En rassemblant certaines des actions de skate les plus discutées de la dernière décennie dans un index de radiance, plonge dans notre galerie en ligne de films et d'émissions des marques Etnies, Vans, Element, Volcom, Adidas, Girl et Birdhouse, ainsi que des documentaires de skate de Dakar à Montréal, le tout dans une magnifique haute définition.

Plein écran, haut-parleurs en place, bien sûr.

01 Skate the Museum

23 min Skate the Museum Leticia Bufoni, Margy Didal, Lore Bruggeman et Aldana Bertran se déchaînent au Natural History Museum de Londres.

Peux-tu transformer une icône nationale en skatepark ? Armés de planches, de rampes et d'appareils photo Canon, Leticia Bufoni , Margy Didal, Lore Bruggeman et Aldana Bertran se sont lâchés dans le Musée d'histoire naturelle de Londres.

02 Leticia pousse Mzansi

20 min Leticia Pushes Mzansi Leticia Bufoni et Aldana Bertran enflamment le mouvement du skate féminin en Afrique du Sud.

Leticia Bufoni et Aldana Bertran explorent la scène féminine florissante du skate en Afrique du Sud, de Johannesburg au Cap, et rencontrent la légende Mel Williams et une nouvelle vague de rippers.

03 Bunny Hop

43 min Bunny Hop De la part de l'équipe qui vous a apporté Pretty Sweet, Yeah Right et Fully Flared, cela vous donnera envie de skater.

Le crew qui vous a apporté Pretty Sweet, Yeah Right et Fully Flared, vous donnera envie de skater. L'équipe de Chocolate Skateboards nous livre un autre classique indémodable. Avec ses grosses figures et ses divers spots, tu seras impatient d'aller patiner après avoir terminé celui-ci.

04 Steady Pushing avec TJ Rogers

58 min Steady Pushing avec TJ Rogers TJ Rogers rentre à la maison pour explorer les franges du skateboard canadien au cours d'un road trip estival.

TJ Rogers retourne chez lui pour explorer les franges du skateboard canadien lors d'un road trip estival. D'est en ouest, TJ nous montre à quel point le skateboard canadien est diversifié et inclusif.

05 Mélodies pour les lémuriens

15 min Melodies for the Lemurs A group of skaters travel to beautiful Madagascar in search of new skate territory.

Un groupe de patineurs se rend dans la magnifique île de Madagascar à la recherche d'un nouveau territoire pour le skate. En chemin, ils rencontrent les habitants : certains font tout pour patiner, d'autres n'ont jamais vu de planche auparavant.

06 La Terre plate

53 min The Flat Earth Suivez les riders les plus audacieux de la scène skate de 2017, dont Jamie Foy et beaucoup d'autres dans le film Ty Evans.

La corne d'abondance visuelle 2017 de la royauté du film de skateboard Ty Evans met en vedette les talents de skateur de Jamie Foy, Carlos Iqui, Cody Lockwood, Chase Webb et Michael Pulizzi.

Filmé à travers le monde et doté de valeurs de production de niveau supérieur, The Flat Earth est devenu célèbre grâce au ender de la première tentative de Foy sur la célèbre main courante d'El Toro, qui a couronné son prix Thrasher Magazine Skater Of The Year en 2017.

07 La brigade des os : An Autobiography

Sans doute le documentaire le plus important (et certainement le plus attendu) de l'histoire du skateboard, le superbe hommage de Stacy Peralta à la toute première super équipe de skateboard est tout aussi doré que tu pouvais l'espérer.

Lettre d'amour à l'arrivée du skateboard à l'ère de la vidéo, The Bones Brigade est l'histoire de l'équipe la plus célèbre de l'histoire du skateboard, racontée par ses membres Tony Hawk, Steve Caballero, Tommy Guerrero, Lance Mountain, Rodney Mullen et Mike McGill.

Somptueux, glorieux et définitif, c'est tout simplement incontournable si tu as déjà mis les pieds sur une planche.

08 Les samedis

L'équipe Birdhouse Skateboards de Tony Hawk a lâché sa première vidéo depuis une décennie en 2017, sous la forme du film Saturdays produit par Jason Hernandez.

Une marque qui a d'abord annoncé son arrivée avec le classique Feasters de 1992 et qui a présenté au monde Willy Santos, Jeremy Klein, Heath Kirchart et Steve Berra, les vidéos de Birdhouse sont célèbres pour leur éclectisme. Avec des sections des Dents de la mer , de Lizzie Armanto, de Ben Raybourn, de David Loy, de Shawn Hale et une fin sauvage de Clive Dixon, le cinquième long métrage de Birdhouse a été filmé pendant trois années entières et démontre pourquoi Birdhouse a remporté pas moins de trois fois le concours King of the Road de Thrasher.

09 L'hélice

1 H 3 Min Propeller La première vidéo d'équipe de l'entreprise légendaire rassemble des générations de skateboard de haut niveau.

Vans existe depuis le début du skateboard, mais n'a jamais sorti qu'une seule vidéo complète - Propeller.

Sortie en 2015, sous la direction magistrale de Greg Hunt, une sommité de l'industrie, Propeller est un tour de force de skateboard épuré qui trace une ligne à travers l'histoire du skate jusqu'à aujourd'hui.

Geoff Rowley, Gilbert Crockett, Chima Ferguson, Chris Pfanner, Kyle Walker, Daniel Lutheran, Pedro Barros et Rowan Zorilla sont tous très présents, tandis que la dernière partie de quatre minutes d'Anthony Van Engelen sera longtemps considérée comme un classique moderne. Une vidéo qui ne pouvait pas décevoir et qui surprend encore, Propeller est un chef-d'œuvre courageusement sous-produit du patinage sauvage à travers les générations.

10 Joliment sucré

1 H 19 Min Pretty Sweet Les deux équipes les plus en vue du skateboard, Girl et Chocolate, unissent leurs forces pour livrer un film de skate à succès.

Considéré par certains comme le point culminant de la production créative de l'empire Crailtap, Pretty Sweet de 2012 a vu la première production également collaborative des marques sœurs Girl Skateboards et Chocolate Skateboards.

La production finale de Ty Evans pour le camp est devenue une référence en matière d'excellence dans la production de vidéos de skateboard sur tous les fronts et présente un alignement de légendes établies et de futures stars qui semble à peine croyable à notre époque : Sean Malto, Guy Mariano, Marc Johnson, Brian Anderson et Cory Kennedy ne sont que quelques-uns de ces joueurs en or. Brillante et stylisée, cette vidéo de patinage a défini une époque.

11 Quitte ton boulot

43 min Quit Your Day Job Regarde le patinage de rue progressif des meilleurs skateurs du monde, et rencontre des skateurs en devenir.

Cette longue vidéo indépendante de 2017 présente quelques-uns des meilleurs talents féminins du monde entier en matière de skate, réunis en un seul endroit.

Une vidéo de skate différente de tout ce que tu verras, avec tellement de nouvelle énergie et des normes de production plus élevées que de nombreuses vidéos d'entreprise, Quit Your Day Job est pleine de cœur et un témoignage de la puissance des rêves dans le skateboard.

Avec Vanessa Torres, Samarria Brevard, Candy Jacobs, Annie Guglia, Mariah Duran, Nika Washington, Savannah Headden et bien d'autres, c'est tout simplement fantastique.

12 Transworld Skateboarding présente Duets

39 min Duets: A Transworld Skateboarding Production Duets présente des sections partagées par des paires d'amis skateurs, notamment Tiago Lemos et Carlos Ribeiro.

La contribution de Transworld Skateboarding à l'œuvre des films de skate ne peut être sous-estimée. Duets, leur 30e long métrage, comprend cinq sections partagées et un méga-montage faisant référence à leur catalogue iconique de sorties qui ont changé la donne au cours des 20 dernières années.

Et pour ton plus grand plaisir visuel, tu pourras compter sur une équipe éclectique : Carlos Ribeiro, Franky Villani, Jake Hayes, Miika Adamov, Miles Silvas, Robbie Russo, Ronnie Sandoval, Tiago Lemos, Vincent Alvarez et Zack Wallin vibrent les uns contre les autres pour produire une ode au skateboard et à l'amitié, le tout filmé avec des caméras Red 4K pour une immersion inégalée dans l'instant.

13 Away Days

1 H 9 Min Away Days Avec son équipe de superstars, Adidas présente une saga de skateboard dont la réalisation aura nécessité trois ans.

Après avoir fait tourner les têtes des deux côtés de l'Atlantique avec leur sortie européenne Diagonal en 2009, le programme de skateboard d'Adidas s'est renforcé. Avec les trois années précédentes tournées vers une série d'interminables voyages de skate autour du globe, les Away Days de 2016 sont devenus l'une des plus grandes entreprises de toutes les sociétés de ces dernières années.

Avec une équipe internationale qui compte Gonz, Dennis Busenitz, Rodrigo Teixeira, Silas Baxter-Neal, Mark Suciu, Alec Majerus, Lucas Puig et Gustav Tonnesen, ce film allait toujours frapper, mais la diversité des spots et les valeurs de production font encore monter les choses d'un cran.

14 Les garçons de Los Angeles

1 H 12 Min The LA Boys Découvrez comment quatre minutes dans le film "Ban This" ont changé la vie de quatre jeunes skateurs de Los Angeles.

La séquence des LA Boys de la vidéo de Powell-Peralta Ban This de 1989, qui a marqué l'époque, est devenue l'une des sections les plus emblématiques de l'histoire du skateboard.

Fraîche, vitale, exubérante, cette partie basée sur des sessions dans les rues de Los Angeles des années 1980, avec Guy Mariano, Paulo Diaz, Rudy Johnson et Gabriel Rodriguez, a inauguré non seulement une nouvelle ère du skateboard, mais aussi un lustre visuel stylistique qui influencera la culture pop jusqu'à aujourd'hui.

Colin Kennedy, le célèbre réalisateur de films de skate contemporains, a pris l'initiative inspirée de retrouver les quatre skaters 30 ans plus tard pour revivre un moment culturel qui les affectera tous à jamais.

15 Holy Stokes !

1 H 2 Min Holy Stokes! Rejoins l'équipe Volcom pour une fête mondiale du skateboard, alors qu'elle se fraye un chemin dans tous les coins du globe.

Volcom est un géant dans le monde du skate, et son équipe de vêtements se trouve dans la position rare d'être à cheval sur un monde de talents en matière de sponsoring avec peu de concurrence. Il est également rare, à notre époque, qu'une entreprise entreprenne la tâche colossale de créer une vidéo de patinage de longue durée mettant en vedette l'ensemble de son équipe.

La première vidéo de patinage de Volcom depuis 2007, Holy Stokes ! de 2016, est une fusée à travers leur galaxie de talents de patinage qui s'affrontent, à fond de train : Rune Glifberg, Milton Martinez, Alec Majerus, Eniz Fazliov, Pedro Barros , Louie Lopez, Kyle Walker et bien d'autres s'attaquent à tous les terrains imaginables.

Dans un paysage où n'importe qui peut produire une vidéo de skate, les productions de grandes marques servent à poser des marqueurs culturels qui disent "c'est ici que se trouve la référence" et avec Russell Houghten à la barre de la production, tu n'en es pas moins assuré. La bande-son est également excellente.

16 The Flare

Après avoir réalisé sans doute le meilleur film du genre (Fully Flared, 2007), Lakai est sans conteste le pionnier esthétique de l'industrie des chaussures de skate.

La Flare a inauguré la nouvelle classe 2017 de Lakai : Stevie Perez, Vincent Alvarez, Simon Bannerot, Tyler Pacheco, Cody Chapman et Yonnie Cruz annoncent tous leur arrivée aux côtés de noms établis, comme Danny Brady, Raven Tershy et Riley Hawk.

Cimentant la continuité de l'héritage de la marque avec la présence des légendes Jesus Fernandez, Mike Carroll et du toujours très bon Rick Howard, The Flare a également représenté un changement de garde de l'autre côté de l'objectif pour Lakai, puisque l'Italien Federico Vitetta a repris les fonctions de réalisateur de Ty Evans, pour qui il avait fait de la doublure sur leur chef-d'œuvre dix ans auparavant.

17 La Cape Verte

19 min The Green Cape Le film The Green Cape se penche sur le skate au Sénégal et au Cap-Vert et où les skateurs pros Barney Page, Aaron "Jaws" Homoki, Dakota Servold rencontrent les locaux. Regardez le film entier ici !

En 2019, Red Bull Skateboarding s'est associé à Luke Jackson du toujours excellent Session Skate Magazine d'Afrique du Sud pour explorer les scènes de skate en plein essor du Sénégal et du Cap-Vert.

En emmenant les skaters professionnels Barney Page, Aaron 'Jaws' Homoki, Dakota Servold et Yann Horowitz pour inspirer et exciter les équipes de skaters que nous avons rencontrées en chemin, le film de Patrik Wallner sur le voyage a une fois de plus établi de nouvelles normes pour ce que les vidéos de skateboard peuvent être dans son film élégant et amoureusement produit sur ce projet pionnier. Sans surprise, ce film a été l'un des courts métrages de skate les plus regardés de l'année dernière.

18 Album

1 H 5 Min Etnies : Album Une tribu de skateurs passionnés parcoure les villes des cinq continents à la recherche de nouveaux spots de skate.

Etnies est un pilier du tissu culturel du skateboard depuis qu'ils ont révolutionné l'industrie en lançant la première chaussure de skate professionnelle en 1987. Leur vidéo intégrale de 2018, Album, est le film de skate le plus complet qu'ils aient sorti à ce jour.

Réalisé par le légendaire skateur britannique et magicien visuel Mike Manzoori, cet opus magnifiquement filmé met en scène l'ensemble de l'équipe Etnies, composée de Chris Joslin, Ryan Sheckler , Willow, Trent McClung, Aidan Campbell, Matt Berger, Barney Page, Ryan Lay, Nick Garcia, Jamie Tancowny, Samarria Brevardet Silvester Eduardo, dont le nombre de membres est démentiel.

La bande sonore est également constituée de compositions originales de musiciens de patinage, notamment Leo Romero, Mario Rubalcaba et Atiba Jefferson. Magnifique.

19 Retour au Bowl

37 min Back to the Bowl Le documentaire inédit Back to the Bowl revient sur 30 ans de skate au mythique bowl du Prado à Marseille. Regardez Back to the Bowl en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

L'histoire de l'emblématique et tristement célèbre Prado Bowl dans la ville portuaire française de Marseille, où des légendes du skateboard ont été créées et consacrées au cours du dernier quart de siècle, voici le récit complet, raconté par ceux qui l'ont fait.

Christian Hosoi nous emmène à travers les années dorées du skateboard pour nous expliquer comment le skatepark de la ville est devenu une étoile fixe dans l'univers du skateboard, encadrant l'importance de Marseille dans les annales de la culture du skateboard concret à l'échelle mondiale en réfractant sa lumière à travers le prisme de la longue et tortueuse histoire du bowlriding.

Fruit de recherches approfondies et d'une production somptueuse, Back to the Bowl : A Marseille Skate Legend présente des interviews de légendes mondiales, comme John Cardiel, Tony Hawk, Omar Hassan et Tony Alva, qui parlent des lignes et de la tradition qui relient Marseille à la culture du bowlriding en Californie.

20 Fabriqué : Chapitre 2

41 min MADE Chapter Two Les vidéos MADE ont été rendues possibles grâce à l'équipe de skateurs d'Emerica qui font ce qu'ils aiment le plus : le skateboard.

Emerica a longtemps détenu le manteau du roster de l'entreprise de chaussures la plus gnarlienne du skateboard et dans le Made de 2016 : Chapter 2 de 2016, ils ont encore une fois surpassé leurs attentes. D'un point de vue stylistique, la dernière production de Jon Miner pour la marque ressemble à un album conceptuel lavé dans leur teinte verte caractéristique et édité pour filtrer toute douceur quelle qu'elle soit.

Naturellement, Andrew Reynolds et Jerry Hsu assument une grande partie du travail le plus lourd, mais les débuts de Jon Dickson pour la marque sont intenses, la section de Bryan Herman est sans faille, la dernière partie de Justin Figueroa le consacre et les sections de liaison avec Leo Romero , Eniz Fazliov, Rob Maatman, Brandon Westgate et le résurgent Kevin Long s'ajoutent à une vidéo de skate pour les âges.

21 Dernier recours : Aspotogan

13 min Last Resort: Aspotogan Ryan Decenzo and a group of skateboarders shred the skeletal remains of a multimillion-dollar resort.

Un projet de station balnéaire de plusieurs millions de dollars sur la côte de la Nouvelle-Écosse, au Canada, a été abandonné, à moitié achevé, il y a environ 25 ans. Il est resté intact depuis, jusqu'à ce qu'en 2014, Ryan Decenzo , TJ Rogers, Joey Brezinski et une équipe composée de certains des meilleurs skaters d'Amérique du Nord décident d'entreprendre une mission ambitieuse pour le transformer en retraite de skate ultime.

Sans limites et avec un peu d'aide de leurs amis, l'équipe a travaillé sans relâche pour créer un skatepark pas comme les autres, s'étendant sur trois étages et 16 258 mètres carrés de béton lisse. Last Resort est proche de la magie du skateboard, alors regarde et émerveille-toi.

22 Where We Come From

38 min Where We Come From A team of international skateboarders travel the world, exploring, learning and tearing it up.

Where We Come From est le poids lourd des vidéos de skate européennes indépendantes du maestro allemand Lucas Fiederling, qui a été l'une des sorties les plus discutées de 2016, figurant notamment sur The Berrics, Free Magazine et Red Bull Skateboarding.

Après quatre ans de préparation, dont des voyages de tournage en Afrique du Sud et en Israël, WWCF (comme on l'appelle souvent) met en scène Chris Pfanner, Axel Cruysberghs, Marty Murawski, Eniz Fazliov, Samu Karvonen, Willow et Niklas Speer Von Cappeln. Bien qu'il ait été financé et produit de manière indépendante, WWCF se place facilement aux côtés des meilleures vidéos de marque produites en Europe ces dernières années.

23 Hulhumalé : La construction

21 min Hulhumalé Skatepark This skatepark in the Maldives was built in 2018 – here's the story of how a dream became a reality.

Voici l'histoire inspirante d'un skatepark bricolé sur une île récupérée de l'océan Indien, entièrement construit en 30 jours par des bénévoles du monde entier. Viens rencontrer Make Life Skate Life, l'organisation caritative qui construit des skateparks là où ils sont le plus nécessaires. En un mois, 51 de leurs bénévoles ont coulé, façonné et moulé 225 000 kg de ciment pour en faire un skatepark gratuit pour les enfants des Maldives.

Des skaters, des constructeurs, des ingénieurs, des architectes, des designers et des entrepreneurs ont travaillé jour et nuit pour faire de ce rêve de skatepark une réalité et en un mois, un miracle a été réalisé. Tu te sentiras bien, c'est garanti.

24 Dire Skate

22 min Dire Skate Le film Dire Skate, c’est l’histoire de la scène skate de Montréal et de son combat pour préserver et développer sa culture. Regardez le film Dire Skate sur Red Bull TV.

Alors que Montréal vit actuellement un moment culturel dans le domaine du skateboard, le documentaire de 22 minutes du fondateur d'Exposé Skateboard Magazine, Dan Mathieu, sur les épreuves et les tribulations de la communauté du skateboard là-bas, qui se bat pour préserver et développer une culture, ne pourrait pas être plus pertinent.

Tourné à l'aide de reflex numériques de haute qualité et de drones pour offrir une nouvelle perspective sur la place que la sous-culture occupe dans la ville, les légendes locales Barry Walsh, Mark Tison et Raj Mehra interviennent pour discuter de la sauvegarde du Big-O de la destruction, de la légalisation du patinage dans le parc de la Paix de Montréal et de la mise en chantier du projet 45 DIY Skatepark.

25 Le skateboarder original

37 min The Original Skateboarder Des photographes et des skateurs qui ont assisté à la naissance du skateboard racontent l'histoire du boom des années 1970.

Le magazine Skateboarder était la bible de la planche à roulettes pendant le premier véritable âge d'or de cette culture, du milieu à la fin des années 1970.

Créé en tant que titre apparenté au célèbre magazine Surfer, Skateboarder a été le seul témoin de la naissance du "maintenant" dans le skateboard et, en 1978, il se vendait à un nombre stupéfiant de 300 000 exemplaires par numéro. Skateboarder a créé les premiers photographes de skate vraiment légendaires : Warren Bolster, Craig Stecyk et Glen E. Friedman y ont tous fait leurs armes et le style du magazine, sans aucun doute influencé par le surf, a conféré à ce style de vie naissant un romantisme et un danger qui se répercutent encore aujourd'hui.

Revivez la première explosion du skateboard dans son intégralité grâce à ce superbe documentaire de Six Stair Productions !

N'oublie pas de télécharger l'application gratuite Red Bull TV et de suivre l'action du skate sur tous tes appareils. Télécharge l'application ici