et les séries, c’est une longue histoire d’amour. Et non, on ne parle pas du show Netflix “Drive to Survive”, mais bien évidemment des 6 victoires de l’Allemand lors des 8 premiers Grand Prix de la saison 2011. Et comme dans toute bonne série, il faut un pilote convaincant (vous l’avez ?). En ce qui concerne Sebastian, tout commence à Melbourne (oui, encore, désolé). Le champion du monde en titre s’élance à la première place sur le bitume de l’Albert Park et ne laisse littéralement aucune chance à ses concurrents. Après ce triomphe, il enchaîne, lors des 7 courses suivantes, avec des victoires en Malaisie, à Istanbul, Barcelone, Monaco et Valence. Cette série assez incroyable le met sur la voie royale pour un deuxième sacre en deux ans… Qui sera suivi de deux autres en autant d’années. Quand on vous disait que Seb aimait (vraiment) les séries…