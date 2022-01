Voici les events VTT les plus attendus en 2022

9. La finale de la Coupe du monde descente et cross-country

L’épreuve de Coupe du monde de Leogang en descente et cross-country

ont les yeux rivés sur les impressionnants événements de descentes organisés en cœur de ville et dans les rues étroites d’Amérique du Sud. Depuis 3 ans, une nouvelle course du genre est apparue au calendrier. Il s’agit du

depuis 2003, mais reste sur deux années blanches. Adrénaline garantie avec passage sur les toits et descente d’escaliers.

Preview de la course à Lourdes en 2017.

. Un programme plus dense que ces dernières années. Et le circuit débute également plus tôt que d’habitude avec une première étape dès le mois de mars. Et sachez-le : le

et 9 étapes de

VTT : le nouveau calendrier de la Coupe du Monde 2022 La Coupe du Monde de VTT descente et …

Pour en savoir plus sur la Coupe du Monde 2022

L’impressionnante course de Petropolis, au Brésil.

au Brésil. C’est d’ailleurs l’endroit où s’est installé la star locale Henrique Avancini. La popularité de la discipline explose actuellement dans le pays et une grosse ambiance est attendue pour soutenir les riders.

et ceux de cross-country.

De l’Europe à l’Amérique, de la ville à l’aventure, des camps d'entraînement à la vie nocturne : Destination Red Bull offre une immersion pas comme les autres. Réalise ton rêve en découvrant la Coupe du monde de Leogang de l’intérieur dans un trip unique au monde avec Destination Red Bull. Un package VIP est en jeu pour découvrir l’event au sein du team MS Mondraker et Brook Macdonald pendant et après l’évènement. Pour plus de détails, direction

Red Bull Hardline est l’un des événements les plus spectaculaires

L’event est devenu l’un des tests ultimes de l’année pour les amateurs de big downhill. Une brochette des meilleurs riders de la planète défie les monster jumps et les énormes drops mis en place en terre galloise.

L’event est devenu l’un des tests ultimes de l’année pour les amateurs de big downhill. Une brochette des meilleurs riders de la planète défie les monster jumps et les énormes drops mis en place en terre galloise.

L’event est devenu l’un des tests ultimes de l’année pour les amateurs de big downhill. Une brochette des meilleurs riders de la planète défie les monster jumps et les énormes drops mis en place en terre galloise.

VTT : le nouveau calendrier de la Coupe du Monde 2022 La Coupe du Monde de VTT descente et …

Plus de VTT

Où : Les Gets, France

Où : Les Gets, France

Où : Les Gets, France