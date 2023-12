Best Swiss Clips : Top 10 des meilleurs clips suisses 2023

Afin de mettre en images certains titres de son projet « ZROGRAVITY »,

a droppé trois clips atypiques. Parmi eux, « Gémeaux » conçu par le duo Emilia Romo et Hugo Prost. Le pitch ? On retrouve l’artiste lausannois confiné dans un asile psychiatrique, sans doute pour une raison qui échappe à la science : « On m'a toujours dit gros t'es spécial il m'fallait juste un micro ». Côté réalisation, on est pas loin de la masterclass, tant l’atmosphère du clip est dystopique, clin d’œil aux œuvres cultes que sont Clockwork Orange de Kubrick, la série britannique Misfits ou encore Matrix des sœurs Wachowski. Une réussite.