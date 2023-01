Best Swiss Clips : Top 10 des meilleurs clips de rap suisse 2022

« Le clip de l’année ? » dixit un commentaire YouTube de…Exit Void, visionnaires en plus d’être talentueux. Avec son imagerie onirique faisant écho à Enter the Void, « Dystopia » fascine. Illustrant la bataille mentale que livre Buds pour ne pas sombrer, le clip offre littéralement plusieurs niveaux de lecture à mesure que les prises de vues aériennes s'enchaînent, jusqu’à que l’irréversible ne se produise pour le rappeur biennois. S’en suit un trip final sous LSD qui n’a rien à envier à la pellicule psyché de Gaspar Noé. Et si les élèves avaient dépassés le maître ?

Non content d’avoir ravagé la Boule Noire lors de son passage dans la mythique salle de concert parisienne, Mairo a également droppé trois clips de qualité en 2022. Si « M.A.I.R » et « Rap Mag » se veulent egotrip, « eritriste » mise sur le portait intimiste de l’artiste, Jason Borruso transposant parfaitement la sobriété des lyrics à l’écran. Entièrement en noir et blanc, le clip dépeint le quotidien du rappeur érythréen / indien , sa famille, ses proches, les spots qu’il fréquente…en bref son histoire. Un carnet de vie qui fait aisément partie des réalisations les plus touchantes de 2022.

