Best Swiss Clips : Top 10 des meilleurs clips de rap suisse 2021

Danitsa – Say Some

Vu le nombre conséquent de pépites sorties cette année, établir un top 10 a relevé du challenge et forcément, certaines réalisations n’en font pas partie en dépit de leur qualités indéniables. Éliminés aux portes du classement, ces clips méritent tout de même un gros big up. Avis aux artistes et vidéastes présents ci-dessous : merci pour les travaux.

Vu le nombre conséquent de pépites sorties cette année, établir un top 10 a relevé du challenge et forcément, certaines réalisations n’en font pas partie en dépit de leur qualités indéniables. Éliminés aux portes du classement, ces clips méritent tout de même un gros big up. Avis aux artistes et vidéastes présents ci-dessous : merci pour les travaux.

Vu le nombre conséquent de pépites sorties cette année, établir un top 10 a relevé du challenge et forcément, certaines réalisations n’en font pas partie en dépit de leur qualités indéniables. Éliminés aux portes du classement, ces clips méritent tout de même un gros big up. Avis aux artistes et vidéastes présents ci-dessous : merci pour les travaux.

géante qui se déhanche entre les buildings de Barcelone : voici tous les ingrédients nécessaires à la préparation du clip « Say Some » de la genevoise. Derrière ces images se cache

, le lausannois se joue des clichés : plaques de chocolat, grosses cylindrées, liasse épaisse, montres de luxe, fondue moitié-moitié, maillot de la Nati et même…une vache en bas du bloc. C’est quand même plus attrayant que les vidéos promotionnelles de l’office du tourisme.

en a décidé autrement. Grimé en cosmonaute, le lausannois est en proie à la solitude spatiale après avoir fait une funeste découverte. À mi-chemin entre Interstellar et 2001: A Space Odyssey, les plans ont été tournés au sein des serres du CFPNE de Lullier, presque sur Mars donc. Une prise de risque scénaristique qui s’avère payante tant le décalage entre les sonorités et le visuel fonctionne à merveille.

. Non plus sérieusement, avec un seul clip au compteur en 2021, ce dernier figure tout de même dans le classement, belle perf’.

Colorimétrie contrastée, lumières vintage, plans saccadés…la patte du jeune vidéaste se fait ressentir au fil du clip. Quant à NORE6L et son équipe, on peut compter sur eux pour exécuter des pogo non-stop. L’un des visuels helvétiques les plus fiévreux de l’année.

Colorimétrie contrastée, lumières vintage, plans saccadés…la patte du jeune vidéaste se fait ressentir au fil du clip. Quant à NORE6L et son équipe, on peut compter sur eux pour exécuter des pogo non-stop. L’un des visuels helvétiques les plus fiévreux de l’année.

Colorimétrie contrastée, lumières vintage, plans saccadés…la patte du jeune vidéaste se fait ressentir au fil du clip. Quant à NORE6L et son équipe, on peut compter sur eux pour exécuter des pogo non-stop. L’un des visuels helvétiques les plus fiévreux de l’année.

Le Bigfoot, également appelé Sasquatch, est une créature légendaire qui réside dans les forêts du Canada et des États-Unis. Son apparence suscite bien des spéculations, et rares sont ceux qui ont pu l’approcher. Parmi eux,

C’est un fait : le meilleur épisode de la franchise SAW n’est pas sorti en salles mais…sur YouTube. Empruntant le sobriquet du célèbre film horrifique, la quatrième piste du projet éponyme de Phantom est sans aucun doute sa track la plus bresson à ce jour. Forcément, le clip se devait d’être énervé comme jamais. Spoiler : il l’est. Cyborg sans pitié, acolyte de la grande faucheuse, Ghost Rider…liste non exhaustive des diverses entités occultes du rappeur. Crédité à la réalisation tout comme le collectif Exit Void,

Le scénario narre la virée nocturne de trois potes, entre dérapages incontrôlés et atmosphère pesante. Difficile d’éprouver une once d’empathie pour les protagonistes, et c’est justement toute la force du clip, qui colle parfaitement avec le mood du morceau de Fatman Blue.

». Six ans plus tard, ce dernier peut carrément prétendre au trône genevois. De la cité de Calvin, il en est directement question dans son clip, le bien nommé « Genève ».