Winter Clips : Le Best Of des clips de rap suisse sortis cet hiver

Summer Clips : Le Best Of des clips de rap suisse …

Parfois la masse de cash est si importante que nos amis rappeurs n’hésitent pas à « swipe some money » pour fêter ça. C’est le cas d’ Empty7 et de sa gow masquée qui vont pouvoir s’acheter des centaines de cagoules. LaTek , encore lui, a tellement de flouze qu’il fait pleuvoir du grisbi en compagnie de Godson .

