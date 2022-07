Les meilleurs événements de breaking

À cette époque, divers organisateurs de jam-sessions ont pris l’habitude d’inviter des crews à prendre part à des battles dont ils faisaient la promotion. C’est à partir de là que l’on a vu progressivement apparaître des concours propres à la scène du breaking, événements

qui se rapprochaient au moins officieusement du statut de championnat

. Le « Battle of the Year », qui a vu le jour au début des années 90 à proximité de Hanovre, en est sans doute le meilleur exemple. Même les épreuves éliminatoires suisses de la « Battle of the Year », lesquelles sont apparues à partir du milieu des années 90, ont parfois attiré plusieurs milliers de spectateurs. Et à chaque fois, la finale de cette compétition internationale qui se tenait à Braunschweig a frôlé la barre des 10’000 spectateurs.Verschiedene Jam-Organisatoren machten es sich in dieser Periode zum Konzept Crews zu angekündigten Battles einzuladen. Daraus entstanden nach und nach szeneeigene Contests mit einem

zumindest semi-offiziellen Meisterschafts-Charakter

. Das wohl relevanteste Beispiel ist das "Battle of the Year", welches anfangs der 90er in der Gegend von Hannover seinen Ursprung hatte. Selbst die ab Mitte der 90er stattfindenden Schweizer Vorausscheidungen zum internationalen "Battle of the Year" zogen zeitweise mehrere tausend Zuschauer an, das Weltfinale in Braunschweig kratzte jeweils hart an der 10’000er Marke.