concession, pour créer des œuvres intemporelles et uniques.

10 Saad Dorean

2005, dans sa chambre, un gamin rêveur s’entraine à filmer ses jouets pour conter des histoires. Dix-sept ans plus tard, ce dernier a gagné en maturité, tout comme ses réalisations. Vidéaste indépendant, Saad Dorean compte désormais deux certificats d’assistant visuel en poche et quelques prix glanés dans divers festivals.

Fortement influencé par les figures du 7ème art que sont Michael Haneke, Yorgos Lanthimos ou encore Xavier Dolan, le natif de Rabat s’exerce à l’art du clip, avec pour objectif futur de vivre du cinéma. On a ainsi pu le voir à l’œuvre sur l’excellent « Mia Wallace » de VVSPanther , « Ouhlala Ah Oui Oui » du fribourgeois Seko et sur trois visu de son compère Veeqz, avec qui il lâche quelques couplets de temps à autre.

Vous l’aurez deviné, la seconde passion de Saad concerne l’art de la rime :

Je rappe depuis trois ans. J'ai eu la chance de me produire quelques fois. J'ai rencontré le collectif genevois Nightmares Records il y a un an grâce à Veeqz. Nous avons dès lors fait deux freestyles en commun avec le label que j'ai également eu plaisir à filmer.

À l’avenir, le suisse a pour ambition de réaliser un court-métrage afin de le présenter en festival et mêler ses deux centres d’intérêts en clippant ses propres morceaux de rap.