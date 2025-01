Ces jeux de combat nous attendent en 2025.

Les jeux de combat ne font plus partie de la niche des jeux depuis longtemps. Depuis les efforts considérables de Tekken 8 et Street Fighter 6 pour offrir un contenu riche aux nouveaux joueurs et un tremplin vers les mécaniques complexes, de plus en plus de joueurs et joueuses apprécient le genre classique. De toute façon, les titres sont devenus incontournables dans le sport électronique.

Et même en 2025, quelques nouveautés passionnantes nous attendent dans le monde des jeux de combat. Nous avons jeté un coup d'œil sur les plus grandes sorties confirmées de l'année à venir.

01 Street Fighter 6 - Saison 3

Nous sommes actuellement au milieu de la deuxième saison de Street Fighter 6. Le prochain personnage DLC est Mai Shiranui de la série Fatal Fury et Capcom nous a déjà présenté un premier teaser. Ensuite, la combattante récurrente Elena complètera le pack de combattants bonus.

La saison 2 propose deux personnages invités. © Capcom

Après cela, on ne sait pas encore quelles seront les prochaines étapes du jeu. Il faut bien sûr s'attendre à l'arrivée de nouveaux combattants, mais aussi à des changements d'équilibre importants au cours de l'année. Certains personnages attendent toujours de pouvoir rivaliser avec les combattants les plus forts du titre. Depuis le début, la grappeuse Lily et le maître ivrogne Jamie ont un peu de mal à se faire une place dans le monde des tournois.

La Capcom Cup, c'est à nouveau beaucoup d'argent en jeu © Capcom

La 11ème Capcom Cup aura lieu du 5 au 9 mars à Tokyo. C'est au plus tard à ce moment-là que nous saurons quels sont les plans pour Street Fighter 6 en 2025.

02 Tekken 8 - Saison 2

La première saison de Tekken 8 touche à sa fin. Le personnage final du premier roster téléchargeable, Clive Rosefield de Final Fantasy 16, a été dévoilé dernièrement. Bandai Namco a également présenté les premières informations sur la mise à jour de la saison 2. Dans la bande-annonce, on peut voir quelques changements de personnages et du contenu supplémentaire. Les spectateurs les plus attentifs peuvent également apercevoir un éventuel indice selon lequel la sœur de Nina, Anna Williams, fera à nouveau partie de la sélection de personnages dans la deuxième saison.

03 2XKO

Pour le combattant de League of Legends de Riot Games, il n'est pas non plus encore clairement établi où le voyage se déroulera en 2025. Le titre a déjà passé les premières sessions de jeu publiques et les tests alpha. Pour l'instant, on parle d'une sortie en 2025, mais on estime qu'elle aura lieu plutôt au second semestre ou en hiver.

In 2XKO, you play a team of 2 fighters © Riot Games

Dernièrement, les fans ont eu un nouvel aperçu de la Jinx révisée. Elle faisait partie du roster confirmé depuis le début, mais elle a été retravaillée et dotée d'un tout nouvel ensemble de mouvements.

Selon Riot Games, le prochain test alpha aura lieu au printemps 2025. Ce sera donc une nouvelle occasion de jouer à 2XKO.

04 Fatal Fury : City of Wolves

En 2025, nous célébrons le retour d'un pilier du genre. Avec Fatal Fury : City of the Wolves, SNK fait revenir la série de jeux qui leur a permis de s'imposer à l'époque aux côtés de Street Fighter.

Rock Howard est le poster boy de City of the Wolves © SNK

De nombreux personnages de City of the Wolves, comme Rock Howard, Terry Bogard et Mai Shiranui, sont probablement déjà connus des fans dans King of Fighters. Ces titres réunissent des combattants de différentes séries de SNK comme Samurai Shodown, Art of Fighting ou justement Fatal Fury.

La Cité des loups ramène les favoris des fans © SNK

En plus d'un look stylé plein d'effets half-tone et de couleurs vives, Fatal Fury : City of the Wolves devrait proposer un système de gameplay misant avant tout sur la diversité des options en attaque et en défense. Le titre sortira le 21 avril.

05 Capcom Fighting Collection 2

Il est intéressant de noter que deux personnages invités de Street Fighter seront jouables dans City of the Wolves : Ken et Chun-Li sont déjà confirmés pour le jeu de combat de SNK. En quoi cela est-il pertinent ? Comme nous avons déjà reçu la visite de SNK sous la forme de Terry et Mai Shiranui dans Street Fighter 6, tout laisse à penser que nous pourrions avoir un nouvel épisode de la série Capcom vs SNK.

Capcom fait revenir un classique © Capcom

Le fait que Capcom ait annoncé la sortie de la Capcom Fighting Collection 2 ne fait qu'alimenter cet espoir. D'après les informations actuelles, la collection comprendra les jeux suivants :

Capcom vs. SNK

Capcom vs. SNK 2

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 Upper

Power Stone

Pierre de puissance 2

Project Justice

Plasma Sword

Pour beaucoup de ces jeux, il s'agit de la première sortie sur une plateforme moderne. Capcom a déjà pris des mesures de premier ordre pour la disponibilité de ses jeux de combat classiques avec la Capcom Fighting Collection et la Marvel vs Capcom Collection.

06 Hunter x Hunter : Nen Impact

Les fans d'anime auront également droit à un nouveau jeu de combat. La célèbre série Hunter x Hunter aura sa première adaptation en jeu de combat. Le titre est développé par 8ing, qui a été responsable dans le passé de titres légendaires comme Bloody Roar 2 ou Marvel vs Capcom 3. Plus récemment, ils ont développé la suite de Dungeon Fighter DNF Duel pour Arc System Works et Nexon.

Le personnage principal Gon ne doit pas manquer dans Nen Impact © 8ing

Comme quelques-unes de leurs œuvres précédentes, Hunter x Hunter sera un jeu de combat en équipe. Dans Nen Impact, trois personnages par camp s'affronteront, et il sera possible de passer de l'un à l'autre à tout moment. Du point de vue du jeu, le titre s'inspire fortement de Marvel vs. Capcom 3, comme en témoigne le fait que certains combattants utilisent des animations de ce jeu.

Nen Impact est un jeu en 3 contre 3 © 8ing

Actuellement, la sortie de Hunter x Hunter est prévue : Nen Impact est prévu pour le troisième trimestre 2025.